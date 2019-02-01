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фондовый рынок 01.02.19 Итоги: Мировой фондовый рынок 01.02.19 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:44 Итоги: Мировой фондовый рынок 01.02.19 США



Фондовый рынок США в четверг вырос, также вырос за январь в целом.



Фондовый рынок США в четверг вырос, месячный рост в январе слал самым сильным с 2015 г.

Факторами роста были положительные данные по прибыли Facebook и оптимизм после «мягких» по тону комментариев от ФРС.



Также лучше ожиданий по квартальным продажам и денежному потоку отчиталась General Electric, там ожидают небольшого роста выручки в 2019 г.



Обещание ФРС быть терпеливой, которое было выражено в заявлении по денежной политике и пресс-конференции председателя ФРС, смягчило опасения в отношении ужесточения финансовых условий, что может уменьшить экономический рост.

S&P 500 в январе вырос на 7,9%, это наиболее высокий месячный рост с октября 2015 г. и наиболее высокий рост в январе с 1987 г.



Из 210 компаний, акции которых входят в S&P 500 и которые сообщили результаты за IV квартал, 71% отчитались лучше ожиданий аналитиков.

Инвесторы ожидают завершения переговоров США-Китай на высоком уровне по торговле.



Согласно опубликованным в четверг данным министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 26 января взлетело на 53 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 253 тысячи. Эксперты ожидали роста только до 215 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели в 199 тысяч.



Участники торгов также ждали новостей о торговых отношениях США и Китая. В Вашингтоне второй день проходят переговоры, призванные урегулировать торговые споры двух стран. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что уверен в достижении «справедливой» торговли с Китаем «тем или иным образом». В то же время в Белом доме отметили, что Трамп не намерен смягчать свои требования, касающиеся, в частности, защиты интеллектуальной собственности, для достижения торгового соглашения с Китаем.



Индекс акций компаний основных материалов S&P снизился на 1,54%.



Nasdaq в январе вырос на 9,7%, Dow на 7,2%.



Индекс акций связи в S&P вырос на 3,74%, что стало самым высоким ростом среди 11 основных секторов S&P, благодаря росту акций Facebook, Alphabet и Charter Communications.



Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 2,40 к 1, на Nasdaq 1,80 к 1.

Объем торговли на биржах США был 9,5 млрд. акций, по сравнению с 7,7 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,06% до уровня 24 999,67 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,86%, до 2 704,10 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 1,37% до 7 281,74 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок за январь вырос.



Европейские фондовые индексы в четверг закрылись разнонаправленно, инвесторы оценивали новые данные, показывающие ослабление экономики еврозоны, а энтузиазм в отношении возможного приостановления цикла повышения ставок ФРС утих.

Возглавили снижение акции банков.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,04%. За январь индекс вырос на 5,8%.



В среду ФРС дала понять, что приостанавливает повышение ставок, отмечая сдержанную инфляцию и неопределенность. Фондовый рынок США на фоне этого вырос, но энтузиазм был сдержан рядом данных по прибыли корпораций.



Данные по росту ВВП еврозоны в четверг показали, что экономика еврозоны выросла в 2018 г. наиболее слабым темпом за четыре года, и Италия вошла в рецессию, так как регион сталкивается с растущими политическими противоречиями и угрозой более слабого спроса на экспорт со стороны Китая и Великобритании.



Что касается Brexit, президент еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предупредил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, что любые попытки вновь открыть переговоры по Brexit с ЕС увеличивают вероятность неупорядоченного Brexit, сообщила Financial Times.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,04%. За январь индекс вырос на 5,8%.



Британский FTSE 100 вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,39% и составил 6 968,85 пункта.



Немецкий DAX просел на 0,08% до 11 173,10 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,36% — на отметке 4 992,72 пункта.











Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС завершили торги в четверг ростом. Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,37% - до 2521,10 пункта, индекс РТС увеличился на 1,29%, до 1214,45 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 0,05%, до 65,36 RUB/USD, курс евро поднялся на 0,06%, до 75,01 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,02% - до $61,65 за баррель.



Бумаги Сбербанка выросли в цене на 1,92%, «АЛРОСы» — на 1,06%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,34%, Московской биржи — на 1,45%. Акции «Газпрома» просели в цене на 1,56%.



Российский фондовый рынок в четверг обновил рекордные пики. Новый максимум по индексу Мосбиржи теперь располагается на уровне 2 536 пунктов. Выше рынок еще не забирался. В целом за январь, который стал совершенно фантастическим торговым месяцем в этом году, рублевый индикатор подрос на 6,8%. Больше всего рынок капитала сейчас занимает вопрос: будут ли индексы подниматься далее или коррекция уже совсем не за горами?..



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 31 января понизился на 0,50 пункта или на 0,09% до уровня 551,87 пункта.



Объем торгов за день составил 1,40 млрд. грн., акциями наторговали 1,36 млн. грн.



Как сообщалось, в среду 30 января ПФТС-индекс повысился на 0,10 пункта или на 0,02% до уровня 552,37 пункта.



