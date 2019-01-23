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фондовый рынок 23.01.19 Итоги: Мировой фондовый рынок 23.01.19 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 23 січ, 2019 13:29 Итоги: Мировой фондовый рынок 23.01.19 США



Фондовые индексы США закрылись со снижением во вторник, прервав четырехдневную серию роста, так как торговые проблемы и новые опасения по поводу состояния мировой экономики обеспокоили инвесторов.



Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 301,87 пункта, или 1,2%, до 24 404,48 пункта.

Индекс S&P500 снизился на 37,81 пункта, или 1,4%, до 2 632,90 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал на 136,87 пункта, или на 1,9%, до 7 020,36 пункта.



В понедельник стало известно, что рост ВВП КНР за прошлый год замедлился до 6,6% с 6,8% в 2017 году. Показатель стал худшим за последние 28 лет, хотя и превысил официальный прогноз в 6,5%. Позднее в этот же день МВФ понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта - до 3,5% и 3,6% соответственно.



Фондовый рынок был потрясен сообщениями о том, что официальные лица США отклонили предложение Китая о проведении подготовительного совещания по торговым переговорам из-за отсутствия прогресса в таких областях, как «вынужденные» передачи технологий и экономические реформы. Рынок сократил свое снижение в конце сессии после того, как советник Белого дома Ларри Кудлоу отрицал, что США отвергли предложения Китая.



Между тем, если США официально потребуют экстрадиции главного финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу из Канады по обвинению в том, что она солгала о сделках компании с Ираном, переговоры с Китаем могут стать еще более трудными.



В понедельник Международный валютный фонд снизил свой прогноз глобального роста до 3,5% на 2019 год с 3,7% в 2018 году и с 3,7%, которые он прогнозировал на 2019 год в октябре. Фонд оставил свой прогноз роста США в этом году без изменений на уровне 2,5%.



«Трейдеры следят за новостями, согласно которым США и Китай не достигли какого-то серьезного прогресса по вопросу интеллектуальной собственности», - отметил Майкл О`Рурк, старший рыночный стратег JonesTrading.



Не добавила позитива внутренняя статистика. Согласно данным Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR), число сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в декабре сократилось на 6,4% по сравнению с показателем ноября - до 4,99 миллиона. Данные оказались значительно хуже прогноза снижения на 1%, а само месячное падение стало самым сильным с ноября 2015 года.



Инвесторы также переваривают новую порцию корпоративных доходов и уделяют пристальное внимание комментариям руководства по поводу перспектив мировой экономики.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 1,22% до уровня 24 404,48 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 1,42%, до 2 6380,90 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «минусе» на 1,91% до 7 020,36 пункта.



Европа



Европейские фондовые индексы по вторник снизились

Европейский фондовый рынок в понедельник снизился после выхода данных, показавших неважное состояние настроения в Германия и в еврозоне.



Большинство европейских индексов снизились, общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,18%, после снижения на 0,19% в понедельник.



Пара фунт-доллар выросла на 0,2%, пара евро-доллар понизилась на менее чем 0,1%.



Индекс экономических ожиданий в Германии в январе вырос до -15.



Индекс экономических ожиданий в Германии в январе вырос до -15 с -17,5 в декабре показал отчет исследовательского института ZEW. Что ниже исторического среднего уровня 22,4, но выше прогнозов -19. Темпы роста экономики Германии замедлились в прошлом году, экономисты начали пересматривать в сторону понижения прогнозы роста ВВП Германии на 2019 год. Ожидается, что рост ВВП Германии в текущем году составит 1%, а не 1,3%, как прогнозировалось ранее.



Премьер-министр Тереза Мэй возобновляет попытки найти консенсус со своим парламентом, предлагая новые варианты правок в сделке. Хотя с другой стороны лидеры ЕС уже сообщали, что достигнутая сделка пересмотру не подлежит, но нам остается только наблюдать за развитием событий. В это время лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Корбин предпринимает попытки склонить парламент к новому референдуму о членстве в ЕС. И это когда Тереза Мэй акцентирует внимание на том, что новый референдум подорвет демократию в Соединенном Королевстве. Кажется, никаких сомнений в том, что британское правительство раскалывается, нет. В столь смутное время Британия отчитается своим рынком труда.



В США Белый дом и демократы в конгрессе представили новые предложения для завершения частичного прекращения работы правительства, хотя разногласия по ключевым пунктам сохраняются.



Большинство европейских индексов снизились, общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,18%, после снижения на 0,19% в понедельник.



Британский FTSE 100 упал по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,99% и составил 6 901,39 пункта.



Немецкий DAX просел на 0,41% до 11 090,11 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,42% — на отметке 4 847,53 пункта.



Азия



Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду смешанной динамикой индексов на фоне сохраняющейся неопределенности в торговых отношениях США и Китая, а также новостей из Японии.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,05% - до 2581 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,13%, до 1316,28 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 2,75 пункта - до 27008,2 пункта, корейский KOSPI - вырос на 0,47%, до 2127,78 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,26% - до 5843,7 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,14% - до 20593,72 пункта.



Торговые отношения между США и Китаем вернулись в центр внимания мировых рынков после сообщений агентства Reuters.



Как заявил агентству советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу, глава государства для достижения торгового соглашения с Китаем не намерен смягчать свои требования, касающиеся, в частности, защиты интеллектуальной собственности.

В то же время Кудлоу опроверг данные в СМИ о том, что администрация Трампа отвергла предложение представителей Китая о проведении подготовительных торговых переговоров сторон на текущей неделе.



Участники торгов также отыгрывали новости из Японии.



Так, Банк Японии ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, при этом понизив прогнозы по инфляции в стране на текущий и следующий год.

Пересмотр прогноза по инфляции в сторону понижения указывает на то, что ужесточение монетарной политики остается очень отдаленной перспективой.



Разочарование принесла и статистика из Японии, согласно которой объем экспорта страны в декабре снизился на 3,8% в годовом исчислении, а импорта - вырос на 1,9%. Аналитики ждали сокращения экспорта всего на 1,9% и роста импорта на 3,7%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов изменились разнонаправленно. В частности, индекс Мосбиржи подрос на 0,02% - до 2468,73 пункта, а РТС уменьшился на 0,11%, до 1169,79 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,2%, до 60,79 доллара за баррель.

Бумаги Сбербанка поднялись на 0,38%, «Газпрома» — на 0,13%, «ЛУКОЙЛа» — опустились на 0,27%, «АЛРОСы» — на 2,49%, Московской биржи — на 0,32%.



Российский рынок акций во вторник остался в зоне слабых продаж. У рынка РФ по-прежнему мало ориентиров, но раз нет яркого негатива, то выходить из позиций никто и не торопится.



Индекс Мосбиржи консолидируется в пределах коридора 2 450—2 480 пунктов, он довольно широк и оставляет варианты для движения, однако на текущий момент нет четких тенденций. Индекс РТС находится довольно высоко, у 1 168 пунктов. Если здесь в ближайшие сутки-двое не появится оснований для направленного движения, то «медведи» начнут коррекцию.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 22 января повысился на 0,04 пункта или на 0,01% до уровня 556,72 пункта.



Объем торгов за день составил 192,15 млн. грн., акциями наторговали 0,59 млн. грн.



Как сообщалось, в понедельник 21 января ПФТС-индекс повысился на 2,13 пункта или на 0,38% до уровня 556,68 пункта.



С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 2,64 пунктов или на 0,48% с 559,36 пункта.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 22 января, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник после того, как новые прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) усилили опасения относительно перспектив роста мировой экономики.



По состоянию на 06.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,73% - до 2591,37 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,73%, до 1320,41 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index терял 1,01% - до 26921,49 пункта, южнокорейский KOSPI - опускался на 0,66%, до 2110,64 пункта.



Японский Nikkei 225 снижался на 0,73% - до 20568,53 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,58%, до 5856,5 пункта.



В центре внимания рынков оказался новый доклад МВФ по перспективам роста мировой экономики. Организация понизила прогноз по росту мировой экономики на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта, до 3,5% и 3,6% соответственно, признав ослабление темпов роста мировой экономики. При этом фонд сохранил прогноз по росту ВВП Китая - его экономика будет расти на 6,2% в ближайшие два года.



Аналитики региона считают, что мало факторов, которые могли бы придать оптимизма азиатским рынкам, учитывая усилившиеся опасения относительно роста мировой экономики и закрытые рынки в США в понедельник в связи с днем Мартина Лютера Кинга.



Немного сгладить пессимизм азиатским инвесторам помогает статистика из Южной Кореи, согласно которой ВВП страны в IV квартале вырос на 3,1% в годовом исчислении и на 1% - в квартальном. Аналитики ждали роста показателя на 2,8% и 0,6% соответственно.



Во-вторых, основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник ощутимым снижением индексов после того, как новые прогнозы МВФ усилили опасения инвесторов относительно перспектив роста мировой экономики.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,18% - до 2579,7 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,17%, до 1314,58 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,7% - до 27005,45 пункта, корейский KOSPI - на 0,32%, до 2117,77 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,54% - до 5858,8 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,47% - до 20622,91 пункта.



В центре внимания мировых инвесторов во вторник оказался прогноз МВФ по росту мировой экономики. Организация понизила его на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта, до 3,5% и 3,6% соответственно, признав замедление темпов роста мировой экономики. При этом фонд оставил без изменения прогноз по росту экономики США на этот и на следующий год на уровне 2,5% и 1,8%. Также он сохранил прогноз по росту ВВП Китая - его экономика будет расти на 6,2% в ближайшие два года.



По мнению аналитиков OCBC, мнение которых приводит агентство Рейтер, инвесторы ждут, что на фоне ухудшения перспектив экономического роста Китай предпримет меры по поддержке экономики и ослабит денежно-кредитную и бюджетно-налоговую политику. Однако такие меры эта могут оказать только небольшой эффект, но не смогут остановить замедление экономического роста, особенно в связи неопределенностью вокруг торговой войны.



Дополнительное давление на настроения инвесторов в Японии оказало укрепление курса иены к доллару, которое является негативным фактором для экспортеров страны.

Курс доллара к иене снижался до ¥109,42 со ¥109,66 за доллар на прошлом закрытии.



В то же время участники торгов обратили внимание на статистику из Южной Кореи, согласно которой ВВП страны в IV квартале вырос на 3,1% в годовом исчислении и на 1% - в квартальном. Аналитики ждали роста показателя на 2,8% и 0,6% соответственно.



Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник повысился на 0,01% - до 556,72 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 192,15 млн. грн., в том числе акциями - 0,59 млн. грн.



Несмотря на рост индикатора, в «индексной корзине» отсутствовала положительная динамика: акции Центрэнерго подешевели на 0,07%, Райффайзен Банка Аваль - на 0,06%.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,53% - до 426,18 пункта при объеме торгов 316,42 тыс. злотых (2,3 млн. грн.).



Среди индексных акций дешевели бумаги «Кернела» (-1,88%), «Агротона» (-1,55%) и агрохолдинга ИМК (-1,07%).

Дорожали акции «Астарты» (+1,21%).



К полудню среды, 23 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют слабую разнонаправленную динамику в среду в попытке восстановления после резкого снижения днем ранее.



По состоянию на 07.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,07% - до 2581,62 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижался на 0,05%, до 1313,93 пункта.

Гонконгский индекс Hang Seng Index рос 0,06% - до 27021,9 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,31%, до 2124,37 пункта.



Японский Nikkei 225 снижался на 0,01% - до 20620,19 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,31%, до 5840,8 пункта.



На рынках Азии в среду отмечаются слабые попытки коррекции после того, как днем ранее они упали в среднем на 1% на фоне опасений за состояние мировой экономики, усилившихся после понижения прогнозов Международного валютного фонда по ее росту.



Определенное влияние на настроения инвесторов оказывают новости из Японии.



Так, Банк Японии ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, при этом понизив прогнозы по инфляции в стране на текущий и следующий годы. В то же время, согласно официальной статистике, объем экспорта Японии в декабре снизился на 3,8% в годовом исчислении, а импорта - вырос на 1,9%. Аналитики ждали сокращения экспорта всего на 1,9% и роста импорта на 3,7%.



