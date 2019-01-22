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Порошенко розповів, коли
українці відчують плоди реформ

Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 01:02

  Moimir написав:Все это я слышу с момента горбачевских реформ. На минуточку, больше 30 лет. Теперь новичков по пустыне поводят


Что там один сатирик говорил про туннель?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 07:07

Re: Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ

  ruvex написав:Так все таки ВСЕ должны быть IT-ками или строителями?

Абсолютно не важно! ВСЕ будут зарабатывать хорошо, если босса местных «айтишников» и «строителей» выберут на второй срок! Тезис же был вброшен без излишней завуалированности :)
fokus
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 08:43

  zРадио написав:А почему нет - Bueno Vinnitsа и Kremenchugellо! Несостоявшиеся хиты европейских продаж :mrgreen:

Cream’n’chooge
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:24

  AlifeSoft написав:
  zРадио написав:Мало того, что в процентах средняя зарплата выросла меньше, чем у IT-шников-программистов, так сам ПРИРОСТ зарплаты последних составил больше, чем ВСЯ средняя зарплата! А общая разница в оплате составляет 2000 / 335 - 100% = 500%!


Так в том то и дело что при Порошенко эта разница будет сокращаться, что уже не радует. А вот при Юле или Зеленском может снова стать 1500%, что гораздо приятнее.


Тоесть за Зеленского и Юлю голосовать не нужно, Порошенко наше все ? Так ИТишный и премудрейший ? :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:50

  AlifeSoft написав:
  ruvex написав:
  AlifeSoft написав:Что лучше?

Лучшее уже на пороге.


Не, мне больше 100 гр в день хлеба нельзя, я худею. Двух буханок мне бы на недели две хватило.

Двух мало - это если есть один хлеб, а не как вы, масло, икру и т.д.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:06

Re: Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ

vetka написав:
  AlifeSoft написав:
  ruvex написав:[quote="4560254:AlifeSoft"]Что лучше?

Лучшее уже на пороге.


Не, мне больше 100 гр в день хлеба нельзя, я худею. Двух буханок мне бы на недели две хватило.

Двух мало - это если есть один хлеб, а не как вы, масло, икру и т.д.[/quote]Кабачковая икра вполне доступна
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:29

Уже пару лет большинство и так ощущает плоды реформ, или он намекает что дальше реформы будут еще реформистей...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:16

Чем ближе выборы,тем абсурднее и глупее выглядит пиар.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:20

...престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі...(с)
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:05

.... Кризис, вызванный войной, экономической агрессией и блокадой со стороны России, отступает ... Куда? С какого перепугу? Как было так и есть! Не вижу изменений.
сова
 
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