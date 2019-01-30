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фондовый рынок 30.01.19 Итоги: Мировой фондовый рынок 30.01.19 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 30 січ, 2019 13:11 Итоги: Мировой фондовый рынок 30.01.19 США



Фондовые индексы США во вторник закрылись разнонаправленно, акции технологических гигантов снизились, но восстановление 3M и других промышленных акций повысили Dow Jones Industrial Average.



Процентные ставки в центре внимания при начале двухдневного заседания ФРС. После постепенного роста процентных ставок в прошлом году, центральный банк, как ожидается, примет выжидательных подход к дальнейшему ужесточению денежной политики в условиях замедления экономики за рубежом и волатильности на рынках.

ФРС, как широко ожидается, оставит в среду процентные ставки без изменений, и инвесторы будут следить за январским докладом по занятости в США в январе, который выходит в пятницу, с точки зрения указаний на темп будущей инфляции.



Индекс промышленных компаний в S&P, который снизился в понедельник после негативно воспринятого прогноза от Caterpillar, вырос на 1,37%, при более хорошем, чем ожидалось, квартальном результате 3M и оборонных компаний.

Индекс технологического сектора S&P снизился на 1,01%.



Аналитики в среднем ожидают, что общие прибыли компаний S&P 500 на акцию выросли в IV квартале на 14,»%. Но при том, что сокращение налога на корпораций произошло уже год назад, рост прибили в 2019 г., как ожидается, вырастут на более умеренные 5,6%.



Официальные лица США и Китая проведут переговоры на высоком уровне на этой неделе. Департамент юстиции выдвинул обвинения против Huawei, что потенциально осложняет переговоры.



S&P 500 потерял 0,15%, за счет снижения технологического сектора и сектора связи.



Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE 1,42 к 1 в пользу выросших, на Nasdaq 1,23 к 1 в пользу снизившихся.



Объем торговли на биржах США был 6,9 млрд. акций, по сравнению с 7,6 млрд. акций в среднем за 20 последних торговых дней.



Трейдеры ждут двухдневного заседания ФРС США, которое начинается во вторник. Аналитики ждут, что регулятор оставит базовую ставку на текущем уровне в 2,25-2,5% годовых. При этом участников торгов интересует, даст ли Федрезерв сигнал о приостановке ужесточения своей монетарной политики на фоне замедления роста мировой экономики. Смягчение денежной политики ФРС традиционно оказывает давление на курс доллара.



В центре внимания инвесторов во вторник также оказались отчетности компаний США. Так, чистая прибыль американской корпорации Xerox по итогам 2018 года выросла в 1,85 раза по сравнению с предыдущим годом и составила $361 миллион. Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила $1,38 против $0,7 по итогам 2017 года.



Индекс доверия потребителей в США в январе снизился до 120,2 пункта с пересмотренного показателя декабря в 126,6 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали снижение показателя до 124,7 пункта с первоначального уровня прошлого месяца в 128,1 пункта.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,51% до уровня 24 579,96 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,15%, до 2 640,00 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «минусе» на 0,81% до 7 028,29 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок во вторник вырос.



Европейские фондовые рынки во вторник преимущественно выросли, инвесторы подбирали акции компаний сектора потребительских товаров, а серия позитивных новостей от технологических и металлургических компаний помогла росту основного индекса.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe вырос на 0,80%, почти полностью компенсировав снижение в понедельник на 1%.



Торговые отношения между США и Китаем были под давлением во вторник после выдвижения администрацией президента Трампа серии уголовных обвинений против Huawei Technologies. Нервозность в отношении вопросов внешней торговли увеличила спрос на «безопасные» варианты, такие как акции компаний потребительских товаров.



Президент ЕЦБ Марио Драги заявил европейским парламентариям в понедельник, что центральный банк готов к возобновлению «количественного смягчения», если будет необходимо.