Япония находится в сложном положении из-за своей экономической зависимости от США и Китая. Запасы товаров в Японии зависят от спроса со стороны двух этих стран.



Кроме того, СМИ сообщили, что японский автопроизводитель Subaru неделю назад приостановил работу на своем единственном заводе в Японии, на который приходится около 60% мирового производства компании. Приостановка связана с обнаружением дефекта в комплектующих, которые поступают от поставщика. Акции компании дешевеют почти на 4%.



Во-вторых, основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду смешанной динамикой индексов на фоне сохраняющейся неопределенности в торговых отношениях США и Китая, а также новостей из Японии.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,05% - до 2581 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,13%, до 1316,28 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 2,75 пункта - до 27008,2 пункта, корейский KOSPI - вырос на 0,47%, до 2127,78 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,26% - до 5843,7 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,14% - до 20593,72 пункта.



Торговые отношения между США и Китаем вернулись в центр внимания мировых рынков после сообщений агентства Reuters.



Как заявил агентству советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу, глава государства для достижения торгового соглашения с Китаем не намерен смягчать свои требования, касающиеся, в частности, защиты интеллектуальной собственности.

В то же время Кудлоу опроверг данные в СМИ о том, что администрация Трампа отвергла предложение представителей Китая о проведении подготовительных торговых переговоров сторон на текущей неделе.



Участники торгов также отыгрывали новости из Японии.



Так, Банк Японии ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, при этом понизив прогнозы по инфляции в стране на текущий и следующий год.

Пересмотр прогноза по инфляции в сторону понижения указывает на то, что ужесточение монетарной политики остается очень отдаленной перспективой.



Разочарование принесла и статистика из Японии, согласно которой объем экспорта страны в декабре снизился на 3,8% в годовом исчислении, а импорта - вырос на 1,9%. Аналитики ждали сокращения экспорта всего на 1,9% и роста импорта на 3,7%.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://www.metalinfo.ru/ , https://mycredit.in.ua/ru ,

http://ukrrudprom.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 . Фондовые индексы США закрылись со снижением во вторник, прервав четырехдневную серию роста, так как торговые проблемы и новые опасения по поводу состояния мировой экономики обеспокоили инвесторов.Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 301,87 пункта, или 1,2%, до 24 404,48 пункта.Индекс S&P500 снизился на 37,81 пункта, или 1,4%, до 2 632,90 пункта.Индекс Nasdaq Composite упал на 136,87 пункта, или на 1,9%, до 7 020,36 пункта.В понедельник стало известно, что рост ВВП КНР за прошлый год замедлился до 6,6% с 6,8% в 2017 году. Показатель стал худшим за последние 28 лет, хотя и превысил официальный прогноз в 6,5%. Позднее в этот же день МВФ понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта - до 3,5% и 3,6% соответственно.Фондовый рынок был потрясен сообщениями о том, что официальные лица США отклонили предложение Китая о проведении подготовительного совещания по торговым переговорам из-за отсутствия прогресса в таких областях, как «вынужденные» передачи технологий и экономические реформы. Рынок сократил свое снижение в конце сессии после того, как советник Белого дома Ларри Кудлоу отрицал, что США отвергли предложения Китая.Между тем, если США официально потребуют экстрадиции главного финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу из Канады по обвинению в том, что она солгала о сделках компании с Ираном, переговоры с Китаем могут стать еще более трудными.В понедельник Международный валютный фонд снизил свой прогноз глобального роста до 3,5% на 2019 год с 3,7% в 2018 году и с 3,7%, которые он прогнозировал на 2019 год в октябре. Фонд оставил свой прогноз роста США в этом году без изменений на уровне 2,5%.«Трейдеры следят за новостями, согласно которым США и Китай не достигли какого-то серьезного прогресса по вопросу интеллектуальной собственности», - отметил Майкл О`Рурк, старший рыночный стратег JonesTrading.Не добавила позитива внутренняя статистика. Согласно данным Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR), число сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в декабре сократилось на 6,4% по сравнению с показателем ноября - до 4,99 миллиона. Данные оказались значительно хуже прогноза снижения на 1%, а само месячное падение стало самым сильным с ноября 2015 года.Инвесторы также переваривают новую порцию корпоративных доходов и уделяют пристальное внимание комментариям руководства по поводу перспектив мировой экономики.Европейские фондовые индексы по вторник снизилисьЕвропейский фондовый рынок в понедельник снизился после выхода данных, показавших неважное состояние настроения в Германия и в еврозоне.Большинство европейских индексов снизились, общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,18%, после снижения на 0,19% в понедельник.Пара фунт-доллар выросла на 0,2%, пара евро-доллар понизилась на менее чем 0,1%.Индекс экономических ожиданий в Германии в январе вырос до -15.Индекс экономических ожиданий в Германии в январе вырос до -15 с -17,5 в декабре показал отчет исследовательского института ZEW. Что ниже исторического среднего уровня 22,4, но выше прогнозов -19. Темпы роста экономики Германии замедлились в прошлом году, экономисты начали пересматривать в сторону понижения прогнозы роста ВВП Германии на 2019 год. Ожидается, что рост ВВП Германии в текущем году составит 1%, а не 1,3%, как прогнозировалось ранее.Премьер-министр Тереза Мэй возобновляет попытки найти консенсус со своим парламентом, предлагая новые варианты правок в сделке. Хотя с другой стороны лидеры ЕС уже сообщали, что достигнутая сделка пересмотру не подлежит, но нам остается только наблюдать за развитием событий. В это время лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Корбин предпринимает попытки склонить парламент к новому референдуму о членстве в ЕС. И это когда Тереза Мэй акцентирует внимание на том, что новый референдум подорвет демократию в Соединенном Королевстве. Кажется, никаких сомнений в том, что британское правительство раскалывается, нет. В столь смутное время Британия отчитается своим рынком труда.В США Белый дом и демократы в конгрессе представили новые предложения для завершения частичного прекращения работы правительства, хотя разногласия по ключевым пунктам сохраняются.Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду смешанной динамикой индексов на фоне сохраняющейся неопределенности в торговых отношениях США и Китая, а также новостей из Японии.Торговые отношения между США и Китаем вернулись в центр внимания мировых рынков после сообщений агентства Reuters.Как заявил агентству советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу, глава государства для достижения торгового соглашения с Китаем не намерен смягчать свои требования, касающиеся, в частности, защиты интеллектуальной собственности.В то же время Кудлоу опроверг данные в СМИ о том, что администрация Трампа отвергла предложение представителей Китая о проведении подготовительных торговых переговоров сторон на текущей неделе.Участники торгов также отыгрывали новости из Японии.Так, Банк Японии ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, при этом понизив прогнозы по инфляции в стране на текущий и следующий год.Пересмотр прогноза по инфляции в сторону понижения указывает на то, что ужесточение монетарной политики остается очень отдаленной перспективой.Разочарование принесла и статистика из Японии, согласно которой объем экспорта страны в декабре снизился на 3,8% в годовом исчислении, а импорта - вырос на 1,9%. Аналитики ждали сокращения экспорта всего на 1,9% и роста импорта на 3,7%.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,2%, до 60,79 доллара за баррель.Бумаги Сбербанка поднялись на 0,38%, «Газпрома» — на 0,13%, «ЛУКОЙЛа» — опустились на 0,27%, «АЛРОСы» — на 2,49%, Московской биржи — на 0,32%.Российский рынок акций во вторник остался в зоне слабых продаж. У рынка РФ по-прежнему мало ориентиров, но раз нет яркого негатива, то выходить из позиций никто и не торопится.Индекс Мосбиржи консолидируется в пределах коридора 2 450—2 480 пунктов, он довольно широк и оставляет варианты для движения, однако на текущий момент нет четких тенденций. Индекс РТС находится довольно высоко, у 1 168 пунктов. Если здесь в ближайшие сутки-двое не появится оснований для направленного движения, то «медведи» начнут коррекцию.Как сообщалось, в понедельник 21 января ПФТС-индекс повысился на 2,13 пункта или на 0,38% до уровня 556,68 пункта.С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 2,64 пунктов или на 0,48% с 559,36 пункта.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 22 января, сессия в ПФТС.К полудню среды, 23 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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