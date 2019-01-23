Итоги: Прогнозы 23.01.19

Додано: Сер 23 січ, 2019 13:21

Мы пока не ждем рецессию в еврозоне - Wells Fargo.Аналитики Wells Fargo, оценивая последние экономические отчеты, не считают, что данные в настоящее время предполагают, что рецессия в Еврозоне является неизбежной.«Как и президент ЕЦБ Драги, мы (пока) не считаем, что эти важные экономические показатели сигнализируют о приближающейся рецессии в Еврозоне. За последние три квартала рост ВВП в среднем составил 0,33% в квартал, что соответствует тем темпам, которые позволили еврозоне избежать рецессии в прошлом (III квартал 2004 года - I квартал 2005 года и II квартал 2001 года - первый квартал 2002 года). Аналогичным образом, индекс PMI за декабрь 2018 года, равный 51,1, еще не достиг уровня, который более четко и последовательно сигнализировал бы о приближающемся экономическом спаде, хотя и близок».«Хотя некоторые недавние показатели вызывают беспокойство, мы не считаем рецессию в еврозоне неизбежной.По нашему мнению, рост ВВП должен будет колебаться в пределах 0,1–0,2% (или медленнее) в квартал в течение трех или более кварталов, а составной индекс PMI должен оставаться на уровне или ниже уровня 51,0 в течение нескольких месяцев, прежде чем мы станем серьезно обеспокоены что Еврозона либо приближается, либо вступает в экономический спад».Индекс экономических ожиданий в Германии в январе вырос до -15.Индекс экономических ожиданий в Германии в январе вырос до -15 с -17,5 в декабре показал отчет исследовательского института ZEW. Что ниже исторического среднего уровня 22,4, но выше прогнозов -19. Темпы роста экономики Германии замедлились в прошлом году, экономисты начали пересматривать в сторону понижения прогнозы роста ВВП Германии на 2019 год. Ожидается, что рост ВВП Германии в текущем году составит 1%, а не 1,3%, как прогнозировалось ранее.Россия опустилась на 27-е место в рейтинге стран — лидеров инноваций по версии Bloomberg.Россия за год опустилась с 25-го на 27-е место в ежегодном рейтинге стран — лидеров в сфере инноваций, составленном агентством Bloomberg. Южная Корея вновь возглавила список из 50 государств, опубликованный во вторник.На второе место рейтинга вышла Германия, которая год назад была на четвертой позиции. На третьем месте — Финляндия (седьмое место в 2018-м), на четвертом — Швейцария (пятое место), на пятом — Израиль (десятое). Сингапур, который в 2018 году был третьим, опустился на шестое место. Швеция, год назад занимавшая вторую позицию, теперь на седьмом месте.США с 11-го места поднялись на восьмое, Япония с шестого места скатилась на девятое. Франция в нынешнем году переместилась с девятого на 10-е место. Китай поднялся с 19-го места в прошлом году на 16-е в нынешнем. Великобритания перешла на одну позицию вниз, с 17-го на 18-е место.Россия с 25-го места в 2018 году переместилась на 27-е место в нынешнем году. При этом РФ оказалась выше всех других стран бывшего СССР. Эстония заняла 36-е место (так же, как и в прошлом году), Литва — 37-е (34), Латвия — 42-е (40). Украина, занимавшая в 2018 году 46-е место, а в 2017-м — 42-е, в нынешнем году выбыла из списка 50 стран мира с наибольшим инновационным потенциалом.Замыкают список Бразилия (45-е место, в прошлом году в списке не фигурировала), ОАЭ (46-е место, впервые попали в рейтинг за семь лет его существования), Иран (47-е место, 49-е в прошлом году), Кипр (48-е, 47-е в 2018-м), Сербия (49-е место, 44-е в 2018-м) и Аргентина (50-е место, в прошлом году в рейтинге отсутствовала).Длинные выходные в США (21-го Америка отмечала день Мартина Лютера Кинга) в комплекте с «дежурным» мероприятием Минфина Украины по размещению гривневых и валютных ОВГЗ, нарушили «плавный» ход валютных торгов отечественного валютного межбанка.Изрядная доходность гривневых ОВГЗ в комплекте с дефицитом покупателей СКВ на вторничной сессии валютного межбанка качнули валютный рынок вниз, пролонгировав этот процесс на старте сессии 23 января. Локальные «низы» котировок безналичного «американца», ставшие следствием появления на рынке двойной порции экспортной выручки, а также пролонгации сброса СКВ ради гривни, которую надлежало внести за приобретенные накануне гособлигации, призвала на межбанк НБУ, который уже на старте сессии смог выкупит до $50,0 млн. лишней долларовой ликвидности в свои «закрома».Немного позже на рынок вышли нерезиденты, валютные «погреба» которых опустели накануне азартными продажами доллара ради гривни «для вкусных ОВГЗ», инициировав покупки доллара, не особенно «заморачиваясь» динамичным его подорожанием. Последнее в значительной степени стало следствием «придержек» валюты экспортерами, которые хотели расстаться с двойной порцией СКВ, подлежащей обязательной продаже.Совместными усилиями «жадные» экспортеры и «богатенькие» «варяги» постарались вернуть цену безналичного «американца» по сути на уровни предыдущего торгового дня.Ажиотажный спрос на гривневые ОВГЗ, высокая доходность которых не сопровождается ощутимой девальвацией гривни вызывают подозрение в откровенной игре киевских финансовых властей на стороне нерезидентов, которые во время репатриации этих высоких дивидендов получают дополнительные курсовые бонусы, скупая валюту по достаточно низким ценам.Более жесткий вариант подобного подхода наблюдался в Украине в апреле 2005 года на фоне «рукотворной» ревальвации гривни стараниями популистки Тимошенко.Возвращаясь к теме валютного рынка, нельзя не отметить, что все-таки посредством этих неуклюжих движений Минфина и регулятора с одной стороны пытаются наложить заплаты на бюджет, с другой, дают возможность регулятору пополнить «с рынка» свои резервы.Рискнет предположить возвращение рынка «зеленого» безнала в русло более-менее спокойных торгов, который на самом финише января могут прерваться активным спросом на доллар со стороны импортеров, а дебют февраля ознаменуется очередным сезоном репатриации дивидендов нерезидентами.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv