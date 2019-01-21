Держборг України за рік збільшився на 2 млрд доларів
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Волгарь написав:Размещение гривневых облигаций проводится в рамках погашения их же ранее выпущенных, объем которых в планах на 19-ый год составляет 270+ млрд. И судя по доходности такого размещения и срокам обращения, уже через год взамен придется размещать новые обязательства минимум на такую же сумму плюс едва ли не 50+ млрд. процентов. И то при условии, что девальвация после выборов будет умеренной - иначе 7% в валюте выльется в итоге в непредсказуемую сумму в гривнах.
Я про доларовий борг казав, гривневий зріс на півмільярда доларів. Якщо влада не зміниться, НБУ знизить ставку, і відсотки теж знизяться. Доля гривневого боргу в загальному держборгу не змінюється вже 3 роки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Високі відсотки - плата заТому, хто б не був наступним Президентом - газ не подешевшає, а подорожчає
Право, ерунду пишите, при любом следующем президенте кроме Порошенко, газ подешевеет, зачем эти политтехнологические вбросы-пугалки для мало грамотных?
Це факт 2018 року, подобається це комусь чи ні. Можливо, наступного року різко зросте експорт, впаде імпорт, кредитори відмовляться від виплат державою Україна, але це дуже-дуже малоймовірно. Враховуючи тендедиції на зовнішних ринках, вірогідніше за все, що ситуація буде ще гірше, ніж в 2018 році.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:..... Високі відсотки - плата за небажання співпрацювати з МВФ (підвищувати ціну на газ). Тому, хто б не був наступним Президентом - газ не подешевшає, а подорожчає, бо, без цього, грошей ніхто не дасть, навіть не куплять євробонди, хоч під 20%, як не купували в 2018 році, поки не підняли ціну на газ.
А в 2018 в январе-феврале не покупали ОВГЗ? На газ тогда цены ещё и не думали поднимать.
freeze
Право, ерунду пишите, при любом следующем президенте кроме Порошенко, газ подешевеет, зачем эти политтехнологические вбросы-пугалки для мало грамотных?
Почему? Очень сомнительное утверждение.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
freeze написав:при любом следующем президенте кроме Порошенко, газ подешевеет,
Если смотреть программу будущей президентши, то там идет речь о снижение цен на газ. И коммуналку. Будем прагматиками и в сказки не верим - снижение может и не быть но роста точно не будет. Даже если получим маловероятный вариант президента Актера - то и в его программе нет ни слова про повышение цен. Единственно кто конкретно повышает цены это нынешний... керманыч назовем его так). Но рейтинг у него уже мусорный..у Чаушеску и Каддафи и то больше был)).
Ну посчитайте сумму процентов за 5 лет при Януковиче и сумму процентов коротких займов на год. Где будет больше?
Вы бы книжки хоть какие-то почитали, что-ли... ну нельзя ж так подставляться-то!
Порошенко берет ситуативные короткие займы, которые быстро и погашаются. Так что реально уровень долга по сравнению с ростом ВВП сокращается. Янукович же брал долгосрочные займы, причем наращивал их количество, превращая Украину в Венесуэллу. Ну это там где венесуэльская нефть уже на 15 лет продана.
Так вот у коротких займов проценты всегда выше чем у долгих и короткие займы выгоднее, так как позволяют маневрировать финансами.
Янукович загонял Украину в долговую яму, Порошенко из неё вытаскивает. Только идиоты это не понимают.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Ну посчитайте сумму процентов за 5 лет при Януковиче и сумму процентов коротких займов на год. Где будет больше?
Если честно, после подобного заявления возникают некоторые сомнения в том, что Вы работаете в IT-индустрии, ведь это задачка на проценты для 5-го класса. Посчитаем. Итак, если занять 1 млн. грн. под 14,3% годовых на 5 лет, то к концу срока должник будет должен выплатить тот же 1 млн. + каждый год по 143 тыс, итого - 1 млн. 715 тыс., и останется в итоге должен 1 млн. - ведь возможности погасить тело долга у него нет по определению. Если он занимает 1 млн. на 1 год под 18% годовых (даже если он занимает деньги на 13 недель, это все равно на 1 вод, просто за год придется 4 газа платить проценты на проценты, заплатив их по итогам года 192 тыс, а не 180, но для простоты, мы ограничимся сроком 1 год), то к концу года сумма долга составить уже 1 180 тыс, которые придется выплатить, разместив новые облигации на эту сумму опять же под 18% годовых. К концу 2-го года долг составит 1 180*1,18=1 390 тыс, 3-го - 1 390*1,18=1 643, 4-го - 1 643 *1,18= 1 939 тыс, 5-го - 1 939*1,18= 2 288 тыс. Т.е. за 5 лет придется уплатить 1 180+1 390 + 1 643 + 1 939 + 2 288= 8 440 тыс. грн. вместо 1 715 тыс., и долг к концу 5-го года составит 2 288 тыс. вместо 1 млн. первоначального Если перенести эти расчеты на платежи по госзаймам 19-го (417 млрд - 10+% ВВП страны), то понятно, что такие займы - ПИРАМИДА, ведущая к катастрофе. Естественно, такого быть не может, нужно нормализовывать финансовую систему страны, снижая проценты по госзаймам (при этом валютные займы обладают еще меньшей предсказуемостью из-за труднопрогнозируемого курса к дате погашения). Но пока, как мы видим, никакого снижения доходности за 6 лет не произошло...