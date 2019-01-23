Итоги: Энергетика 23.01.19

Додано: Сер 23 січ, 2019 13:32

На рынке нефти в среду отмечается небольшая коррекция после того, как днем ранее цены на «черное золото» резко снизились на фоне биржевой волатильности и опасений за темпы роста мировой экономики.



В то же время обеспокоенность у инвесторов продолжает вызывать состояние экономики Китая, который является одним из крупнейших импортеров нефти. Рынки опасаются, что замедление экономического роста Поднебесной негативно отразится на спросе страны на энергоносители.



Главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен отмечает, что мировая экономика находится под давлением, добавив при этом, что власти Китая будут делать все возможное для обеспечения стабильности.



Определенное влияние на настроения участников торгов оказывают прогнозы управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. Во вторник ведомство сообщило, что добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в феврале вырастет по сравнению с январем на 62 тысячи баррелей в сутки - до 8,179 миллиона баррелей в день.

«Цены на нефть находятся под давлением из-за новых экономических проблем. МВФ понизил свой прогноз мирового экономического роста в этом году, особенно из-за менее динамичного роста, ожидаемого в Европе. NDRC, государственное агентство по планированию в Китае, видит риск дальнейшего охлаждения китайской экономики», - отмечают аналитики Commerzbank.



В понедельник МВФ заявил, что ожидает, что мировая экономика вырастет на 3,5% в 2019 году по сравнению с предыдущим прогнозом в 3,7% в октябре и темпами роста на 3,7% в 2018 году. Фонд ссылается на рост торговой напряженности и повышение процентных ставок в США.



Усиливая напряженность, официальные представители США на этой неделе отменили подготовительные торговые переговоры с двумя китайскими вице-министрами в преддверии встречи на высшем уровне в Вашингтоне в конце этого месяца, согласно сообщению Financial Times во вторник.



Кроме того, в понедельник Китай сообщил о росте своей экономики на 6,6% в 2018 году, что является самым медленным темпом с 1990 года.

Цены на нефть стабилизируются в среду утром после того, как днем ранее темпы их падения превышали 3%.Фьючерсы на нефть снизились во вторник, оказавшись под давлением после прогноза Международного валютного фонда и слабых экономических данных из Китая, которые подчеркнули обеспокоенность по поводу глобального экономического роста и спроса на энергоносители.Цены, однако, отошли от сессионных минимумов, получив некоторую поддержку от данных, опубликованных незадолго до закрытия торгов, которые указывали на замедление добычи сланцевой нефти в США.EIA прогнозирует, что объем сланцевой добычи нефти в США в феврале вырастет на 62000 баррелей в день.Добыча нефти на семи основных семи шельфовых областях США, как ожидается, в феврале вырастет на 62 000 баррелей в день до 8,179 млн. баррелей в день, согласно докладу Администрации энергетической информации США (EIA). Добыча нефти в области Пермиан (западный Техас и юго-восточный Нью Мексико), как ожидается, покажет наибольший рост из крупных шельфовых области, с ростом на 23 000 баррелей в день в феврале.НПЗ Луизианы ждут значительного увеличения поставок сланцевой нефти.Трубопровод Байю Бридж (Bayou Bridge), который соединяет техасский Недерленд и луизианский округ Сент-Джеймс, в ближайшие 2 месяца будет поставлять по 480 тыс. баррелей нефти в день и станет удобным и менее загруженным маршрутом для поступающей на побережье Мексиканского залива сланцевой нефти. Об этом сообщил глава исследований товарных рынков Morningstar Сэнди Филден.Этот трубопровод проходит почти через всю Луизиану и является завершающей частью трубопровода Dakota Access (DAPL), благодаря которому нефть из месторождений Баккен будет поступать как минимум на 9 нефтеперерабатывающих заводов вдоль реки Миссисипи. Всего в Луизиане 18 НПЗ. Их суммарная производительность составляет 3 млн. баррелей в день.Bayou Bridge предлагает поставщикам тариф в размере $2,2 за баррель. При этом возможна скидка — $1,15 за баррель при объемах свыше 50 тыс. б/д.Нефтепровод-конкурент Zydeco мощностью 350 тыс. баррелей в день, который принадлежит компании Royal Dutch Shell, проходит между Хьюстоном и Сент-Джеймс. Zydeco предлагает более выгодные цены: $1,78 за баррель и скидку до $1,08 за баррель при объемах свыше 100 тыс. б/д.Однако поставщики нефти с Баккеновской формации вполне могут быть заинтересованы скидочным тарифом трубопровода Bayou Bridge.Напомним, трубопровод Bayou Bridge строила компания Energy Transfer Partners (ETP). В 2018 году был опубликован отчет Гринпис, согласно которому, нефтепроводы ETP с 2002 года в среднем протекают один раз за 11 дней. Средняя утечка составляет около 80 тыс. баррелей.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: