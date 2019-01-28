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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Пон 28 січ, 2019 13:09 Итоги: Прогнозы 28.01.19

Мировым рынкам в первой половине 2019 года предстоит пережить как минимум две мощные волны изъятия долларовой ликвидности из-за сокращения баланса ФРС.

В рамках этих операций, стартовавших в 2017 году, Федрезерв гасит ценные бумаги, купленные с 2009 года в ходе трех раундов «количественного смягчения». В результате $3,5 трлн., закачанных в глобальную финансовую систему, постепенно уходят из нее и объем доступной долларовой массы сокращается.

С середины прошлого года официальный объем операций - $50 млрд. в месяц: ФРС гасит казначейские облигации на $30 млрд., а ипотечные - на $20 млрд.

В реальности, впрочем, изъятие ликвидности происходит не равномерно, а порциями, поскольку бумаги на балансе ФРС имеют разные сроки погашения, указывают аналитики Nomura.

В прошлом году максимальный объем операций был зафиксирован в последнюю неделю января ($21,1 млрд.), а также в период с последней недели октября по 21 ноября ($52,2 млрд.). Именно тогда рынок акций США пережил две мощные волны падения, сделавшие 2018 год худшим за 10 лет.

В январе 2019 года объем операций ФРС относительно скромный - $35,2 млрд., однако в феврале он увеличивается в 1,5 раза - до $52,1 млрд. за месяц, следует из расчетов Nomura.

При этом максимальные изъятия запланированы на 20 февраля - $30,7 млрд. за неделю. Еще более мощный удар рынкам предстоит пережить в мае, когда суммарный объем операций ФРС составит $70,6 млрд. Рекордные изъятия запланированы на 1 мая ($39,8 млрд.) и 15 мая ($15,8 млрд.).

Сокращение баланса ФРС радикально усиливает эффект от повышения процентных ставок, отмечают аналитики Societe Generale: долларовая ликвидность не только дорожает, но и становится в принципе менее доступной.

С учетом скорости, с которой сейчас работает этот «долларовый пылесос», ставка ФРС не совсем полно отражает денежные условия, считают в SG: по их расчетам, «количественное ужесточение» в объеме $50 млрд. в месяц равносильно повышению процентных ставок на 3 п.п. Это означает, что «теневая ставка» ФРС находится около 5,45% годовых.



В Германии и еврозоне - резкое экономическое торможение.

Индексы деловых настроений падают, эксперты снижают прогнозы, ЕЦБ корректирует свою политику. В Европе, на главном рынке сбыта российских энергоносителей, нарастает пессимизм.



«Экономика Германии находится в состоянии спада». Эта фраза профессора Клеменса Фюста облетела 25 января все ведущие немецкие СМИ. Именно так президент мюнхенского Института экономических исследований Ifo прокомментировал январский индекс деловых настроений, ежемесячно подсчитываемый его сотрудниками на основе опроса 9000 топ-менеджеров немецких предприятий.



Индекс Ifo, считающийся наиболее точным барометром экономической конъюнктуры в ФРГ, снижается вот уже пять месяцев подряд и теперь, потеряв по сравнению с декабрем сразу 1,9 пункта, упал до 99,1 пункта. Это - худший показатель почти за три года, и он очень удивил многих экспертов: они ожидали куда более умеренного снижения.



«Деловой климат ухудшился во всех важных отраслях индустриального производства, кроме химической промышленности», - пояснил профессор Фюст. Правда, в интервью телеканалу n-tv он уточнил, что под «спадом» в данном случае подразумевает «резкое торможение», а не «рецессию», сокращение ВВП. Экономика Германии пока продолжает расти. Однако темпы роста на глазах замедляются.

Поэтому институт Ifo, еще недавно предсказывавший на 2019 год увеличение экономики Германии на 1,9%, в декабре снизил свой прогноз до 1,1 процента. То же самое намерено сделать и правительство ФРГ. Согласно появившимся 25 января сообщениям, оно собирается в конце месяца объявить, что теперь ожидает роста ВВП в этом году всего лишь на 1,0%.



Для сравнения: по итогам 2018 года немецкая экономика, согласно предварительным оценкам Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis), увеличилась на 1,5 процента, и это были самые медленные темпы роста за последние пять лет.



Резкое снижение январского показателя индекса Ifo связано, прежде всего, с тем, что немецкие бизнесмены стали значительно более пессимистично оценивать деловые перспективы на ближайшее будущее (шесть месяцев). Оценка текущего положения дел тоже ухудшилась, но далеко не столь сильно.



Клеменс Фюст и другие экономисты поясняют: деловые круги ФРГ обеспокоены обилием нарастающих на международной арене политико-экономических проблем, которые в той или иной степени могут отрицательно сказаться на сильно зависящей от экспорта немецкой экономике.

Речь идет, прежде всего, о все более реальной угрозе жесткого "Брекзита", который означал бы прекращение в одночасье режима свободной, беспошлинной торговли с таким важным внешнеэкономическим партнером, как Великобритания, о торговой войне между США и Китаем, наносящей ущерб сразу двум ключевым для Германии рынкам за пределами Евросоюза, и о замедлении темпов роста ВВП в КНР.



Замедление темпов роста крупнейшей в Европе экономики Германии, естественно, не может не сказаться на всем Евросоюзе и тем более на еврозоне. 25 января Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал прогноз группы профессиональных аналитиков рынка, оценки которых он использует при формировании свой денежно-кредитной политики. Аналитики снизили ожидания роста ВВП в еврозоне на 2019 год с 1,8% до 1,5%.



Зная, естественно, об этом прогнозе, глава ЕЦБ Марио Драги 24 января, объявил на пресс-конференции во Франкфурте-на-Майне, что руководство банка скорректировало свою оценку, согласно которой шансы и риски для экономики еврозоны примерно равны. Теперь преобладают риски.



«Продолжающаяся неопределенность, особенно в связи с геополитическими факторами и исходящими от протекционизма угрозами, отрицательно сказывается на экономическом климате», - заявил Марио Драги и дал понять, что начало цикла повышения базовой ставки в еврозоне придется, скорее всего, перенести на 2020 год.

Именно с этим заявлением связан заметный рост немецкого DAX и других биржевых индексов стран еврозоны 24 и 25 января. Международные инвесторы, до сих пор ожидавшие, что ЕЦБ начнет ужесточать свою денежно-кредитную политику уже осенью 2019 года, охотно покупали европейский акции, исходя из того, что политика сверхдешевых денег в еврозоне продлится еще как минимум год.



Жителям Германии существенное ухудшение их жизни не грозит. Это - хорошая новость для всех заемщиков, особенно для тех, кому нужна ипотека: кредиты в ФРГ и других странах валютного союза останутся беспрецедентно низкими (правда, и проценты по банковским вкладам, соответственно, тоже).

В целом же нынешнее резкое ухудшение макроэкономических индикаторов и прогнозов на жителях Германии пока вряд ли как-то скажется: если дело не дойдет до рецессии, вызванной обвалом экспорта, то ощутимых отрицательных последствий для их рабочих мест и кошельков, скорее всего, не будет.

Ведь внутренний рынок Германии пока продолжает достаточно стабильно развиваться, в стране - рекордная занятость, у государства по итогам прошлого года - небывалый профицит бюджета, а, значит, есть возможности для снижения налогов и других стимулирующих экономику мер. К тому же годовые темпы инфляции, согласно прогнозу все той же группы аналитиков при ЕЦБ, упадут с ожидавшихся ранее 1,7% до 1,5%.



В то же время существенное замедление экономического роста может привести в Германии к снижению спроса на энергию и энергоносители, а крупнейшим поставщиком газа, нефти и угля для ФРГ является Россия. Вообще, еврозона и в целом Евросоюз - это важнейший экспортный рынок для российского топливно-энергетического комплекса. Так что если слишком резкое торможение экономики вызовет рецессию в ЕС, то это может стать весьма болезненным ударом для РФ.



Вышел протокол заседания Банка Японии по денежной политике в декабре



- Уместно продолжать устойчивое смягчение денежной политики;

- Индекс потребительских цен, вероятно, постепенно будет расти к цели;

- Один член сказал, что ни один из рисков для экономики не реализовался, таким образом, ответ денежной политики может привести к дисбалансам;

- Один член сказал, что необходимо укрепить денежную политики для достижения цели по ценовой стабильности;

- Один член сказал, что проведение операций на рынке по повышению доходности может ужесточить денежную политику;

- Один член сказал, что долгосрочным доходностям должно позволяться временно становиться отрицательными;

- Один член сказал, что видит пространство для пересмотра покупок японских государственных облигаций;

- Один член сказал, что спрос на корпоративные облигации будет больше, если доходности будут выше;

- Один член сказал, что преждевременное ужесточение денежной политики может усилить побочные эффекты;

- Один член сказал, что большая гибкость к диапазоне доходности облигаций и цели по процентным ставкам — один из вариантов в будущем.



Инвесторы начали сбрасывать российский госдолг в ожидании заседания ЦБ.



Ралли облигаций федерального займа, похоже, затихло: доходности мало меняются в недельном выражении после ряда корпоративных размещений и неудачного выхода на первичный рынок Министерства финансов, в то время как инвесторы готовятся к февральскому заседанию Центробанка.



«Многие сидели в ОФЗ с августа, набрав бумаг на падении, и только к концу года вышли в ноль. Сейчас они хотят закрыть этот риск, особенно в преддверии заседания ЦБ, на котором не исключено повышение ставки», - сказал по телефону старший портфельный управляющий АО УК «Трансфингруп» Станислав Пономарев. При этом, часть средств с рынка госбумаг могли отвлечь корпоративные размещения этой недели, добавил он.



Активы развивающихся стран завершают неделю в плюсе вопреки противоречивым сигналам о ходе торговых переговоров США и Китая. Нефть Brent может подешеветь в недельном выражении впервые с начала года на фоне роста коммерческих запасов сырья в США на максимум с ноября, в то время как венесуэльский кризис угрожает сделке ОПЕК+ по сокращению добычи.



Назад в 1990-е: Доходы россиян упали пятый год подряд.



Уровень жизни в России продолжает откатываться все дальше в прошлое по закрученной вниз спирали.

По итогам 2018 года реальные располагаемые доходы населения упали пятый год подряд, отчитался в пятницу Росстат.

Хотя еще в октябре Минэкономразвития прогнозировало рост на 3,4%, а в середине декабря Путин говорил, что доходы «должны вырасти на 0,5%», за истекшие 12 месяцев показатель, который оценивает сумму, остающуюся на руках после инфляции и всех обязательных платежей, сократился на 0,2%.

Годом ранее доходы упали на 1,2%, в 2016 году - на 5,8%, в 2015-м - на 3,2%, а в 2014-м - на 0,7%.

По сравнению с докризисным 2013 годом граждане обеднели на 11%, а нынешний уровень доходов на 2% ниже, чем был в 2011 году, указывает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

«Столь длительного непрерывного периода обнищания населения у нас не было даже в 90-х», - констатирует он.



Согласно Росстату, в прошлом году в среднем каждый гражданин РФ жил на 32 635 рублей в месяц - 1072 рубля, или $16 в день.

Номинальный рост - на 1213 рублей в месяц или 39 рублей (60 центов) в день - полностью сгорел в инфляции, которая к концу года ускорилась почти вдвое - до 4,3%.

Она же «съела» сезонный скачок доходов в декабре, когда в бюджетных организациях и ряде других структур платят 13-ю зарплату. Номинальные доходы за месяц подскочили почти на 6,5% (до 47 673 рублей), однако скачок на продукты, превысивший официальную инфляцию в 2-40 раз, не оставил от этих денег и следа.

По итогам декабря в реальном выражении доходы год к году выросли лишь на 0,1%.

«На фоне ускорения инфляции, повышения налогов и сохранения жесткой бюджетной политики практически нет сомнений, что в этом году непрерывный ряд падения доходов продлится до 6 лет», - предупреждает Тремасов.



На помощь, впрочем, может прийти статистика. Напомним, в декабре, после публикации данных за ноябрь показавшей обвальное (на 2,9%) падение доходов, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что к показателю «большие претензии», а методику расчета «нужно менять».

