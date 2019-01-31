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фондовый рынок 31.01.19 Итоги: Мировой фондовый рынок 31.01.19 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 31 січ, 2019 13:47 Итоги: Мировой фондовый рынок 31.01.19 США



Фондовые индексы США выросли в среду, индекс Dow Jones Industrial Average вновь поднялся до уровня 25 000 пунктов впервые за более чем месяц на фоне хороших корпоративных результатов и, по-видимому, благоприятного тона Федерального резерва.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 434,90 пункта, или 1,8%, до 25 014,86 пункта, откатившись от максимума 25 109,10 пункта.

Индекс S&P500 вырос на 41,05 пункта, или на 1,6%, до 2681,05 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 154,79 пункта, или на 2,2%, до 7183,08 пункта.



Согласно данным «Итогов», все три индекса закрылись на максимальных с 6 декабря уровнях.



Как и ожидалось, ФРС сохранила ставки без изменений на уровне от 2,25% до 2,50%, но отказалась от своей давней ссылки на «дальнейшее постепенное» повышение ставок.

Вместо этого она подчеркнул, что будет «терпеливой, поскольку определяет, какие будущие корректировки целевого диапазона для ставки федеральных фондов могут быть подходящими для поддержки этих результатов.



Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 29-30 января сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, как и ожидалось. В пресс-релизе по итогам заседания регулятор отметил, что, учитывая нынешнюю экономическую и финансовую обстановку в мире и сдержанное инфляционное давление, будет «терпелив» в определении будущих корректировок целевого диапазона базовой процентной ставки.



ФРС традиционно отметила продолжающееся укрепление рынка занятости и устойчивый рост экономической активности в США, однако упомянул, что темпы роста объема инвестиций в основной капитал замедлились по сравнению с началом года.



Инвесторов также порадовал отчет компании Apple, сообщившей о росте выручки от продаж в первом квартале 2018-2019 финансового года (квартал завершился 29 декабря 2018 года) на 19%, до $32,328 миллиарда долларов, хотя рынки опасались снижения показателя на фоне американо-китайского торгового конфликта. Акции Apple на бирже NASDAQ поднялись более чем на 6,83%.



Рынок начал день с оживленного настроения, так как инвесторы в основном приветствовали последние вышедшие отчеты о прибылях, начиная с результатов Apple и Advanced Micro Devices Inc. во вторник вечером и продолжая с Boeing в среду. Производитель самолетов опубликовал оптимистичный прогноз на 2019 год и намного превзошел ожидания Уолл-стрит по доходам, что еще больше повысило настроения рынка.



Акции технологических компаний выросли после того, как Apple показала результаты, которые оказались не столь плохими, как опасались, хотя производитель iPhone показал резкое снижение выручки в IV квартале 2018 года и более слабые, чем ожидалось, прогнозы продаж в текущем квартале.



«Более важным, чем обещание ФРС быть «терпеливым» в отношении повышения ставок, является утверждение ФРС, что она без колебаний внесет изменения в нормализацию баланса. Бухгалтерский баланс является гораздо более мощным инструментом, который оказывает большее влияние на фондовый рынок», - сказала Кристина Хупер, главный стратег Invesco по глобальному рынку.



«Доходы, несомненно, были движущей силой в среду», - сказал Аарон Кларк, портфельный управляющий в GW & K Investment Management, добавив, что инвесторы были приятно удивлены результатами.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 1,77% до уровня 25 014,86 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,55%, до 2 681,05 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 2,20% до 7 183,08 пункта.



Европа



Европейские фондовые рынки закрылись разнонаправленно.

Европейский фондовый рынок в среду вырос, хотя основные индексы закрылись разнонаправленно. Факторами движения были ожидание торговых переговоров США-Китай и заседания FOMC.



Акции крупных горнодобывающих компаний выросли.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,36%, после роста на 0,8% во вторник.



Экономический рост во Франции в IV квартале замедлился, так как антиправительственные протесты негативно повлияли на активность бизнеса. Индекс настроения потребителей в Германии вырос.



Британские парламентарии во вторник отклонили предложения проевропейских членов парламента отложить Brexit, но с небольшим перевесом поддержали декларацию, что правительство не должно покидать ЕС без соглашения.

Премьер-министр Мэй теперь получила зелёный свет на возвращение к переговорам для изменений соглашения по части границы с Северной Ирландией — тема, которую ЕС последовательно отказывается делать предметом дальнейших переговоров.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,36%, после роста на 0,8% во вторник.



