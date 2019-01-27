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В Україні з 2014 року ціни на
ліки знизилися на 40% - Супрун

В Україні з 2014 року ціни на ліки знизилися на 40% - Супрун
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:47

В Україні з 2014 року ціни на ліки знизилися на 40% - Супрун

Пропонуємо до обговорення:
За останні п'ять років в Україні на 40% знизилися ціни на медичні препарати, вироблені в країні або привезені дистриб'юторами.

Дивися повний текст В Україні з 2014 року ціни на ліки знизилися на 40% - Супрун.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:47

Мой Урсохол Дарница 100 капсул стоил 350 гривен, сейчас 940 гривен. Покажите мне, где удешевление?
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:49

Hella

Людмила Фарм Ко
Киев, ул.Азербайджанская 8Б
Урсохол кап. 0,25г №50
Дарница
414.82 грн.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:55

trololo Спасибо!
Так это 50 капсул, умножить на два и добавить расходы на транспорт через весь город - так на так и выйдет, почти ))).
Ну и ложь об удешевлении лекарств видна сразу.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:57

Это какая-то новая арифметика.
Было (Hella)
100 капсул - 350 гривен
Стало (trololo)
50 капсул (№50) - 414.82 грн.
соотв. 100 капсул - 829,64 грн.

829,64 меньше, чем 350 ???
yanyura
 
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