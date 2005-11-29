"Нафтогаз": у травні може бути вже занадто пізно...
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Все что вы написали это просто б***...б***...б*** или"сказки для бедных" "Почему “по разным сведениям”? Только не смейтесь, но точная цена газа для балтийских стран неизвестна" Достоверно известно только, что Беларусь платит за газ 127 дол. и это не "Знижка" а цена зафиксированная двусторонним договором. Достоверно известно также, что мы платим больше 300 дол. и це ПЕРЕМОГА? Если бы не юлька мы бы до сих пор платили за газ по 50 дол., но она тогда расторгла договор и наступило желанное"счастье" начали платить больше 400. Когда нам Россия предложила продать трубу, что мы им ответили? и что теперь?
pohl-elena написав:Достоверно известно только, что Беларусь платит за газ 127 дол. и это не "Знижка" а цена зафиксированная двусторонним договором. Достоверно известно также, что мы платим больше 300 дол. и це ПЕРЕМОГА? Если бы не юлька мы бы до сих пор платили за газ по 50 дол., но она тогда расторгла договор и наступило желанное"счастье" начали платить больше 400. Когда нам Россия предложила продать трубу, что мы им ответили? и что теперь?
І без Тимошенко ціни по 50 не було б і близько. Газпром сам підняв, в той час, ціну на газ всім закордонним споживачам. Продали б трубу, чи не продали - дешевий газ тільки за політичні поступки. Це суть політики РФ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
pohl-elena написав:Достоверно известно только, что Беларусь платит за газ 127 дол. и это не "Знижка" а цена зафиксированная двусторонним договором. Достоверно известно также, что мы платим больше 300 дол. и це ПЕРЕМОГА? Если бы не юлька мы бы до сих пор платили за газ по 50 дол., но она тогда расторгла договор и наступило желанное"счастье" начали платить больше 400. Когда нам Россия предложила продать трубу, что мы им ответили? и что теперь?
І без Тимошенко ціни по 50 не було б і близько. Газпром сам підняв, в той час, ціну на газ всім закордонним споживачам. Продали б трубу, чи не продали - дешевий газ тільки за політичні поступки. Це суть політики РФ.
2001–2004 гг. для Украины стали периодом высоких темпов экономического роста и определенной социальной стабильности. Воспользовавшись ростом мирового спроса на продукцию черной металлургии, наличием свободных мощностей и поставками дешевых российских энергоносителей ($50 за 1000 куб. м, в Европе газ был $150-70 ), металлургические предприятия Украины смогли существенно нарастить объемы выпуска экспортно ориентированной продукции, что привело к росту ВВП по итогам 2004 года на 12,4%.
8 августа 2004 года было подписано соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом», для Украины была установлена фиксированная цена на российский газ – $50 за 1000 куб. м. В дальнейшем именно Ющенко и Тимошенко в одностороннем порядке предложили перейти с бартера на рыночные расчеты при закупках российского газа, что впоследствии спровоцировало невиданный газовый кризис. ЭТО РОССИЯ ВИНОВАТА? С одной стороны, отказ от бартерных схем при взаиморасчетах и переход к прямым денежным расчетам привели к повышению тарифов на транзит российского газа в Европу по территории Украины с 2006 года до $1,75–$2 за 1000 куб. м на 100 км. С другой, вслед за поднятием тарифов на транзит, произошло и повышение цены на газ для Украины с $50 до среднеевропейского уровня в $160–$170. В результате в ночь с 3-го на 4 января 2006 года был подписан договор между «Газпромом» и «Нафтогазом» об условиях поставок российского газа в Украину через посредническую компанию «РосУкрЭнерго» и об условиях транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Именно разрыв газового соглашения от 2004 года и затем подписание нового газового контракта в 2006-м на невыгодных для Украины условиях привели к дальнейшим пагубным последствиям в газовом вопросе. ЭТО РОССИЯ РАЗОРВАЛА ДОГОВОР? Зато юлька теперь ходит в трусиках по цене равной 2х летней пенсии среднего украинца. Це знову ПЕРЕМОГА!
