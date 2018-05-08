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Як відкрити вклад
"для ледачих"

Як відкрити вклад "для ледачих"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:08

Як відкрити вклад "для ледачих"

Пропонуємо до обговорення:
У нашому новому матеріалі журналіcти finance.ua розбиралися, як працює така послуга.

Дивися повний текст Як відкрити вклад \"для ледачих\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:08

Посилання з української версії новини веде на московську версію статті, при тому, що стаття українською присутня.
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:09

  0mage0 написав:Посилання з української версії новини веде на московську версію статті, при тому, що стаття українською присутня.

Московская версия? Это как? Может имелась ввиду русскоязычная?
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deniska
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:13

  deniska написав:
  0mage0 написав:Посилання з української версії новини веде на московську версію статті, при тому, що стаття українською присутня.

Московская версия? Это как? Может имелась ввиду русскоязычная?

Так это ж синонимы
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:25

  Faceless написав:
  deniska написав:
  0mage0 написав:Посилання з української версії новини веде на московську версію статті, при тому, що стаття українською присутня.

Московская версия? Это как? Может имелась ввиду русскоязычная?

Так это ж синонимы

Серьезно? С каких это делов? Рашка разве приватизировала русский язык? Это когда произошло? Что-то не припомню.
Т.е. все русскоязычные украинцы - по вашему кто, агенты кремля?
Тогда по аналогии - немецкий язык - язык фашизма, и все кто на нем разговаривает - нацисты, так что-ли?
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deniska
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:35

Re: Як відкрити вклад

  deniska написав:Серьезно? С каких это делов? Рашка разве приватизировала русский язык? Это когда произошло? Что-то не припомню.
Т.е. все русскоязычные украинцы - по вашему кто, агенты кремля?
Тогда по аналогии - немецкий язык - язык фашизма, и все кто на нем разговаривает - нацисты, так что-ли?

Та при чем тут "приватизировала", "агенты" и пр. Исторически, русский ранее назывался российским, а еще ранее - московским языком. Вот и все.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:47

  Faceless написав:
  deniska написав:
  0mage0 написав:Посилання з української версії новини веде на московську версію статті, при тому, що стаття українською присутня.

Московская версия? Это как? Может имелась ввиду русскоязычная?

Так это ж синонимы

Это что же получается, украинский сайт печатает "московскую версию статьи"? :)
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deniska
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:50

  deniska написав:
  Faceless написав:
  deniska написав:Московская версия? Это как? Может имелась ввиду русскоязычная?

Так это ж синонимы

Это что же получается, украинский сайт печатает "московскую версию статьи"? :)

#зрада :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:53

  Faceless написав:Исторически, русский ранее назывался российским, а еще ранее - московским языком.

Наряду с названием "русский" использовалось название "российский".
Наряду - это полагаю не то же самое, что значит "ранее".
А про "московский язык" вообще не нашел ничего. Это откуда?
И я полагаю, что синонимы были бы приемлемы, если бы сейчас использовались обе версии названия. Но так как "российский язык" устаревшее понятие, то полагаю не совсем правильно в 2019-м году называть статью - "на российском языке" или "на московском языке". Ну разве что с целью разжигания розни - тогда да.
Но спасибо за инфу, буду теперь знать, что оказывается я разговариваю на "московском языке". Надо на передовую передать ребятам, что они тоже оказывается разговаривают на "московском языке", а то они по наивности думают, что на русском говорят :)
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