В Великобритании в парламенте проходят дебаты по изменениям, которые законодатели хотят видеть в соглашении премьер-министра Мэй по Brexit.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe вырос на 0,80%, почти полностью компенсировав снижение в понедельник на 1%.



Британский FTSE 100 вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1,29% и составил 6 833,93 пункта.



Немецкий DAX прибавил 0,08% до 11 218,33 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,81% — на отметке 4 928,18 пункта.



Азия



Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду смешанной динамикой в ожидании решения FOMC Федрезерва США о монетарной политике, а также результатов торговых переговоров между США и Китаем, которые проходят в Вашингтоне.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,72%, до 2575,58 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,28%, до 1283,71 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,4%, до 27642,85 пункта, корейский KOSPI - на 1,05%, до 2206,2 пункта.



Японский Nikkei 225 опустился на 0,52%, до 20556,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,21% - до 5886,7 пункта.



Инвесторы азиатского региона сохраняли осторожность на протяжении торговой сессии на фоне ряда неопределенных факторов. Во-первых, рынки ждут новостей об очередном раунде торговых переговоров США и Китая, которые пройдут 30-31 января в Вашингтоне. По его итогам должна состояться встреча президента США Дональда Трампа и вице-премьера Китая Лю Хэ.



Кроме того, мировые инвесторы ожидают итогов очередного двухдневного заседания ФРС 29-30 января, от которого участники рынка ждут сигналов относительно дальнейшего курса кредитно-денежной политики в США в 2019 году на фоне замедления роста мировой экономики. Инвесторам очень интересно, сделает ли Джером Пауэлл благоприятное для рынка заявление.



Определенное влияние на настроения инвесторов оказала статистика из Японии. Согласно официальным данным, объем розничных продаж в стране в декабре вырос на 1,3% в годовом исчислении после увеличения на 1,4% в ноябре. При этом аналитики ждали роста всего на 0,9%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС завершили торги во вторник ростом. Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,87% - до 2498,35 пункта, индекс РТС вырос на 1,06%, до 1191,38 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева снизился на 0,25%, до 66,21 RUB/USD, курс евро опустился на 0,3%, до 75,64 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,47% - до $59,93 за баррель.



Бумаги Сбербанка повысились в цене на 1,69%, «Газпрома» — на 1,35%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,6%, Московской биржи — на 0,72%. Акции «АЛРОСы» опустились в цене на 1,44%.



Российский фондовый рынок 29-го вернулся к повышению на фоне отскока в нефти и ввиду некоторого охлаждения ведущих индикаторов ранее. К вечеру внешний фон улучшился дополнительно, и покупатели активизировались, так как мало кто способен оставить без внимания факт снятия санкций с активов Олега Дерипаски.



Индекс Мосбиржи поднялся в область 2 495 пунктов и вполне еще может повторно протестировать пик на 2 502 пунктах.

Ближайшая цель подъема стоит на отметке 2 515 пунктов. Индекс РТС начал ранее откат к 1 175 пунктам, но продолжения это движение все же не получило. Сейчас вполне возможен проход к 1 195 пунктам, откуда в случае наличия поводов для приобретений и до 1 200 пунктов недалеко.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 29 января повысился на 1,83 пункта или на 0,33% до уровня 552,27 пункта.



Объем торгов за день составил 692,79 млн. грн., акциями наторговали 41,79 млн. грн.



Как сообщалось, в понедельник 28 января ПФТС-индекс понизился на 0,18 пункта или на 0,03% до уровня 550,44 пункта.



С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 7,09 пункта или на 1,27% с 559,36 пункта.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 29 января, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник после того, как США предъявили Huawei и ее финдиректору дополнительные обвинения, что усилило опасения за торговые отношения между Вашингтоном и Пекином.



По состоянию на 07.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,5% - до 2583,94 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,37%, до 1297,03 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался 0,59% - до 27413,16 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,25%, до 2171,68 пункта.



Японский Nikkei 225 снижался на 0,54% - до 20536,17 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - 0,49%, до 5876,6 пункта.



В центре внимания рынков оказались новости о том, что США предъявили китайской компании Huawei и ее финдиректору Мэн Вэньчжоу дополнительные обвинения в общей сложности по 23 пунктам. Как сказал и. о. генпрокурора США Мэтью Уитаке, обвинения включают промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций США.



Эти новости усилили опасения относительно перспектив и без того напряженных торговых отношений США и Китая, особенно в свете предстоящего на текущей неделе очередного раунда переговоров.

Обвинения в отношении Huawei отражают риски, связанные с отношениями США и Китая. Действия министерства юстиции показывают, что Китаю будет недостаточно покупать больше товаров в США. Америка хочет, чтобы Китай провел структурные реформы, особенно в области интеллектуальной собственности.



Во-вторых, основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник преимущественно снижением индексов на фоне неопределенности перед торговыми переговорами США и Китая.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,1%, до 2594,25 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,11%, до 1300,34 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,16%, до 27531,68 пункта, корейский KOSPI - вырос на 0,28%, до 2183,36 пункта.



Японский Nikkei 225 подорожал на 0,08%, до 20664,64 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,53% - до 5874,2 пункта.



На рынках Азии во вторник усилилась неопределенность в отношении возможных результатов торговых переговоров США и Китая, запланированных на текущей неделе. Поводом для осторожности инвесторов стали новости о том, что США предъявили китайской компании Huawei и ее финдиректору Мэн Вэньчжоу дополнительные обвинения в общей сложности по 23 пунктам, в том числе в промышленном шпионаже и нарушении антииранских санкций США.



Неделя началась для рынков с безрисковых настроений.

В том, что касается небольшого подъема на бирже Японии, то, по мнению главного стратега Okasan Online Securities Йосихиро Ито, он произошел в рамках коррекции после снижения на предыдущих торгах.



Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник повысился на 0,33% - до 552,27 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 692,79 млн. грн., в том числе акциями - 41,79 млн. грн.

В «индексной корзине» по итогам дня изменились в стоимости акции Центрэнерго (-0,49%), Райффайзен Банка Аваль (-0,29%) и Донбассэнерго (-0,15%).



Положительную динамику индикатора обеспечили акции Турбоатома, Райффайзен Банка Аваль и Центрэнерго вследствие повышения их средневзвешенной цены.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,14% - до 430,82 пункта при объеме торгов 2,7 млн. злотых (20,3 млн. грн.).



Соредии индексных бумаг изменились в стоимости акции «Астарты» (+0,83%) и «Агротона» (-2,78%).



К полудню среды, 30 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в среду, при этом на биржах Китая динамика слабая, поскольку инвесторы сохраняют осторожность в ожидании новостей по торговым переговорам между КНР и США.



По состоянию на 7.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,09% - до 2596,65 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,04%, до 1300,86 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,29% - до 27610,42 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,72%, до 2199,41 пункта.



Японский Nikkei 225 терял 0,27% - до 20604,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - повышался на 0,02%, до 5875,3 пункта.



В центре внимания инвесторов находится тема торговых отношений США и Китая. В ближайшие два дня в Вашингтоне ожидается очередной раунд переговоров по торговле США и КНР. По его итогам должна состояться встреча президента США Дональда Трампа и вице-премьера Китая Лю Хэ. Основным переговорщиком от США в рамках диалога, как ожидается, будет их торговый представитель Роберт Лайтхайзер. При этом, как заявил экономический советник Трампа Ларри Кудлоу, Вашингтону и Пекину на этой неделе предстоят самые обстоятельные переговоры по торговле за всю историю их взаимоотношений.



В целом эксперты отмечают, что в январе рынки начинают восстанавливаться после резкого падения в конце прошлого года.



Кажется, декабрь был худшим месяцем для рынков, и с тех пор ситуация немного улучшается. Если будет больше признаков улучшения, то это поддержит настроения на рынках. Тем не менее, пока неясно, насколько стабильным будет такое восстановление. Профильные гуру ожидают, что динамика рынков будет ограничена определенным диапазоном.



Во-вторых, основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду смешанной динамикой в ожидании решения FOMC Федрезерва США о монетарной политике, а также результатов торговых переговоров между США и Китаем, которые проходят в Вашингтоне.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,72%, до 2575,58 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,28%, до 1283,71 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,4%, до 27642,85 пункта, корейский KOSPI - на 1,05%, до 2206,2 пункта.



Японский Nikkei 225 опустился на 0,52%, до 20556,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,21% - до 5886,7 пункта.



Инвесторы азиатского региона сохраняли осторожность на протяжении торговой сессии на фоне ряда неопределенных факторов. Во-первых, рынки ждут новостей об очередном раунде торговых переговоров США и Китая, которые пройдут 30-31 января в Вашингтоне. По его итогам должна состояться встреча президента США Дональда Трампа и вице-премьера Китая Лю Хэ.



Кроме того, мировые инвесторы ожидают итогов очередного двухдневного заседания ФРС 29-30 января, от которого участники рынка ждут сигналов относительно дальнейшего курса кредитно-денежной политики в США в 2019 году на фоне замедления роста мировой экономики. Инвесторам очень интересно, сделает ли Джером Пауэлл благоприятное для рынка заявление.



Определенное влияние на настроения инвесторов оказала статистика из Японии. Согласно официальным данным, объем розничных продаж в стране в декабре вырос на 1,3% в годовом исчислении после увеличения на 1,4% в ноябре. При этом аналитики ждали роста всего на 0,9%.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



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http://ukrrudprom.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 . Фондовые индексы США во вторник закрылись разнонаправленно, акции технологических гигантов снизились, но восстановление 3M и других промышленных акций повысили Dow Jones Industrial Average.Процентные ставки в центре внимания при начале двухдневного заседания ФРС. После постепенного роста процентных ставок в прошлом году, центральный банк, как ожидается, примет выжидательных подход к дальнейшему ужесточению денежной политики в условиях замедления экономики за рубежом и волатильности на рынках.ФРС, как широко ожидается, оставит в среду процентные ставки без изменений, и инвесторы будут следить за январским докладом по занятости в США в январе, который выходит в пятницу, с точки зрения указаний на темп будущей инфляции.Индекс промышленных компаний в S&P, который снизился в понедельник после негативно воспринятого прогноза от Caterpillar, вырос на 1,37%, при более хорошем, чем ожидалось, квартальном результате 3M и оборонных компаний.Индекс технологического сектора S&P снизился на 1,01%.Аналитики в среднем ожидают, что общие прибыли компаний S&P 500 на акцию выросли в IV квартале на 14,»%. Но при том, что сокращение налога на корпораций произошло уже год назад, рост прибили в 2019 г., как ожидается, вырастут на более умеренные 5,6%.Официальные лица США и Китая проведут переговоры на высоком уровне на этой неделе. Департамент юстиции выдвинул обвинения против Huawei, что потенциально осложняет переговоры.S&P 500 потерял 0,15%, за счет снижения технологического сектора и сектора связи.Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE 1,42 к 1 в пользу выросших, на Nasdaq 1,23 к 1 в пользу снизившихся.Объем торговли на биржах США был 6,9 млрд. акций, по сравнению с 7,6 млрд. акций в среднем за 20 последних торговых дней.Трейдеры ждут двухдневного заседания ФРС США, которое начинается во вторник. Аналитики ждут, что регулятор оставит базовую ставку на текущем уровне в 2,25-2,5% годовых. При этом участников торгов интересует, даст ли Федрезерв сигнал о приостановке ужесточения своей монетарной политики на фоне замедления роста мировой экономики. Смягчение денежной политики ФРС традиционно оказывает давление на курс доллара.В центре внимания инвесторов во вторник также оказались отчетности компаний США. Так, чистая прибыль американской корпорации Xerox по итогам 2018 года выросла в 1,85 раза по сравнению с предыдущим годом и составила $361 миллион. Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила $1,38 против $0,7 по итогам 2017 года.Индекс доверия потребителей в США в январе снизился до 120,2 пункта с пересмотренного показателя декабря в 126,6 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали снижение показателя до 124,7 пункта с первоначального уровня прошлого месяца в 128,1 пункта.Европейский фондовый рынок во вторник вырос.Европейские фондовые рынки во вторник преимущественно выросли, инвесторы подбирали акции компаний сектора потребительских товаров, а серия позитивных новостей от технологических и металлургических компаний помогла росту основного индекса.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe вырос на 0,80%, почти полностью компенсировав снижение в понедельник на 1%.Торговые отношения между США и Китаем были под давлением во вторник после выдвижения администрацией президента Трампа серии уголовных обвинений против Huawei Technologies. Нервозность в отношении вопросов внешней торговли увеличила спрос на «безопасные» варианты, такие как акции компаний потребительских товаров.Президент ЕЦБ Марио Драги заявил европейским парламентариям в понедельник, что центральный банк готов к возобновлению «количественного смягчения», если будет необходимо.В Великобритании в парламенте проходят дебаты по изменениям, которые законодатели хотят видеть в соглашении премьер-министра Мэй по Brexit.Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду смешанной динамикой в ожидании решения FOMC Федрезерва США о монетарной политике, а также результатов торговых переговоров между США и Китаем, которые проходят в Вашингтоне.Инвесторы азиатского региона сохраняли осторожность на протяжении торговой сессии на фоне ряда неопределенных факторов. Во-первых, рынки ждут новостей об очередном раунде торговых переговоров США и Китая, которые пройдут 30-31 января в Вашингтоне. По его итогам должна состояться встреча президента США Дональда Трампа и вице-премьера Китая Лю Хэ.Кроме того, мировые инвесторы ожидают итогов очередного двухдневного заседания ФРС 29-30 января, от которого участники рынка ждут сигналов относительно дальнейшего курса кредитно-денежной политики в США в 2019 году на фоне замедления роста мировой экономики. Инвесторам очень интересно, сделает ли Джером Пауэлл благоприятное для рынка заявление.Определенное влияние на настроения инвесторов оказала статистика из Японии. Согласно официальным данным, объем розничных продаж в стране в декабре вырос на 1,3% в годовом исчислении после увеличения на 1,4% в ноябре. При этом аналитики ждали роста всего на 0,9%.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева снизился на 0,25%, до 66,21 RUB/USD, курс евро опустился на 0,3%, до 75,64 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,47% - до $59,93 за баррель.Бумаги Сбербанка повысились в цене на 1,69%, «Газпрома» — на 1,35%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,6%, Московской биржи — на 0,72%. Акции «АЛРОСы» опустились в цене на 1,44%.Российский фондовый рынок 29-го вернулся к повышению на фоне отскока в нефти и ввиду некоторого охлаждения ведущих индикаторов ранее. К вечеру внешний фон улучшился дополнительно, и покупатели активизировались, так как мало кто способен оставить без внимания факт снятия санкций с активов Олега Дерипаски.Индекс Мосбиржи поднялся в область 2 495 пунктов и вполне еще может повторно протестировать пик на 2 502 пунктах.Ближайшая цель подъема стоит на отметке 2 515 пунктов. Индекс РТС начал ранее откат к 1 175 пунктам, но продолжения это движение все же не получило. Сейчас вполне возможен проход к 1 195 пунктам, откуда в случае наличия поводов для приобретений и до 1 200 пунктов недалеко.Как сообщалось, в понедельник 28 января ПФТС-индекс понизился на 0,18 пункта или на 0,03% до уровня 550,44 пункта.С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 7,09 пункта или на 1,27% с 559,36 пункта.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 29 января, сессия в ПФТС.К полудню среды, 30 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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