Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ

Додано: Вів 22 січ, 2019 22:34

redmax11 написав: да сейчас рукастый и работящий строитель, проактивный и с правильно настроенной башкой - легко уделает любого айтишнега да сейчас рукастый и работящий строитель, проактивный и с правильно настроенной башкой - легко уделает любого айтишнега



Если выберут Юлю, Зеленского или Бойка ситуация кардинально изменится. В Украине снова будет нищета для всех, кто работает на местном рынке. Если выберут Юлю, Зеленского или Бойка ситуация кардинально изменится. В Украине снова будет нищета для всех, кто работает на местном рынке.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.