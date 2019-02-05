Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

Додано: Сер 06 лют, 2019 00:34

lapay написав: Де - в США? Там доставка більше за вигоду. Де - в США? Там доставка більше за вигоду.

точно уверены? Стоимость транспортировки по СП1 порядка - 2,5 долл США/м3/1000 км.А стоимость транспортировки танкером колеблется.. и на расстоянии более 3000 км она ДЕШЕВЛЕ чем 2 уе 1000 куб. То есть до 3000 тыс км газопровод выгоднее а вот если дальше то танкер с СУГ дешевле. До Уренгоя около 3000 км а до портов США около 8000+ км (смотря от какой точки Украины считать).. так что танкером дальше но дешевле.. а если учесть что стоимость 1000 кубов газа в США - на сегодня приблизительно 268 уе.... то смотрим -> режим керманычей покупает газ для Украины .. в 2018 году по средней цене 323,44 доллара за 1 тыс куб м..Вот средняя цена на биржах а не по КОНТРАКТУ ДОЛГОСРОЧНОМУ в США 268 уе а керманычи покупали нам по 323 . По факту 323-268 = 55 уе разница с 1000 кубов. Такая разница покрыввает стоимость доставки. Если же как поляки покупать газ еще дешевле порядка 200 уе за 1000 кубов то мы могли бы быть в профите и фактически РЕАЛЬНО не зависеть от страны оккупанта. Но увы керманычам это по каким то причинам не нужно. Конечно лучше деньги украинцев инвестировать в ВПК страны - агрессора и то что это не напрямую а косвенно идет не меняет значения. Каждый громадянин должен понимать - газ у трубе у нас - газ оккупантов и наши деньги рано или поздно но попадут к ним в карман... Все остальное словоблкдие и фейки.