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Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 січ, 2019 01:02
Moimir написав:
Все это я слышу с момента горбачевских реформ. На минуточку, больше 30 лет. Теперь новичков по пустыне поводят
Что там один сатирик говорил про туннель?
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rjkz
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Додано: Сер 23 січ, 2019 07:07
ruvex написав:
Так все таки ВСЕ должны быть IT-ками или строителями?
Абсолютно не важно! ВСЕ будут зарабатывать хорошо, если босса местных «айтишников» и «строителей» выберут на второй срок! Тезис же был вброшен без излишней завуалированности
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fokus
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Додано: Сер 23 січ, 2019 08:43
zРадио написав:
А почему нет - Bueno Vinnitsа и Kremenchugellо! Несостоявшиеся хиты европейских продаж
Cream’n’chooge
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Додано: Сер 23 січ, 2019 09:24
AlifeSoft написав: zРадио написав:
Мало того, что в процентах средняя зарплата выросла меньше, чем у IT-шников-программистов, так сам ПРИРОСТ зарплаты последних составил больше, чем ВСЯ средняя зарплата! А общая разница в оплате составляет 2000 / 335 - 100% = 500%!
Так в том то и дело что при Порошенко эта разница будет сокращаться, что уже не радует. А вот при Юле или Зеленском может снова стать 1500%, что гораздо приятнее.
Тоесть за Зеленского и Юлю голосовать не нужно, Порошенко наше все ? Так ИТишный и премудрейший ?
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Igorten
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Додано: Сер 23 січ, 2019 09:50
AlifeSoft написав:
Не, мне больше 100 гр в день хлеба нельзя, я худею. Двух буханок мне бы на недели две хватило.
Двух мало - это если есть один хлеб, а не как вы, масло, икру и т.д.
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vetka
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Додано: Сер 23 січ, 2019 11:06
vetka написав:
Не, мне больше 100 гр в день хлеба нельзя, я худею. Двух буханок мне бы на недели две хватило.
Двух мало - это если есть один хлеб, а не как вы, масло, икру и т.д.[/quote]Кабачковая икра вполне доступна
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Faceless
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Додано: Сер 23 січ, 2019 11:29
Уже пару лет большинство и так ощущает плоды реформ, или он намекает что дальше реформы будут еще реформистей...
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tigr-uu
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:16
Чем ближе выборы,тем абсурднее и глупее выглядит пиар.
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sena_2008atp
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:20
...престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі...(с)
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plugatyrev
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Додано: Сер 23 січ, 2019 14:05
.... Кризис, вызванный войной, экономической агрессией и блокадой со стороны России, отступает ... Куда? С какого перепугу? Как было так и есть! Не вижу изменений.
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сова
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