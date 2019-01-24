RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Підсумки: енергетика
/
Итоги: Энергетика 24.01.19

Итоги: Энергетика 24.01.19
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 13:51

Итоги: Энергетика 24.01.19

Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром на фоне данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США.

По состоянию на 6.50 Киева стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,36% - до $60,92 за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,38%, до $52,43 за баррель.

Давление на стоимость нефти оказывают данные API, свидетельствующие о росте запасов нефти в США за минувшую неделю. Так, согласно новым данным организации, за неделю по 18 января коммерческие запасы нефти в США выросли на 6,6 миллиона баррелей после снижения неделей ранее.

Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в четверг. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 42 тысячи баррелей после сокращения на 2,68 миллиона баррелей неделей ранее.

Кроме того, аналитики связывают снижение стоимости «черного золота» с растущими опасениями относительно замедления роста мировой экономики. Цены на нефть оказались под давлением, поскольку опасения относительно замедления роста мировой экономики находятся в центре внимания инвесторов.

Фьючерсы на нефть в среду снизились, но большая часть снижения был компенсирована к закрытию, так как трейдеры учитывали возможность введения санкций США на нефть из Венесуэлы, что может привести к сокращению предложения.

Мартовский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на 39 центов, или на 0,7%, до $52,62 за баррель. В течение сессии цена снижалась до $51,86.

Мартовский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на 36 центов, или на 0,6%, до $61,14 за баррель.

В течение сессии в среду фьючерсы на нефть резко снизились, прорвав более раннюю торговлю в диапазоне, после сообщения, что Европейский союз может запустить механизм, который позволит компаниям обходить санкции США, и торговать с Ираном.

Администрация США сообщила энергетическим компаниями, что «может ввести санкции на нефть из Венесуэлы уже на этой неделе, если политическая ситуация ещё больше ухудшится», - сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Президент США Трамп официально заявил, что признает временным президентом Венесуэлы Гуиадо, и объявил президента Мадуро нелегитимным.

Этот шаг позволяет США блокировать поддержку, в том числе блокировать кредиты МВФ, и потенциально позволяет вводить санкции против стран за сотрудничество с президентом Мадуро. Импорт в США нефти из Венесуэлы в октябре 2018 г. составил 17,7 млн. баррелей, согласно EIA.

Во вторник цены были по давлением после предупреждения МВФ о замедлении мирового экономического роста, и слабых экономических данных из Китая, которые подчеркнули опасения в отношении мирового роста и спроса на энергоносители.
Официальные данные по изменению запасов в США на прошлой неделе выходят в четверг (из-за выходного в понедельник). Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидают, что EIA сообщил о снижении запасов нефти на 600 тыс. баррелей на неделе, закончившейся 18 января, росте запасов бензина на 2,9 млн. баррелей и росте запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей.

API отчитался о неожиданном и сильном росте запасов нефти в США.

Запасы сырой нефти в США за последнюю неделю неожиданно выросли, причем сразу на 6,55 млн. баррелей (большинство экспертов ожидало их сокращения), сообщил в ночь на четверг Американский институт нефти (API). Кроме того, заметно выросли и запасы нефтепродуктов.

Согласно данным API, за неделю до 18 января в баррелях:
запасы сырой нефти: +6,55 млн.;
запасы в Кушинге: +0,359 млн.;
запасы бензина: +3,64 млн.;
запасы дистиллятов: +2,57 млн.

Отчет API составляется на основе информации, которую предприятия предоставляют на добровольной основе. Он традиционно предшествует публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики, которая на текущей неделе будет представлена вниманию участников рынка в четверг 24 января в 18.00 по Киеву.

Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):
запасы сырой нефти: -0,75 млн до 436,3 млн.;
запасы бензина: +3 млн. до 258.6 млн.;
запасы дистиллятов: +0,9 млн. до 143.9 млн.;
запасы сырой нефти в Кушинге: +0,1 млн. (собственный прогноз Bloomberg).


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ , https://mycredit.in.ua/ru ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70276
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4512 раз.
Подякували: 8217 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Итоги: Энергетика 23.01.19
дядя Caша » Сер 23 січ, 2019 13:32
0 320
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 13:32
дядя Caша
Итоги: Энергетика 22.01.19
дядя Caша » Вів 22 січ, 2019 13:12
0 336
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 13:12
дядя Caша
Итоги: Энергетика 21.01.19
дядя Caша » Пон 21 січ, 2019 13:27
0 342
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 13:27
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.