Британский FTSE 100 вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1,58% и составил 6 941,63 пункта.



Немецкий DAX просел на 0,33% до 11 181,66 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,95% — на отметке 4 974,76 пункта.



Азия



Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг смешанной динамикой на фоне заявлений ФРС США о монетарной политике, с одной стороны, и сохраняющейся неопределенности в торговых отношениях между США и Китаем - с другой.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,35%, до 2584,57 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снизился на 0,7%, до 1274,74 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,1%, до 27942,47 пункта, что стало самым высоким уровнем закрытия за шесть месяцев.



Корейский KOSPI при этом опустился на 0,06%, до 2204,85 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 1,06%, до 20773,49 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,37% - до 5864,7 пункта.



Мировые инвесторы с оптимизмом восприняли рынки заявления ФРС США по итогам заседания 29-30 января. Федрезерв отметил, что, учитывая нынешнюю экономическую и финансовую обстановку в мире и сдержанное инфляционное давление, он будет «терпелив» в определении будущих корректировок целевого диапазона базовой процентной ставки. Данное заявление было воспринято рынками как сигнал к паузе в цикле ужесточения монетарной политики в США.



Кроме того, участники торгов обратили внимание на статистику из Китая. По данным государственного статистического управления страны, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в январе вырос до 49,5 пункта с 49,4 пункта месяцем ранее. При этом аналитики ожидали его падения до 49,3 пункта. Ведомство отмечает, что показатель после падения в течение четырех месяцев впервые продемонстрировал рост.



В то же время на рынке сохраняется неопределенность относительно торговых переговоров между США и Китаем, которые проходят в Вашингтоне 30-31 января.

Для краткосрочной перспективы позиция ФРС является хорошей новостью, что способствует улучшению настроений на рынках. Но более серьезные вопросы, такие как Brexit и торговая война США и Китая, не решены, что заставило игроков сохранять осторожность.



Кроме того, с пессимизмом участники торгов восприняли отчетность южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics, который сообщил, что чистая прибыль компании в четвертом квартале 2018 года сократилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 8,46 триллиона вон ($7,6 миллиарда). Акции компании подешевели на 0,5%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС завершили торги в среду ростом. Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,54% - до 2511,86 пункта, индекс РТС вырос на 0,64%, до 1198,99 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева снизился на 0,05%, до 65,99 RUB/USD, курс евро опустился на 0,12%, до 75,43 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,29% - до $61,32 за баррель.



Бумаги Сбербанка понизились в цене на 0,45%, «АЛРОСы» — на 0,33%, Московской биржи — на 0,17%. Акции «Газпрома» выросли в цене на 1,36%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,32%.



Российский рынок акций в среду обновляет пики. Индекс Мосбиржи успешно протестировал уровень 2 507 пунктов и стремится выше. Каждый новый шаг дается сложнее предыдущего, но рынок РФ в целом полон оптимизма. Индекс РТС намерен пробить 1 200 пунктов, но выше он не ходил с начала октября прошлого года. Сопротивление здесь стоит на уровне 1 202 пункта,



В четверг российский рынок продолжит торговаться вблизи достигнутых повышенных уровней. Настроения в этот день будет формировать общий риск-аппетит, уровень которого, в свою очередь, будет определяться новостным фоном, связанным сразу с двумя ключевыми событиями - переговорами в Вашингтоне по торговым спорам между США и КНР, а также заседанием FOMC ФРС США.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 30 января повысился на 0,10 пункта или на 0,02% до уровня 552,37 пункта.



Объем торгов за день составил 1,49 млрд. грн., акциями наторговали 0,75 млн. грн.



Как сообщалось, во вторник 29 января ПФТС-индекс повысился на 1,83 пункта или на 0,33% до уровня 552,27 пункта.



С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 6,99 пункта или на 1,25% с 559,36 пункта.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 30 января, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в среду, при этом на биржах Китая динамика слабая, поскольку инвесторы сохраняют осторожность в ожидании новостей по торговым переговорам между КНР и США.



По состоянию на 7.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,09% - до 2596,65 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,04%, до 1300,86 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,29% - до 27610,42 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,72%, до 2199,41 пункта.



Японский Nikkei 225 терял 0,27% - до 20604,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - повышался на 0,02%, до 5875,3 пункта.



В центре внимания инвесторов находится тема торговых отношений США и Китая. В ближайшие два дня в Вашингтоне ожидается очередной раунд переговоров по торговле США и КНР. По его итогам должна состояться встреча президента США Дональда Трампа и вице-премьера Китая Лю Хэ. Основным переговорщиком от США в рамках диалога, как ожидается, будет их торговый представитель Роберт Лайтхайзер. При этом, как заявил экономический советник Трампа Ларри Кудлоу, Вашингтону и Пекину на этой неделе предстоят самые обстоятельные переговоры по торговле за всю историю их взаимоотношений.



В целом эксперты отмечают, что в январе рынки начинают восстанавливаться после резкого падения в конце прошлого года.



Кажется, декабрь был худшим месяцем для рынков, и с тех пор ситуация немного улучшается. Если будет больше признаков улучшения, то это поддержит настроения на рынках. Тем не менее, пока неясно, насколько стабильным будет такое восстановление. Профильные гуру ожидают, что динамика рынков будет ограничена определенным диапазоном.



Во-вторых, основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду смешанной динамикой в ожидании решения FOMC Федрезерва США о монетарной политике, а также результатов торговых переговоров между США и Китаем, которые проходят в Вашингтоне.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,72%, до 2575,58 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,28%, до 1283,71 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,4%, до 27642,85 пункта, корейский KOSPI - на 1,05%, до 2206,2 пункта.



Японский Nikkei 225 опустился на 0,52%, до 20556,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,21% - до 5886,7 пункта.



Инвесторы азиатского региона сохраняли осторожность на протяжении торговой сессии на фоне ряда неопределенных факторов. Во-первых, рынки ждут новостей об очередном раунде торговых переговоров США и Китая, которые пройдут 30-31 января в Вашингтоне. По его итогам должна состояться встреча президента США Дональда Трампа и вице-премьера Китая Лю Хэ.



Кроме того, мировые инвесторы ожидают итогов очередного двухдневного заседания ФРС 29-30 января, от которого участники рынка ждут сигналов относительно дальнейшего курса кредитно-денежной политики в США в 2019 году на фоне замедления роста мировой экономики. Инвесторам очень интересно, сделает ли Джером Пауэлл благоприятное для рынка заявление.



Определенное влияние на настроения инвесторов оказала статистика из Японии. Согласно официальным данным, объем розничных продаж в стране в декабре вырос на 1,3% в годовом исчислении после увеличения на 1,4% в ноябре. При этом аналитики ждали роста всего на 0,9%.



Индекс ПФТС по итогам торгов в среду повысился на 0,02% - до 552,37 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 1,49 млрд. грн., в том числе акциями - 0,75 млн. грн.



В «индексной корзине» изменились в стоимости только акции Райффайзен Банка Аваль (+1,12%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,11% - до 430,34 пункта при объеме торгов 362,34 тыс. злотых (2,67 млн. грн.).



Среди индексных бумаг изменялись в стоимости акции Агротона (+1,14%) и Кернела (-0,59%).



К полудню четверга, 31 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг на фоне статистики из Китая, которая оказалась лучше прогнозов аналитиков, а также заявлений ФРС США по итогам очередного заседания.



По состоянию на 6.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,63% - до 2591,84 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,07%, до 1284,65 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 1,21% - до 27977,33 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,24%, до 2211,15 пункта.



Японский Nikkei 225 прибавлял 1,3% - до 20823,65 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - повышался на 0,05%, до 5887 пунктов.



Участники торгов обратили внимание на статистику из Китая. По данным государственного статистического управления страны, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в январе вырос до 49,5 пункта с 49,4 пункта месяцем ранее. При этом аналитики ожидали его падения до 49,3 пункта. Ведомство отмечает, что показатель впервые продемонстрировал рост после падения в течение четырех месяцев. Месяцем ранее показатель впервые за два с лишним года упал ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о снижении деловой активности.



Кроме того, с оптимизмом восприняли рынки заявления Федрезерва США по итогам заседания 29-30 января. Регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, как и ожидалось.



При этом Федрезерв отметил, что, учитывая нынешнюю экономическую и финансовую обстановку в мире и сдержанное инфляционное давление, он будет «терпелив» в определении будущих корректировок целевого диапазона базовой процентной ставки. Данное заявление было воспринято рынками как сигнал к паузе в ужесточении монетарной политики в США.

Опасения рынка в отношении повышения ставки ФРС на данный момент устранены и он начал «радоваться», обозначив рост.



Во-вторых, основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг смешанной динамикой на фоне заявлений ФРС США о монетарной политике, с одной стороны, и сохраняющейся неопределенности в торговых отношениях между США и Китаем - с другой.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,35%, до 2584,57 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снизился на 0,7%, до 1274,74 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,1%, до 27942,47 пункта, что стало самым высоким уровнем закрытия за шесть месяцев.



Корейский KOSPI при этом опустился на 0,06%, до 2204,85 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 1,06%, до 20773,49 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,37% - до 5864,7 пункта.



Мировые инвесторы с оптимизмом восприняли рынки заявления ФРС США по итогам заседания 29-30 января. Федрезерв отметил, что, учитывая нынешнюю экономическую и финансовую обстановку в мире и сдержанное инфляционное давление, он будет «терпелив» в определении будущих корректировок целевого диапазона базовой процентной ставки. Данное заявление было воспринято рынками как сигнал к паузе в цикле ужесточения монетарной политики в США.



Кроме того, участники торгов обратили внимание на статистику из Китая. По данным государственного статистического управления страны, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в январе вырос до 49,5 пункта с 49,4 пункта месяцем ранее. При этом аналитики ожидали его падения до 49,3 пункта. Ведомство отмечает, что показатель после падения в течение четырех месяцев впервые продемонстрировал рост.



В то же время на рынке сохраняется неопределенность относительно торговых переговоров между США и Китаем, которые проходят в Вашингтоне 30-31 января.

Для краткосрочной перспективы позиция ФРС является хорошей новостью, что способствует улучшению настроений на рынках. Но более серьезные вопросы, такие как Brexit и торговая война США и Китая, не решены, что заставило игроков сохранять осторожность.



Кроме того, с пессимизмом участники торгов восприняли отчетность южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics, который сообщил, что чистая прибыль компании в четвертом квартале 2018 года сократилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 8,46 триллиона вон ($7,6 миллиарда). Акции компании подешевели на 0,5%.





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http://ukrrudprom.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 . Фондовые индексы США выросли в среду, индекс Dow Jones Industrial Average вновь поднялся до уровня 25 000 пунктов впервые за более чем месяц на фоне хороших корпоративных результатов и, по-видимому, благоприятного тона Федерального резерва.Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 434,90 пункта, или 1,8%, до 25 014,86 пункта, откатившись от максимума 25 109,10 пункта.Индекс S&P500 вырос на 41,05 пункта, или на 1,6%, до 2681,05 пункта.Индекс Nasdaq Composite поднялся на 154,79 пункта, или на 2,2%, до 7183,08 пункта.Согласно данным «Итогов», все три индекса закрылись на максимальных с 6 декабря уровнях.Как и ожидалось, ФРС сохранила ставки без изменений на уровне от 2,25% до 2,50%, но отказалась от своей давней ссылки на «дальнейшее постепенное» повышение ставок.Вместо этого она подчеркнул, что будет «терпеливой, поскольку определяет, какие будущие корректировки целевого диапазона для ставки федеральных фондов могут быть подходящими для поддержки этих результатов.Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 29-30 января сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, как и ожидалось. В пресс-релизе по итогам заседания регулятор отметил, что, учитывая нынешнюю экономическую и финансовую обстановку в мире и сдержанное инфляционное давление, будет «терпелив» в определении будущих корректировок целевого диапазона базовой процентной ставки.ФРС традиционно отметила продолжающееся укрепление рынка занятости и устойчивый рост экономической активности в США, однако упомянул, что темпы роста объема инвестиций в основной капитал замедлились по сравнению с началом года.Инвесторов также порадовал отчет компании Apple, сообщившей о росте выручки от продаж в первом квартале 2018-2019 финансового года (квартал завершился 29 декабря 2018 года) на 19%, до $32,328 миллиарда долларов, хотя рынки опасались снижения показателя на фоне американо-китайского торгового конфликта. Акции Apple на бирже NASDAQ поднялись более чем на 6,83%.Рынок начал день с оживленного настроения, так как инвесторы в основном приветствовали последние вышедшие отчеты о прибылях, начиная с результатов Apple и Advanced Micro Devices Inc. во вторник вечером и продолжая с Boeing в среду. Производитель самолетов опубликовал оптимистичный прогноз на 2019 год и намного превзошел ожидания Уолл-стрит по доходам, что еще больше повысило настроения рынка.Акции технологических компаний выросли после того, как Apple показала результаты, которые оказались не столь плохими, как опасались, хотя производитель iPhone показал резкое снижение выручки в IV квартале 2018 года и более слабые, чем ожидалось, прогнозы продаж в текущем квартале.«Более важным, чем обещание ФРС быть «терпеливым» в отношении повышения ставок, является утверждение ФРС, что она без колебаний внесет изменения в нормализацию баланса. Бухгалтерский баланс является гораздо более мощным инструментом, который оказывает большее влияние на фондовый рынок», - сказала Кристина Хупер, главный стратег Invesco по глобальному рынку.«Доходы, несомненно, были движущей силой в среду», - сказал Аарон Кларк, портфельный управляющий в GW & K Investment Management, добавив, что инвесторы были приятно удивлены результатами.Европейские фондовые рынки закрылись разнонаправленно.Европейский фондовый рынок в среду вырос, хотя основные индексы закрылись разнонаправленно. Факторами движения были ожидание торговых переговоров США-Китай и заседания FOMC.Акции крупных горнодобывающих компаний выросли.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,36%, после роста на 0,8% во вторник.Экономический рост во Франции в IV квартале замедлился, так как антиправительственные протесты негативно повлияли на активность бизнеса. Индекс настроения потребителей в Германии вырос.Британские парламентарии во вторник отклонили предложения проевропейских членов парламента отложить Brexit, но с небольшим перевесом поддержали декларацию, что правительство не должно покидать ЕС без соглашения.Премьер-министр Мэй теперь получила зелёный свет на возвращение к переговорам для изменений соглашения по части границы с Северной Ирландией — тема, которую ЕС последовательно отказывается делать предметом дальнейших переговоров.Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг смешанной динамикой на фоне заявлений ФРС США о монетарной политике, с одной стороны, и сохраняющейся неопределенности в торговых отношениях между США и Китаем - с другой.Мировые инвесторы с оптимизмом восприняли рынки заявления ФРС США по итогам заседания 29-30 января. Федрезерв отметил, что, учитывая нынешнюю экономическую и финансовую обстановку в мире и сдержанное инфляционное давление, он будет «терпелив» в определении будущих корректировок целевого диапазона базовой процентной ставки. Данное заявление было воспринято рынками как сигнал к паузе в цикле ужесточения монетарной политики в США.Кроме того, участники торгов обратили внимание на статистику из Китая. По данным государственного статистического управления страны, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в январе вырос до 49,5 пункта с 49,4 пункта месяцем ранее. При этом аналитики ожидали его падения до 49,3 пункта. Ведомство отмечает, что показатель после падения в течение четырех месяцев впервые продемонстрировал рост.В то же время на рынке сохраняется неопределенность относительно торговых переговоров между США и Китаем, которые проходят в Вашингтоне 30-31 января.Для краткосрочной перспективы позиция ФРС является хорошей новостью, что способствует улучшению настроений на рынках. Но более серьезные вопросы, такие как Brexit и торговая война США и Китая, не решены, что заставило игроков сохранять осторожность.Кроме того, с пессимизмом участники торгов восприняли отчетность южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics, который сообщил, что чистая прибыль компании в четвертом квартале 2018 года сократилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 8,46 триллиона вон ($7,6 миллиарда). Акции компании подешевели на 0,5%.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева снизился на 0,05%, до 65,99 RUB/USD, курс евро опустился на 0,12%, до 75,43 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,29% - до $61,32 за баррель.Бумаги Сбербанка понизились в цене на 0,45%, «АЛРОСы» — на 0,33%, Московской биржи — на 0,17%. Акции «Газпрома» выросли в цене на 1,36%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,32%.Российский рынок акций в среду обновляет пики. Индекс Мосбиржи успешно протестировал уровень 2 507 пунктов и стремится выше. Каждый новый шаг дается сложнее предыдущего, но рынок РФ в целом полон оптимизма. Индекс РТС намерен пробить 1 200 пунктов, но выше он не ходил с начала октября прошлого года. Сопротивление здесь стоит на уровне 1 202 пункта,В четверг российский рынок продолжит торговаться вблизи достигнутых повышенных уровней. Настроения в этот день будет формировать общий риск-аппетит, уровень которого, в свою очередь, будет определяться новостным фоном, связанным сразу с двумя ключевыми событиями - переговорами в Вашингтоне по торговым спорам между США и КНР, а также заседанием FOMC ФРС США.Как сообщалось, во вторник 29 января ПФТС-индекс повысился на 1,83 пункта или на 0,33% до уровня 552,27 пункта.С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 6,99 пункта или на 1,25% с 559,36 пункта.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 30 января, сессия в ПФТС.К полудню четверга, 31 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 70472 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4532 раз. Подякували: 8243 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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