pohl-elena написав:.. Если бы не юлька мы бы до сих пор платили за газ
не горячитесь - все намного сложнее. "Паписсят" Фирташ покупал "туркменский" газ (точнее, дешевый туркменский газ закачивался в русскую газовую систему), который затем перепродавал Нафтагазу и поставлял на свою химию. Когда туркмены взвинтили цены (они это сделали, когда к кому-то еще трубу проложили и поняли, что продешевили), русские разорвали контракт с туркменами и всеобщая халява закончилась. Параллельно, деятели с Нафтагаза с Юлькой сотоварищи, оценив масштаб транспортных и финансовых потоков, несущихся мимо волосатых и липучих рук, решили лавочку прибрать к своим рукам. Дальше вы ффсё знаете
pohl-elena написав:.. Если бы не юлька мы бы до сих пор платили за газ
не горячитесь - все намного сложнее. "Паписсят" Фирташ покупал "туркменский" газ (точнее, дешевый туркменский газ закачивался в русскую газовую систему), который затем перепродавал Нафтагазу и поставлял на свою химию. Когда туркмены взвинтили цены (они это сделали, когда к кому-то еще трубу проложили и поняли, что продешевили), русские разорвали контракт с туркменами и всеобщая халява закончилась. Параллельно, деятели с Нафтагаза с Юлькой сотоварищи, оценив масштаб транспортных и финансовых потоков, несущихся мимо волосатых и липучих рук, решили лавочку прибрать к своим рукам. Дальше вы ффсё знаете
Главное это что "решили лавочку прибрать к своим рукам" в этом согласна с вами на все 100%, а вот на счет Фирташа это второстепенно, ведь Россия поставляла газ по 50 и до Фирташа начиная с 1992 по 2005 пока юлька не розарвала договор. Причину разрыва вы правильно озвучили.
Російська компанія “Газпром” підвищить ціни на поставку газу в усі країни СНД 29 Листопад 2005, 14:00
Про це заявив сьогодні заступник глави Газпрому Олександр Рязанов:
“При ціні у 80 доларів на кордоні з Німеччиною ціна у 50 доларів в Україні вважалась прийнятною з врахуванням затрат на транспортування. Коли ж ця ціна стала 200 доларів, то, безумовно, 50 доларів – це дуже маленька сума. Вона не відповідає нашим реальним затратам на видобуток і доставку газу до країн СНД”.
Москва та Київ досі не вирішили питання щодо оплати за транзит та поставок газу.
У 2007 році російський газовий монополіст "Газпром" збирається продавати газ Європі за ціною 293 дол. за 1000 куб. м. Така цифра закладена в проекті бюджету монополії на 2007 рік.
Як повідомляють "Вєдомості", це принесе концернові рекордний експортний виторг у 46 млрд. дол., але, незважаючи на це, "Газпрому" доведеться зайняти 3 млрд. 400 млн., щоб звести кінці з кінцями, передає Ліга.
Наступного року "Газпром" розраховує на рекордний у своїй історії експортний виторг, говориться в матеріалах, підготовлених до ради директорів, що відбудеться 29 листопада.
Монополія планує експортувати в далеке зарубіжжя 157 млрд. 800 млн. куб. м газу і отримати за них 46 млрд. дол. Це майже на 20% більше 37 млрд. дол., котрі, як раніше говорив заступник голови правління "Газпрому" Алєксандр Мєдвєдєв, концерн очікує виручити від експорту цього року.
Бюджет на 2007 рік "Газпром" зверстав на базі середньозваженої експортної ціни на газ у 293 дол. за 1000 куб. м, у той час як у фінансовий план 2006 року була закладена ціна 257 дол. за 1000 куб. м. Правда, на практиці вона склала 250 дол.
"Ми вже точно знаємо, які ціни на газ будуть у Європі до середини наступного року, і тому впевнені в наших розрахунках", - зазначив представник "Газпрому".
"Газпром" розраховує на високі ціни не тільки в Європі. Як випливає з матеріалів до Ради директорів компанії, вона очікує отримати ще 6 млрд. 300 млн. дол.. від продажу 30 млрд. 500 млн. куб. м газу в СНД (без врахування України).
З них 4 млрд. 100 млн. - від поставок газу в Білорусь, котра, відповідно до документів, буде платити "Газпрому" 200 дол. за 1000 куб. м. Навколо цієї цифри йде суперечка, і президент Білорусі Олександр Лукашенко на початку жовтня назвала таке підвищення ціни "однозначно розривом усіх відносин, в економіці - так це точно".
То це Білорусь розірвала контракти, що їй Газпром підвищив ціну з $50 до $200?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...