На следующий день премьер Дмитрий Медведев уволил по собственному желанию главу Росстата Александра Суринова, назначив на его место экс-министра экономики Саратовской области Павла Малкова.

Малков сразу же после назначения объявил о планах провести «реформу системы статистики» с применением «современных методов» и «использованием альтернативных источников».



Есть подозрение, что валютный межбанк ввергли в состояние ступора «размашистые» действия наших финансовых властей: Казначейство компенсировало НДС на 5,5 млрд. грн., а тогда же, 25-го, регулятор разместил свои депосертификаты на 66,758 млрд. грн., из которых объем двухнедельных бумаг составил 48,148 млрд. грн.



Не удивительно, что подобное размашистое регулирование гривневой ликвидности, «приправленное» пресловутым «синдромом понедельника», отбило всякую охоту торговать «зеленым» безналом 28 января.



В целом же на межбанке типичное межсезонье, следствием которого стали дефицит покупателей валюты и низкая текущая ликвидность сделок в паре доллар-гривня.



Импортеры, как известно, приходят на рынок с покупками СКВ на самом излете месяца, закрывая этап со своими зарубежными партнерами. В свою очередь, ожидать агрессивных покупок доллара нерезидентами следует с пятницы.



Наличный рынок, реагируя на вялое снижение долларовых цен на сессии валютного межбанка, столь же неспешно терял в цене по паре доллар-гривня.



Не исключено, отечественные финансовые власти умерят свою страсть к регулированию ликвидности нацвалюты, вернув на торги валютного межбанка более спокойную деловитость.

Ко вторнику могут уже стартовать покупки СКВ импортерами, которые, вероятно, компенсируются ростом притока экспортной выручки из-за рубежа.

Думается, на ближайших торгах межбанка высоковероятно установится боковой тренд и относительная курсовая стабильность на немного пониженных с пятницы уровнях.