С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 7,49 пункта или на 1,34% с 559,36 пункта.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 31 января, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг на фоне статистики из Китая, которая оказалась лучше прогнозов аналитиков, а также заявлений ФРС США по итогам очередного заседания.



По состоянию на 6.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,63% - до 2591,84 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,07%, до 1284,65 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 1,21% - до 27977,33 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,24%, до 2211,15 пункта.



Японский Nikkei 225 прибавлял 1,3% - до 20823,65 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - повышался на 0,05%, до 5887 пунктов.



Участники торгов обратили внимание на статистику из Китая. По данным государственного статистического управления страны, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в январе вырос до 49,5 пункта с 49,4 пункта месяцем ранее. При этом аналитики ожидали его падения до 49,3 пункта. Ведомство отмечает, что показатель впервые продемонстрировал рост после падения в течение четырех месяцев. Месяцем ранее показатель впервые за два с лишним года упал ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о снижении деловой активности.



Кроме того, с оптимизмом восприняли рынки заявления Федрезерва США по итогам заседания 29-30 января. Регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, как и ожидалось.



При этом Федрезерв отметил, что, учитывая нынешнюю экономическую и финансовую обстановку в мире и сдержанное инфляционное давление, он будет «терпелив» в определении будущих корректировок целевого диапазона базовой процентной ставки. Данное заявление было воспринято рынками как сигнал к паузе в ужесточении монетарной политики в США.

Опасения рынка в отношении повышения ставки ФРС на данный момент устранены и он начал «радоваться», обозначив рост.



Во-вторых, основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в четверг смешанной динамикой на фоне заявлений ФРС США о монетарной политике, с одной стороны, и сохраняющейся неопределенности в торговых отношениях между США и Китаем - с другой.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,35%, до 2584,57 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снизился на 0,7%, до 1274,74 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,1%, до 27942,47 пункта, что стало самым высоким уровнем закрытия за шесть месяцев.



Корейский KOSPI при этом опустился на 0,06%, до 2204,85 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 1,06%, до 20773,49 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,37% - до 5864,7 пункта.



Мировые инвесторы с оптимизмом восприняли рынки заявления ФРС США по итогам заседания 29-30 января. Федрезерв отметил, что, учитывая нынешнюю экономическую и финансовую обстановку в мире и сдержанное инфляционное давление, он будет «терпелив» в определении будущих корректировок целевого диапазона базовой процентной ставки. Данное заявление было воспринято рынками как сигнал к паузе в цикле ужесточения монетарной политики в США.



Кроме того, участники торгов обратили внимание на статистику из Китая. По данным государственного статистического управления страны, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в январе вырос до 49,5 пункта с 49,4 пункта месяцем ранее. При этом аналитики ожидали его падения до 49,3 пункта. Ведомство отмечает, что показатель после падения в течение четырех месяцев впервые продемонстрировал рост.



В то же время на рынке сохраняется неопределенность относительно торговых переговоров между США и Китаем, которые проходят в Вашингтоне 30-31 января.

Для краткосрочной перспективы позиция ФРС является хорошей новостью, что способствует улучшению настроений на рынках. Но более серьезные вопросы, такие как Brexit и торговая война США и Китая, не решены, что заставило игроков сохранять осторожность.



Кроме того, с пессимизмом участники торгов восприняли отчетность южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics, который сообщил, что чистая прибыль компании в четвертом квартале 2018 года сократилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 8,46 триллиона вон ($7,6 миллиарда). Акции компании подешевели на 0,5%.



Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг снизился на 0,09% - до 551,87 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 1,4 млрд. грн., в том числе акциями - 1,36 млн. грн.



Среди индексных бумаг изменились в стоимости акции Центрэнерго (-0,69%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,08%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,3% - до 428,19 пункта при объеме торгов 0,19 млн. злотых (1,4 млн. грн.).



В «индексной корзине» дорожали акции «Кернела» (+2,41%) и «Агротона» (+1,69%).

Отрицательную динамику демонстрировали акции «Астарты» (-1,23%) и агрохолдинга ИМК (-0,7%).



А теперь время блиц-обзора торгов нашей биржи ПФТС за январь 2010 года.



Как оказалось, в течение января-2019 ПФТС-индекс понизился на 7,49 пункта или на 1,34% с уровня 559,36 к отметке 559,36 пункта.



Объем сделок с акциями за январь-2019 составил 58,227 млн. грн.



Для справки, в течение декабря-2018 ПФТС-индекс понизился на 20,66 пункта или на 3,56% с уровня 580,02 к отметке 559,36 пункта.



Объем сделок с акциями за декабрь-2018 составил 53,235 млн. грн.



К полудню пятницы, 01 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в пятницу на фоне новостей о том, что Китай и США добились важного прогресса в ходе торговых переговоров, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,77% - до 2604,57 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,78%, до 1297,38 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,31% - до 27854,79 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,17%, до 2208,48 пункта.



Японский Nikkei 225 прибавлял 0,09% - до 20791,49 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - 0,07%, до 5868,8 пункта.



Инвесторы обратили внимание на заявление министерства коммерции Китая, согласно которому китайская делегация считает, что в ходе последнего раунда переговоров по торговым спорам с США, прошедшего 30-31 января, сторонам удалось добиться важного прогресса. Отмечается, что стороны уделили особое внимание проблемам защиты прав интеллектуальной собственности и передачи технологий, а также договорились укреплять двустороннее сотрудничество.



В то же время определенные сомнения относительно скорого возможного торгового соглашения между сторонами сохраняются на рынке. В начале декабря прошлого года американский президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в $200 миллиардов в год, если сторонам удастся к 1 марта договориться по определенному кругу вопросов.



Аналитики довольно скептично относятся к тому, что настоящая торговая договоренность может быть достигнута к этому времени.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



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Фондовый рынок США в четверг вырос, также вырос за январь в целом.Фондовый рынок США в четверг вырос, месячный рост в январе слал самым сильным с 2015 г.Факторами роста были положительные данные по прибыли Facebook и оптимизм после «мягких» по тону комментариев от ФРС.Также лучше ожиданий по квартальным продажам и денежному потоку отчиталась General Electric, там ожидают небольшого роста выручки в 2019 г.Обещание ФРС быть терпеливой, которое было выражено в заявлении по денежной политике и пресс-конференции председателя ФРС, смягчило опасения в отношении ужесточения финансовых условий, что может уменьшить экономический рост.S&P 500 в январе вырос на 7,9%, это наиболее высокий месячный рост с октября 2015 г. и наиболее высокий рост в январе с 1987 г.Из 210 компаний, акции которых входят в S&P 500 и которые сообщили результаты за IV квартал, 71% отчитались лучше ожиданий аналитиков.Инвесторы ожидают завершения переговоров США-Китай на высоком уровне по торговле.Согласно опубликованным в четверг данным министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 26 января взлетело на 53 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 253 тысячи. Эксперты ожидали роста только до 215 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели в 199 тысяч.Участники торгов также ждали новостей о торговых отношениях США и Китая. В Вашингтоне второй день проходят переговоры, призванные урегулировать торговые споры двух стран. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что уверен в достижении «справедливой» торговли с Китаем «тем или иным образом». В то же время в Белом доме отметили, что Трамп не намерен смягчать свои требования, касающиеся, в частности, защиты интеллектуальной собственности, для достижения торгового соглашения с Китаем.Индекс акций компаний основных материалов S&P снизился на 1,54%.Nasdaq в январе вырос на 9,7%, Dow на 7,2%.Индекс акций связи в S&P вырос на 3,74%, что стало самым высоким ростом среди 11 основных секторов S&P, благодаря росту акций Facebook, Alphabet и Charter Communications.Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 2,40 к 1, на Nasdaq 1,80 к 1.Объем торговли на биржах США был 9,5 млрд. акций, по сравнению с 7,7 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.Европейский фондовый рынок за январь вырос.Европейские фондовые индексы в четверг закрылись разнонаправленно, инвесторы оценивали новые данные, показывающие ослабление экономики еврозоны, а энтузиазм в отношении возможного приостановления цикла повышения ставок ФРС утих.Возглавили снижение акции банков.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,04%. За январь индекс вырос на 5,8%.В среду ФРС дала понять, что приостанавливает повышение ставок, отмечая сдержанную инфляцию и неопределенность. Фондовый рынок США на фоне этого вырос, но энтузиазм был сдержан рядом данных по прибыли корпораций.Данные по росту ВВП еврозоны в четверг показали, что экономика еврозоны выросла в 2018 г. наиболее слабым темпом за четыре года, и Италия вошла в рецессию, так как регион сталкивается с растущими политическими противоречиями и угрозой более слабого спроса на экспорт со стороны Китая и Великобритании.Что касается Brexit, президент еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предупредил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, что любые попытки вновь открыть переговоры по Brexit с ЕС увеличивают вероятность неупорядоченного Brexit, сообщила Financial Times.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 0,05%, до 65,36 RUB/USD, курс евро поднялся на 0,06%, до 75,01 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,02% - до $61,65 за баррель.Бумаги Сбербанка выросли в цене на 1,92%, «АЛРОСы» — на 1,06%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,34%, Московской биржи — на 1,45%. Акции «Газпрома» просели в цене на 1,56%.Российский фондовый рынок в четверг обновил рекордные пики. Новый максимум по индексу Мосбиржи теперь располагается на уровне 2 536 пунктов. Выше рынок еще не забирался. В целом за январь, который стал совершенно фантастическим торговым месяцем в этом году, рублевый индикатор подрос на 6,8%. Больше всего рынок капитала сейчас занимает вопрос: будут ли индексы подниматься далее или коррекция уже совсем не за горами?..Как сообщалось, в среду 30 января ПФТС-индекс повысился на 0,10 пункта или на 0,02% до уровня 552,37 пункта.С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 7,49 пункта или на 1,34% с 559,36 пункта.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 31 января, сессия в ПФТС.А теперь время блиц-обзора торгов нашей биржи ПФТС за январь 2010 года.К полудню пятницы, 01 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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