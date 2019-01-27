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В Україні з 2014 року ціни на
ліки знизилися на 40% - Супрун

В Україні з 2014 року ціни на ліки знизилися на 40% - Супрун
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:34

  Kart написав:Здесь идет речь исключительно о тех лекарствах, которые централизованно закупаются государством через международные организации. Раньше они закупались по завышенным ценам, с коррупционной наценкой. Сейчас в гос. закупках этой наценки нет. В аптеках все еще есть.


В закупках наценка исчезла, в розничной цене появилась в 2-3 кратном размере. Это Супрун похваталась своими заработками? Типа: мы(государственные органы) стали покупать дешевле и продавать вам(народу Украины) дороже.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:43

  lapay написав:
  sequence написав:хм.. а когда станем?

Коли Пуйло поверне Аляску і з'єднає її мостом з материком.

полет мысли не уловил.
верите, двумя руками бы топил за вступление именно в США, а не в аморфную структуру под названием ЕС. Давайте пойдем по второму/третьему кругу и устроим майдан за ассоциацию с США? Надо запатентовать и подкинуть идею кому-то из кандидатов
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:47

  AlifeSoft написав:
  sequence написав:
  lapay написав:В доларах менше.

отлично!
когда пенсию будут в баксах начислять??


Когда Порошенко пробудет лет 10-15 Президентом и полноценно вступим ЕС. Начислять правда тогда будут в евро, но особой разницы нет. С Люлей и Зеленым ж*** будет глубже и дольше.

Ну наконец-то я увидел прямой посыл, а то долго Вы держались и ходили вокруг да около.
Теперь четко видна Ваша цель нахождения на этом форуме.

Добавлю-ка я Вас сразу в компанию к остальным пропагандистам...
Imp
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:41

в какие Аптеки ходит эта старушка, что у нее цены снизились. хоть бы думали что пишите
azon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:01

Супрун говорит о ценах госзакупок, а не аптечных.

А заголовок к статье пришили журналисты.
Очкарик
 
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