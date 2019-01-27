В Україні з 2014 року ціни на ліки знизилися на 40% - Супрун

В закупках наценка исчезла, в розничной цене появилась в 2-3 кратном размере. Это Супрун похваталась своими заработками? Типа: мы(государственные органы) стали покупать дешевле и продавать вам(народу Украины) дороже.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 15:34
В закупках наценка исчезла, в розничной цене появилась в 2-3 кратном размере. Это Супрун похваталась своими заработками? Типа: мы(государственные органы) стали покупать дешевле и продавать вам(народу Украины) дороже.
Додано: Пон 28 січ, 2019 16:43
полет мысли не уловил.
верите, двумя руками бы топил за вступление именно в США, а не в аморфную структуру под названием ЕС. Давайте пойдем по второму/третьему кругу и устроим майдан за ассоциацию с США? Надо запатентовать и подкинуть идею кому-то из кандидатов
Додано: Пон 28 січ, 2019 16:47
Ну наконец-то я увидел прямой посыл, а то долго Вы держались и ходили вокруг да около.
Теперь четко видна Ваша цель нахождения на этом форуме.
Добавлю-ка я Вас сразу в компанию к остальным пропагандистам...
Додано: Пон 28 січ, 2019 17:41
в какие Аптеки ходит эта старушка, что у нее цены снизились. хоть бы думали что пишите
Додано: Пон 28 січ, 2019 18:01
Супрун говорит о ценах госзакупок, а не аптечных.
А заголовок к статье пришили журналисты.
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