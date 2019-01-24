Итоги: Энергетика 24.01.19

Додано: Чет 24 січ, 2019 13:51

Давление на стоимость нефти оказывают данные API, свидетельствующие о росте запасов нефти в США за минувшую неделю. Так, согласно новым данным организации, за неделю по 18 января коммерческие запасы нефти в США выросли на 6,6 миллиона баррелей после снижения неделей ранее.



Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в четверг. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 42 тысячи баррелей после сокращения на 2,68 миллиона баррелей неделей ранее.



Кроме того, аналитики связывают снижение стоимости «черного золота» с растущими опасениями относительно замедления роста мировой экономики. Цены на нефть оказались под давлением, поскольку опасения относительно замедления роста мировой экономики находятся в центре внимания инвесторов.

В течение сессии в среду фьючерсы на нефть резко снизились, прорвав более раннюю торговлю в диапазоне, после сообщения, что Европейский союз может запустить механизм, который позволит компаниям обходить санкции США, и торговать с Ираном.



Администрация США сообщила энергетическим компаниями, что «может ввести санкции на нефть из Венесуэлы уже на этой неделе, если политическая ситуация ещё больше ухудшится», - сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.



Президент США Трамп официально заявил, что признает временным президентом Венесуэлы Гуиадо, и объявил президента Мадуро нелегитимным.



Этот шаг позволяет США блокировать поддержку, в том числе блокировать кредиты МВФ, и потенциально позволяет вводить санкции против стран за сотрудничество с президентом Мадуро. Импорт в США нефти из Венесуэлы в октябре 2018 г. составил 17,7 млн. баррелей, согласно EIA.



Во вторник цены были по давлением после предупреждения МВФ о замедлении мирового экономического роста, и слабых экономических данных из Китая, которые подчеркнули опасения в отношении мирового роста и спроса на энергоносители.

Официальные данные по изменению запасов в США на прошлой неделе выходят в четверг (из-за выходного в понедельник). Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидают, что EIA сообщил о снижении запасов нефти на 600 тыс. баррелей на неделе, закончившейся 18 января, росте запасов бензина на 2,9 млн. баррелей и росте запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей.

Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром на фоне данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США.Фьючерсы на нефть в среду снизились, но большая часть снижения был компенсирована к закрытию, так как трейдеры учитывали возможность введения санкций США на нефть из Венесуэлы, что может привести к сокращению предложения.API отчитался о неожиданном и сильном росте запасов нефти в США.Запасы сырой нефти в США за последнюю неделю неожиданно выросли, причем сразу на 6,55 млн. баррелей (большинство экспертов ожидало их сокращения), сообщил в ночь на четверг Американский институт нефти (API). Кроме того, заметно выросли и запасы нефтепродуктов.Согласно данным API, за неделю до 18 января в баррелях:запасы сырой нефти: +6,55 млн.;запасы в Кушинге: +0,359 млн.;запасы бензина: +3,64 млн.;запасы дистиллятов: +2,57 млн.Отчет API составляется на основе информации, которую предприятия предоставляют на добровольной основе. Он традиционно предшествует публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики, которая на текущей неделе будет представлена вниманию участников рынка в четверг 24 января в 18.00 по Киеву.Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):запасы сырой нефти: -0,75 млн до 436,3 млн.;запасы бензина: +3 млн. до 258.6 млн.;запасы дистиллятов: +0,9 млн. до 143.9 млн.;запасы сырой нефти в Кушинге: +0,1 млн. (собственный прогноз Bloomberg).В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: