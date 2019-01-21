Держборг України за рік збільшився на 2 млрд доларів

Додано: Пон 28 січ, 2019 10:08

AlifeSoft написав: Волгарь написав: Для сравнения Для сравнения



Ну посчитайте сумму процентов за 5 лет при Януковиче и сумму процентов коротких займов на год. Где будет больше? Ну посчитайте сумму процентов за 5 лет при Януковиче и сумму процентов коротких займов на год. Где будет больше?

Если честно, после подобного заявления возникают некоторые сомнения в том, что Вы работаете в IT-индустрии, ведь это задачка на проценты для 5-го класса.Посчитаем. Итак, если занять 1 млн. грн. под 14,3% годовых на 5 лет, то к концу срока должник будет должен выплатить тот же 1 млн. + каждый год по 143 тыс, итого - 1 млн. 715 тыс., и останется в итоге должен 1 млн. - ведь возможности погасить тело долга у него нет по определению.Если он занимает 1 млн. на 1 год под 18% годовых (даже если он занимает деньги на 13 недель, это все равно на 1 вод, просто за год придется 4 газа платить проценты на проценты, заплатив их по итогам года 192 тыс, а не 180, но для простоты, мы ограничимся сроком 1 год), то к концу года сумма долга составить уже 1 180 тыс, которые придется выплатить, разместив новые облигации на эту сумму опять же под 18% годовых. К концу 2-го года долг составит 1 180*1,18=1 390 тыс, 3-го - 1 390*1,18=1 643, 4-го - 1 643 *1,18= 1 939 тыс, 5-го - 1 939*1,18= 2 288 тыс. Т.е. за 5 лет придется уплатить 1 180+1 390 + 1 643 + 1 939 + 2 288= 8 440 тыс. грн. вместо 1 715 тыс., и долг к концу 5-го года составит 2 288 тыс. вместо 1 млн. первоначальногоЕсли перенести эти расчеты на платежи по госзаймам 19-го (417 млрд - 10+% ВВП страны), то понятно, что такие займы - ПИРАМИДА, ведущая к катастрофе. Естественно, такого быть не может, нужно нормализовывать финансовую систему страны, снижая проценты по госзаймам (при этом валютные займы обладают еще меньшей предсказуемостью из-за труднопрогнозируемого курса к дате погашения).Но пока, как мы видим, никакого снижения доходности за 6 лет не произошло...