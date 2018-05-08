У нашому новому матеріалі журналіcти finance.ua розбиралися, як працює така послуга.
Дивися повний текст Як відкрити вклад \"для ледачих\".
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Додано: Вів 22 січ, 2019 16:08
Як відкрити вклад "для ледачих"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як відкрити вклад \"для ледачих\".
Додано: Вів 22 січ, 2019 16:08
Посилання з української версії новини веде на московську версію статті, при тому, що стаття українською присутня.
Додано: Вів 22 січ, 2019 23:09
Московская версия? Это как? Может имелась ввиду русскоязычная?
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:13
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:25
Серьезно? С каких это делов? Рашка разве приватизировала русский язык? Это когда произошло? Что-то не припомню.
Т.е. все русскоязычные украинцы - по вашему кто, агенты кремля?
Тогда по аналогии - немецкий язык - язык фашизма, и все кто на нем разговаривает - нацисты, так что-ли?
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:35
Re: Як відкрити вклад
Та при чем тут "приватизировала", "агенты" и пр. Исторически, русский ранее назывался российским, а еще ранее - московским языком. Вот и все.
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:47
Это что же получается, украинский сайт печатает "московскую версию статьи"?
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:50
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:53
Наряду с названием "русский" использовалось название "российский".
Наряду - это полагаю не то же самое, что значит "ранее".
А про "московский язык" вообще не нашел ничего. Это откуда?
И я полагаю, что синонимы были бы приемлемы, если бы сейчас использовались обе версии названия. Но так как "российский язык" устаревшее понятие, то полагаю не совсем правильно в 2019-м году называть статью - "на российском языке" или "на московском языке". Ну разве что с целью разжигания розни - тогда да.
Но спасибо за инфу, буду теперь знать, что оказывается я разговариваю на "московском языке". Надо на передовую передать ребятам, что они тоже оказывается разговаривают на "московском языке", а то они по наивности думают, что на русском говорят
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
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