В свою очередь, если Казначейство и регулятор не пролонгируют свои монетарные экзерсисы, наличный рынок также будет ждать относительная и сбалансированная курсовая стабильность.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , https://mycredit.in.ua/ru , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ США: ФРС встряхнет мировые рынки рекордным изъятием долларов.Мировым рынкам в первой половине 2019 года предстоит пережить как минимум две мощные волны изъятия долларовой ликвидности из-за сокращения баланса ФРС.В рамках этих операций, стартовавших в 2017 году, Федрезерв гасит ценные бумаги, купленные с 2009 года в ходе трех раундов «количественного смягчения». В результате $3,5 трлн., закачанных в глобальную финансовую систему, постепенно уходят из нее и объем доступной долларовой массы сокращается.С середины прошлого года официальный объем операций - $50 млрд. в месяц: ФРС гасит казначейские облигации на $30 млрд., а ипотечные - на $20 млрд.В реальности, впрочем, изъятие ликвидности происходит не равномерно, а порциями, поскольку бумаги на балансе ФРС имеют разные сроки погашения, указывают аналитики Nomura.В прошлом году максимальный объем операций был зафиксирован в последнюю неделю января ($21,1 млрд.), а также в период с последней недели октября по 21 ноября ($52,2 млрд.). Именно тогда рынок акций США пережил две мощные волны падения, сделавшие 2018 год худшим за 10 лет.В январе 2019 года объем операций ФРС относительно скромный - $35,2 млрд., однако в феврале он увеличивается в 1,5 раза - до $52,1 млрд. за месяц, следует из расчетов Nomura.При этом максимальные изъятия запланированы на 20 февраля - $30,7 млрд. за неделю. Еще более мощный удар рынкам предстоит пережить в мае, когда суммарный объем операций ФРС составит $70,6 млрд. Рекордные изъятия запланированы на 1 мая ($39,8 млрд.) и 15 мая ($15,8 млрд.).Сокращение баланса ФРС радикально усиливает эффект от повышения процентных ставок, отмечают аналитики Societe Generale: долларовая ликвидность не только дорожает, но и становится в принципе менее доступной.С учетом скорости, с которой сейчас работает этот «долларовый пылесос», ставка ФРС не совсем полно отражает денежные условия, считают в SG: по их расчетам, «количественное ужесточение» в объеме $50 млрд. в месяц равносильно повышению процентных ставок на 3 п.п. Это означает, что «теневая ставка» ФРС находится около 5,45% годовых.В Германии и еврозоне - резкое экономическое торможение.Индексы деловых настроений падают, эксперты снижают прогнозы, ЕЦБ корректирует свою политику. В Европе, на главном рынке сбыта российских энергоносителей, нарастает пессимизм.«Экономика Германии находится в состоянии спада». Эта фраза профессора Клеменса Фюста облетела 25 января все ведущие немецкие СМИ. Именно так президент мюнхенского Института экономических исследований Ifo прокомментировал январский индекс деловых настроений, ежемесячно подсчитываемый его сотрудниками на основе опроса 9000 топ-менеджеров немецких предприятий.Индекс Ifo, считающийся наиболее точным барометром экономической конъюнктуры в ФРГ, снижается вот уже пять месяцев подряд и теперь, потеряв по сравнению с декабрем сразу 1,9 пункта, упал до 99,1 пункта. Это - худший показатель почти за три года, и он очень удивил многих экспертов: они ожидали куда более умеренного снижения.«Деловой климат ухудшился во всех важных отраслях индустриального производства, кроме химической промышленности», - пояснил профессор Фюст. Правда, в интервью телеканалу n-tv он уточнил, что под «спадом» в данном случае подразумевает «резкое торможение», а не «рецессию», сокращение ВВП. Экономика Германии пока продолжает расти. Однако темпы роста на глазах замедляются.Поэтому институт Ifo, еще недавно предсказывавший на 2019 год увеличение экономики Германии на 1,9%, в декабре снизил свой прогноз до 1,1 процента. То же самое намерено сделать и правительство ФРГ. Согласно появившимся 25 января сообщениям, оно собирается в конце месяца объявить, что теперь ожидает роста ВВП в этом году всего лишь на 1,0%.Для сравнения: по итогам 2018 года немецкая экономика, согласно предварительным оценкам Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis), увеличилась на 1,5 процента, и это были самые медленные темпы роста за последние пять лет.Резкое снижение январского показателя индекса Ifo связано, прежде всего, с тем, что немецкие бизнесмены стали значительно более пессимистично оценивать деловые перспективы на ближайшее будущее (шесть месяцев). Оценка текущего положения дел тоже ухудшилась, но далеко не столь сильно.Клеменс Фюст и другие экономисты поясняют: деловые круги ФРГ обеспокоены обилием нарастающих на международной арене политико-экономических проблем, которые в той или иной степени могут отрицательно сказаться на сильно зависящей от экспорта немецкой экономике.Речь идет, прежде всего, о все более реальной угрозе жесткого "Брекзита", который означал бы прекращение в одночасье режима свободной, беспошлинной торговли с таким важным внешнеэкономическим партнером, как Великобритания, о торговой войне между США и Китаем, наносящей ущерб сразу двум ключевым для Германии рынкам за пределами Евросоюза, и о замедлении темпов роста ВВП в КНР.Замедление темпов роста крупнейшей в Европе экономики Германии, естественно, не может не сказаться на всем Евросоюзе и тем более на еврозоне. 25 января Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал прогноз группы профессиональных аналитиков рынка, оценки которых он использует при формировании свой денежно-кредитной политики. Аналитики снизили ожидания роста ВВП в еврозоне на 2019 год с 1,8% до 1,5%.Зная, естественно, об этом прогнозе, глава ЕЦБ Марио Драги 24 января, объявил на пресс-конференции во Франкфурте-на-Майне, что руководство банка скорректировало свою оценку, согласно которой шансы и риски для экономики еврозоны примерно равны. Теперь преобладают риски.«Продолжающаяся неопределенность, особенно в связи с геополитическими факторами и исходящими от протекционизма угрозами, отрицательно сказывается на экономическом климате», - заявил Марио Драги и дал понять, что начало цикла повышения базовой ставки в еврозоне придется, скорее всего, перенести на 2020 год.Именно с этим заявлением связан заметный рост немецкого DAX и других биржевых индексов стран еврозоны 24 и 25 января. Международные инвесторы, до сих пор ожидавшие, что ЕЦБ начнет ужесточать свою денежно-кредитную политику уже осенью 2019 года, охотно покупали европейский акции, исходя из того, что политика сверхдешевых денег в еврозоне продлится еще как минимум год.Жителям Германии существенное ухудшение их жизни не грозит. Это - хорошая новость для всех заемщиков, особенно для тех, кому нужна ипотека: кредиты в ФРГ и других странах валютного союза останутся беспрецедентно низкими (правда, и проценты по банковским вкладам, соответственно, тоже).В целом же нынешнее резкое ухудшение макроэкономических индикаторов и прогнозов на жителях Германии пока вряд ли как-то скажется: если дело не дойдет до рецессии, вызванной обвалом экспорта, то ощутимых отрицательных последствий для их рабочих мест и кошельков, скорее всего, не будет.Ведь внутренний рынок Германии пока продолжает достаточно стабильно развиваться, в стране - рекордная занятость, у государства по итогам прошлого года - небывалый профицит бюджета, а, значит, есть возможности для снижения налогов и других стимулирующих экономику мер. К тому же годовые темпы инфляции, согласно прогнозу все той же группы аналитиков при ЕЦБ, упадут с ожидавшихся ранее 1,7% до 1,5%.В то же время существенное замедление экономического роста может привести в Германии к снижению спроса на энергию и энергоносители, а крупнейшим поставщиком газа, нефти и угля для ФРГ является Россия. Вообще, еврозона и в целом Евросоюз - это важнейший экспортный рынок для российского топливно-энергетического комплекса. Так что если слишком резкое торможение экономики вызовет рецессию в ЕС, то это может стать весьма болезненным ударом для РФ.Вышел протокол заседания Банка Японии по денежной политике в декабре- Уместно продолжать устойчивое смягчение денежной политики;- Индекс потребительских цен, вероятно, постепенно будет расти к цели;- Один член сказал, что ни один из рисков для экономики не реализовался, таким образом, ответ денежной политики может привести к дисбалансам;- Один член сказал, что необходимо укрепить денежную политики для достижения цели по ценовой стабильности;- Один член сказал, что проведение операций на рынке по повышению доходности может ужесточить денежную политику;- Один член сказал, что долгосрочным доходностям должно позволяться временно становиться отрицательными;- Один член сказал, что видит пространство для пересмотра покупок японских государственных облигаций;- Один член сказал, что спрос на корпоративные облигации будет больше, если доходности будут выше;- Один член сказал, что преждевременное ужесточение денежной политики может усилить побочные эффекты;- Один член сказал, что большая гибкость к диапазоне доходности облигаций и цели по процентным ставкам — один из вариантов в будущем.Инвесторы начали сбрасывать российский госдолг в ожидании заседания ЦБ.Ралли облигаций федерального займа, похоже, затихло: доходности мало меняются в недельном выражении после ряда корпоративных размещений и неудачного выхода на первичный рынок Министерства финансов, в то время как инвесторы готовятся к февральскому заседанию Центробанка.