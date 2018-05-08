Як відкрити вклад

Додано: Сер 23 січ, 2019 13:53

Faceless написав: Исторически, русский ранее назывался российским, а еще ранее - московским языком. Исторически, русский ранее назывался российским, а еще ранее - московским языком.

Наряду с названием "русский" использовалось название "российский".Наряду - это полагаю не то же самое, что значит "ранее".А про "московский язык" вообще не нашел ничего. Это откуда?И я полагаю, что синонимы были бы приемлемы, если бы сейчас использовались обе версии названия. Но так как "российский язык" устаревшее понятие, то полагаю не совсем правильно в 2019-м году называть статью - "на российском языке" или "на московском языке". Ну разве что с целью разжигания розни - тогда да.Но спасибо за инфу, буду теперь знать, что оказывается я разговариваю на "московском языке". Надо на передовую передать ребятам, что они тоже оказывается разговаривают на "московском языке", а то они по наивности думают, что на русском говорят