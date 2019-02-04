Итоги: Энергетика 04.02.19

Додано: Пон 04 лют, 2019 13:15

В понедельник на рынке «черного золота» отмечается частичная слабая коррекция после бурного роста в пятницу вечером на фоне данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). По данным компании, число нефтяных буровых установок в США по итогам недели, завершившейся 2 февраля, сократилось на 15 - до 847 штук. Это ослабило опасения за рост добычи сырья в США.



В то же время рынки продолжают с оптимизмом отыгрывать новости вокруг торговых переговоров США и Китая. Согласно заявлению китайского министерства коммерции, китайская делегация отметила важный прогресс по итогам прошедшего 30-31 января последнего раунда переговоров по торговым спорам с США. Хотя США и Китаю еще предстоит достичь соглашения, поддержку рынкам оказали сообщения о существенном прогрессе в переговорах.

Цены на нефть демонстрируют смешанную динамику в понедельник утром после пятничного роста более чем на 3% на фоне статистики из США.Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов пятницы.Мировые цены на нефть в пятницу, 1 февраля, продемонстрировали положительную динамику.Baker Hughes: количество нефтяных буровых в США резко снизилось до минимумов за 8 месяцев.Третья по величине в мире нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes опубликовала еженедельный отчет об изменении количества активных буровых установок на территории США.За неделю до 01 февраля:количество нефтяных установок сократилось на 15 до 847 шт.;количество газовых установок увеличилось на 1 до 198 шт.;общее количество установок снизилось на 14 до 1045 шт.Таким образом, нефтяные буровые достигли минимальных значений со второй половины мая прошлого года. На предыдущей неделе (до 25 января) число нефтяных установок выросло на 10 до 862 штук.Максимум 2018 года — 888 действующих нефтяных буровых. Это пик был сформирован на неделе до 16 ноября. Абсолютный максимум количества нефтяных буровых в США был достигнут в октябре 2014 года. Тогда было зарегистрировано 1609 штук. Сейчас на 66% меньше.На этой неделе в среду Управление энергетической информации Минэнерго США опубликовало данные о запасах нефти и нефтепродуктов. Согласно отчету, добыча нефти составила 11,9 млн. баррелей. Это значение соответствует рекордным историческим максимумам.Цены на нефть завершают последний торговый день недели ростом.Котировки Brent поднялись на 3,17% до $62,77 за баррель. Рост с начала года составляет 16,7%. При этом американская нефть WTI подорожала в этом году на 22%. В пятницу они растут на 2,96% до $55,38 за баррель.Спрос европейских потребителей заставил Газпром увеличить украинский транзит.В январе 2019 года Газпром поставил через ГТС Украины в Европу на 27% больше газа, чем в тот же период прошлого года.Разумеется, Газпром увеличил объем украинского транзита не по своей воле, а из-за повышенного спроса европейских потребителей и отсутствия альтернативных мощностей.Основные объёмы были экспортированы через ГИС «В.Капушаны» на границе Украины и Словакии. В среднем за сутки в Словакию поступало 150 миллионов кубометров газа. Для сравнения, в январе 2011 года среднесуточные поставки через В.Капушаны составляли 231 млн. куб м.Отчеты Газпрома отмечают отсутствие нарушений контракта на транзит со стороны НАК «Нафтогаз Украины».В январе поставки газа через Трансбалканский газопровод в Турцию снизились на 56%.Поставки российского газа на ГИС Малкочлар на границе Болгарии и Турции за год снизились на 18% - с 13,2 до 10,8 млрд. кубометров.По данным Bulgartransgaz, в январе 2019 года Газпром поставил через Трансбалканский газопровод в Турцию 613 миллионов кубометров - это на 56% ниже, чем в январе прошлого года. Среднесуточные поставки упали с 45 до 20 млн кубометров, т.е. до летнего уровня.В этой новости есть и позитивная для Газпрома сторона - сокращение спроса в Турции снижает транзитные доходы Украины и облегчает задачу «обнуления» украинского транзита. Кроме того, без этого снижения объем транзита через ГТС Украины вырос бы на 40%...В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: