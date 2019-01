Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ

Додано: Сер 23 січ, 2019 00:13

Мало того, что в процентах средняя зарплата выросла меньше, чем у IT-шников-программистов, так сам ПРИРОСТ зарплаты последних составил больше, чем ВСЯ средняя зарплата! А общая разница в оплате составляет 2000 / 335 - 100% = 500%!



Так в том то и дело что при Порошенко эта разница будет сокращаться, что уже не радует. А вот при Юле или Зеленском может снова стать 1500%, что гораздо приятнее.

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.