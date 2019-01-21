Держборг України за рік збільшився на 2 млрд доларів

Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:51

lapay написав: Якщо влада не зміниться, Якщо влада не зміниться,

freeze написав: при любом следующем президенте кроме Порошенко, газ подешевеет, при любом следующем президенте кроме Порошенко, газ подешевеет,

смениться смениться.. и не сомневайтесь. ))Если смотреть программу будущей президентши, то там идет речь о снижение цен на газ. И коммуналку. Будем прагматиками и в сказки не верим - снижение может и не быть но роста точно не будет. Даже если получим маловероятный вариант президента Актера - то и в его программе нет ни слова про повышение цен. Единственно кто конкретно повышает цены это нынешний... керманыч назовем его так). Но рейтинг у него уже мусорный..у Чаушеску и Каддафи и то больше был)).