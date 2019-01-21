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Держборг України за рік
збільшився на 2 млрд доларів

Держборг України за рік збільшився на 2 млрд доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:07

Re: Держборг України за рік збільшився на 2 млрд доларів

  Волгарь написав:Размещение гривневых облигаций проводится в рамках погашения их же ранее выпущенных, объем которых в планах на 19-ый год составляет 270+ млрд. И судя по доходности такого размещения и срокам обращения, уже через год взамен придется размещать новые обязательства минимум на такую же сумму плюс едва ли не 50+ млрд. процентов. И то при условии, что девальвация после выборов будет умеренной - иначе 7% в валюте выльется в итоге в непредсказуемую сумму в гривнах.

Я про доларовий борг казав, гривневий зріс на півмільярда доларів. Якщо влада не зміниться, НБУ знизить ставку, і відсотки теж знизяться. Доля гривневого боргу в загальному держборгу не змінюється вже 3 роки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:11

  freeze написав:
lapay написав:Високі відсотки - плата заТому, хто б не був наступним Президентом - газ не подешевшає, а подорожчає

Право, ерунду пишите, при любом следующем президенте кроме Порошенко, газ подешевеет, зачем эти политтехнологические вбросы-пугалки для мало грамотных?

ВЫ УВЕРЕНЫ? Я бы не был столь оптимистичен, особенно учитывая, что в самой ближайшей перспективе виртуальный реверс газа вполне может смениться на физический.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:21

  freeze написав:
lapay написав:Високі відсотки - плата заТому, хто б не був наступним Президентом - газ не подешевшає, а подорожчає

Право, ерунду пишите, при любом следующем президенте кроме Порошенко, газ подешевеет, зачем эти политтехнологические вбросы-пугалки для мало грамотных?

Це факт 2018 року, подобається це комусь чи ні. Можливо, наступного року різко зросте експорт, впаде імпорт, кредитори відмовляться від виплат державою Україна, але це дуже-дуже малоймовірно. Враховуючи тендедиції на зовнішних ринках, вірогідніше за все, що ситуація буде ще гірше, ніж в 2018 році.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:05

  lapay написав:.....
Високі відсотки - плата за небажання співпрацювати з МВФ (підвищувати ціну на газ). Тому, хто б не був наступним Президентом - газ не подешевшає, а подорожчає, бо, без цього, грошей ніхто не дасть, навіть не куплять євробонди, хоч під 20%, як не купували в 2018 році, поки не підняли ціну на газ.

А в 2018 в январе-феврале не покупали ОВГЗ?
На газ тогда цены ещё и не думали поднимать.

freeze
Право, ерунду пишите, при любом следующем президенте кроме Порошенко, газ подешевеет, зачем эти политтехнологические вбросы-пугалки для мало грамотных?

Почему?
Очень сомнительное утверждение.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:06

Re: Держборг України за рік збільшився на 2 млрд доларів

  ЛАД написав:А в 2018 в январе-феврале не покупали ОВГЗ?
На газ тогда цены ещё и не думали поднимать.

Я про євробонди писав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:31

  Волгарь написав:Для сравнения


Ну посчитайте сумму процентов за 5 лет при Януковиче и сумму процентов коротких займов на год. Где будет больше?
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:51

Re: Держборг України за рік збільшився на 2 млрд доларів

  lapay написав:Якщо влада не зміниться,
смениться смениться.. и не сомневайтесь. ))
  freeze написав:при любом следующем президенте кроме Порошенко, газ подешевеет,
Если смотреть программу будущей президентши, то там идет речь о снижение цен на газ. И коммуналку. Будем прагматиками и в сказки не верим - снижение может и не быть но роста точно не будет. Даже если получим маловероятный вариант президента Актера - то и в его программе нет ни слова про повышение цен. Единственно кто конкретно повышает цены это нынешний... керманыч назовем его так). Но рейтинг у него уже мусорный..у Чаушеску и Каддафи и то больше был)).
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 09:42

  AlifeSoft написав:
  Волгарь написав:Для сравнения


Ну посчитайте сумму процентов за 5 лет при Януковиче и сумму процентов коротких займов на год. Где будет больше?

Вы бы книжки хоть какие-то почитали, что-ли... ну нельзя ж так подставляться-то!
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:32

  Skypups написав:
  AlifeSoft написав:
  Волгарь написав:Для сравнения


Ну посчитайте сумму процентов за 5 лет при Януковиче и сумму процентов коротких займов на год. Где будет больше?

Вы бы книжки хоть какие-то почитали, что-ли... ну нельзя ж так подставляться-то!


Порошенко берет ситуативные короткие займы, которые быстро и погашаются. Так что реально уровень долга по сравнению с ростом ВВП сокращается. Янукович же брал долгосрочные займы, причем наращивал их количество, превращая Украину в Венесуэллу. Ну это там где венесуэльская нефть уже на 15 лет продана.

Так вот у коротких займов проценты всегда выше чем у долгих и короткие займы выгоднее, так как позволяют маневрировать финансами.

Янукович загонял Украину в долговую яму, Порошенко из неё вытаскивает. Только идиоты это не понимают.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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  #<12
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