«Многие сидели в ОФЗ с августа, набрав бумаг на падении, и только к концу года вышли в ноль. Сейчас они хотят закрыть этот риск, особенно в преддверии заседания ЦБ, на котором не исключено повышение ставки», - сказал по телефону старший портфельный управляющий АО УК «Трансфингруп» Станислав Пономарев. При этом, часть средств с рынка госбумаг могли отвлечь корпоративные размещения этой недели, добавил он.Активы развивающихся стран завершают неделю в плюсе вопреки противоречивым сигналам о ходе торговых переговоров США и Китая. Нефть Brent может подешеветь в недельном выражении впервые с начала года на фоне роста коммерческих запасов сырья в США на максимум с ноября, в то время как венесуэльский кризис угрожает сделке ОПЕК+ по сокращению добычи.Назад в 1990-е: Доходы россиян упали пятый год подряд.Уровень жизни в России продолжает откатываться все дальше в прошлое по закрученной вниз спирали.По итогам 2018 года реальные располагаемые доходы населения упали пятый год подряд, отчитался в пятницу Росстат.Хотя еще в октябре Минэкономразвития прогнозировало рост на 3,4%, а в середине декабря Путин говорил, что доходы «должны вырасти на 0,5%», за истекшие 12 месяцев показатель, который оценивает сумму, остающуюся на руках после инфляции и всех обязательных платежей, сократился на 0,2%.Годом ранее доходы упали на 1,2%, в 2016 году - на 5,8%, в 2015-м - на 3,2%, а в 2014-м - на 0,7%.По сравнению с докризисным 2013 годом граждане обеднели на 11%, а нынешний уровень доходов на 2% ниже, чем был в 2011 году, указывает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.«Столь длительного непрерывного периода обнищания населения у нас не было даже в 90-х», - констатирует он.Согласно Росстату, в прошлом году в среднем каждый гражданин РФ жил на 32 635 рублей в месяц - 1072 рубля, или $16 в день.Номинальный рост - на 1213 рублей в месяц или 39 рублей (60 центов) в день - полностью сгорел в инфляции, которая к концу года ускорилась почти вдвое - до 4,3%.Она же «съела» сезонный скачок доходов в декабре, когда в бюджетных организациях и ряде других структур платят 13-ю зарплату. Номинальные доходы за месяц подскочили почти на 6,5% (до 47 673 рублей), однако скачок на продукты, превысивший официальную инфляцию в 2-40 раз, не оставил от этих денег и следа.По итогам декабря в реальном выражении доходы год к году выросли лишь на 0,1%.«На фоне ускорения инфляции, повышения налогов и сохранения жесткой бюджетной политики практически нет сомнений, что в этом году непрерывный ряд падения доходов продлится до 6 лет», - предупреждает Тремасов.На помощь, впрочем, может прийти статистика. Напомним, в декабре, после публикации данных за ноябрь показавшей обвальное (на 2,9%) падение доходов, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что к показателю «большие претензии», а методику расчета «нужно менять».На следующий день премьер Дмитрий Медведев уволил по собственному желанию главу Росстата Александра Суринова, назначив на его место экс-министра экономики Саратовской области Павла Малкова.Малков сразу же после назначения объявил о планах провести «реформу системы статистики» с применением «современных методов» и «использованием альтернативных источников».Есть подозрение, что валютный межбанк ввергли в состояние ступора «размашистые» действия наших финансовых властей: Казначейство компенсировало НДС на 5,5 млрд. грн., а тогда же, 25-го, регулятор разместил свои депосертификаты на 66,758 млрд. грн., из которых объем двухнедельных бумаг составил 48,148 млрд. грн.Не удивительно, что подобное размашистое регулирование гривневой ликвидности, «приправленное» пресловутым «синдромом понедельника», отбило всякую охоту торговать «зеленым» безналом 28 января.В целом же на межбанке типичное межсезонье, следствием которого стали дефицит покупателей валюты и низкая текущая ликвидность сделок в паре доллар-гривня.Импортеры, как известно, приходят на рынок с покупками СКВ на самом излете месяца, закрывая этап со своими зарубежными партнерами. В свою очередь, ожидать агрессивных покупок доллара нерезидентами следует с пятницы.Наличный рынок, реагируя на вялое снижение долларовых цен на сессии валютного межбанка, столь же неспешно терял в цене по паре доллар-гривня.Не исключено, отечественные финансовые власти умерят свою страсть к регулированию ликвидности нацвалюты, вернув на торги валютного межбанка более спокойную деловитость.Ко вторнику могут уже стартовать покупки СКВ импортерами, которые, вероятно, компенсируются ростом притока экспортной выручки из-за рубежа.Думается, на ближайших торгах межбанка высоковероятно установится боковой тренд и относительная курсовая стабильность на немного пониженных с пятницы уровнях.В свою очередь, если Казначейство и регулятор не пролонгируют свои монетарные экзерсисы, наличный рынок также будет ждать относительная и сбалансированная курсовая стабильность.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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