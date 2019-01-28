В Україні з 2014 року ціни на ліки знизилися на 40% - Супрун

Додано: Вів 29 січ, 2019 15:43

sequence написав: во первых - на мынули собирали, на майбутни - збырають

во вторых - мы же живем теперь во времена несказанной демократии, честности и неподкупности. Нет? Тогда ради чего танцы с бубнами зимой 13/14? Ради "бэвыза"?

Что приобрела страна от потрясений 14го года?? Лекарства подешевели на 40% в аптеках? Точно?

а что потеряли? во первых - на мынули собирали, на майбутни - збыраютьво вторых - мы же живем теперь во времена несказанной демократии, честности и неподкупности. Нет? Тогда ради чего танцы с бубнами зимой 13/14? Ради "бэвыза"?Что приобрела страна от потрясений 14го года?? Лекарства подешевели на 40% в аптеках? Точно?а что потеряли?

До порохобота мені ще далеко, я просто бачу тенденції, які відбуваються в менталітеті Українців. І мені вони подобаються. Тепер - передивляючись воровський кіноматограф починаєш не скільки переживати за персонажів, а думати, що серед нас теж такі чмошнікі є, які можуть на моєму бумері попасти в неприємності, або ж, що кожен при владі - такий же, як і в серіалі БРИГАДА. Зараз у людей міняється менталітет. І вже мало хто думає про те, що хазяїну має бути добре, це ж ХАЗЯЇН, він поганого тобі не зробить. І взагалі, напрям думок змінюється. От тому і виїжджають люди, бо наші "ХАЗЯЇНИ" нічим хорошим не відзначилися. А ні теперішні, а ні попередні. І немає вже віри в наступних. Є лише ти. (соррі - думки в текст)за цей час ми здобули можливісь розширити вибиране: - автомобілі - дешевше; роботодавців - більше; ринок збуту - ширше; географія відпустки - обширніше.ми втратили грандіозну можливість стати "значущою" частиною Великої Россійської Імперії та допомогти їй відновити билу славу (сарказм). Також, ми втратили 5 років "розвитку". Тоб-то, якщо просимулювати продовження правління данєцкіх - Вартість нової Октавії на сьогодні було б в районі 30 000долл, вартість 5-ти річної - 13 000долл. №1 на ринку б/в автомобілів була б ВІДА. 80% бізнесу належала б данєцкім. Так, з/п в регіонах була б в районі 800-1000 долл. Курс гривні по НБУ був би в районі 7,993, а по факту - 35грн. Але всих, хто торгує валютою - відразу ж розстрілювали. Відкрили б кордон з СНГ. Зменшили б до "0" витрати на утримання армії. Всі бюджетники продовжували б плакати про малі з/п, але працювали б і далі. Шахти після вибухів не закривали б, а трохи підмарафечували і знову туди запускали б шахтарів з з/п в 1000долл.