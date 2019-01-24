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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 13:42
Да, Омельянов на всех не хватает. Дарю идею, выкупаете в России пару газовых месторождений, арендуете транзитные мощности и заполняете газом нашу трубу. Замкнутый цикл и полная независимость.
Додано: Нед 27 січ, 2019 14:12
А вы в сторону России стреляете?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Нед 27 січ, 2019 14:18
А як можна торгувати з країною агрессором? Мега-досвідчені менеджери Коболєви-Вітренки говорили що скоро Україна буде експортувати власний газ до ЄС. Ми ж імпортуємо газ з ЄС, навіщо нам російський газ?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Нед 27 січ, 2019 14:27
Были времена, и это обсуждалось. Неразработанных месторождений в РФ очень много, неразведанных - еще больше, поэтому любых инвесторов на правах будущего разделения сырья они только приветствуют.
Сегодня можно было бы продать РФ трубу в обмен на месторождения, которые давали бы нам 8-10 млрд кубов газа в год, недостающих для сведения внутреннего баланса.
С другой стороны, и украинских месторождений достаточно для наращивания добычи.
Но это нужно напрягаться - думать и делать... Сильно проще заниматься популизмом, поднимать тарифы для населения и наслаждаться ростом счетов в заграничных банках
Додано: Нед 27 січ, 2019 14:56
Re: "Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...
Псевдопатриотам крайне тяжело понять, что наша труба без российского газа и без России не имеет смысла вообще. Все точки входа в украинскую ГТС идут с России. Давно нужно было ее либо продать, либо сдать в аренду в обмен на месторождения газа. Тогда бы и не стояла проблема «Северных потоков».
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