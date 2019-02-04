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фондовый рынок 04.02.19 Итоги: Мировой фондовый рынок 04.02.19 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Пон 04 лют, 2019 13:19 Итоги: Мировой фондовый рынок 04.02.19 США



Основные фондовые индексы США завершили пятницу преимущественно в плюсе на фоне данных по безработице в стране и отчетностей компаний.



Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,26%, до 25063,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшился на 0,25%, до 7263,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,09%, составив 2706,53 пункта.



Ранее в пятницу стало известно, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США в январе увеличилось на 304 тысячи, тогда как аналитики ожидали роста лишь на 165 тысяч.



Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в январе, по окончательной оценке, опустился до 91,2 пункта с декабрьского уровня в 98,3 пункта. Эксперты прогнозировали снижение индикатора до 90,8 пункта.

Кроме того, позитивными были новости о торговых переговорах США и Китая.



Согласно заявлению китайского министерства коммерции, по итогам прошедшего 30-31 января последнего раунда переговоров по торговым спорам с США китайская делегация отметила важный прогресс. Китай и США договорились о снижении дисбаланса в торговле, Китай будет активно наращивать импорт из США сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов.



Меж тем, не порадовали инвесторов новости от онлайн-ритейлера Amazon, сообщившего, что в 2019 году он ожидает роста выручки на 10-18% в годовом исчислении - до $56-60 миллиарда. При этом ранее аналитики прогнозировали показатель на уровне как минимум $60 миллиардов. Бумаги компании в пятницу снизились на 5,46%.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,26% до уровня 25 063,89 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,09%, до 2 706,53 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «минусе» на 0,25% до 7 263,87 пункта.



Европа



Европейские фондовые рынки закрылись разнонаправленно.

Европейские фондовый рынок в целом немного вырос, но основные индексы закрылись разнонаправленно, при снижении итальянского и испанского рынков.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,29%. В январе индекс вырос на 6,2%.



Индекс деловой активности в промышленности Китая от Caixin предполагает, что промышленность в Китае в январе замедлилась, что добавляет опасений инвесторов в отношении того, что замедление экономики в Китае будет иметь влияние на мировую экономику в целом.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,29%. В январе индекс вырос на 6,2%.



Британский FTSE 100 вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,74% и составил 7 020,22 пункта.



Немецкий DAX поднялся на 0,07% до 11 180,66 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,53% — на отметке 5 019,26 пункта.



Азия



Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись в плюсе на фоне роста на биржах США в пятницу, при этом объем торгов был снижен из-за Нового года по лунному календарю в ряде стран региона.



По итогам торгов гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,21%, до 27990,21 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,46%, до 20883,77 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,48% - до 5891,2 пункта.



Биржи Китая и Южной Кореи закрыты в понедельник в связи с национальными праздниками. По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,3% - до 2618,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,77%, до 1309,99 пункта, а южнокорейский KOSPI опустился на 0,06% - до 2203,46 пункта.



Положительная динамика на биржах в Азии отражает пятничный рост на рынках США на фоне данных по безработице в стране. Согласно сообщению министерства труда США, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 304 тысячи, хотя эксперты роста числа рабочих мест только на 165 тысяч. Такие данные поддержали оптимизм инвесторов относительно состояния крупнейшей мировой экономики.



Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать последние заявления ФРС США, которые были восприняты как сигнал к паузе в цикле ужесточения монетарной политики. Поддержку рынкам оказывают и заявления минкоммерции КНР, опубликованные на прошлой неделе, о важном прогрессе в последнем раунде торговых переговоров с США 30-31 января.



Отсрочка в повышении базовой ставки ФРС и ожидания прогресса в торговых переговорах между США и Китаем продолжат оказывать поддержку японскому рынку.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торговой сессии в пятницу показали разнонаправленное движение. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,02% - до 2521,7 пункта, индекс РТС снизился на 0,27%, до 1211,23 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 0,24% - до 65,56 RUB/USD, курс евро - на 0,39%, до 75,13 RUB/EUR.



При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,56% - до $61,79 за баррель.



Бумаги Сбербанка просели в цене на 0,89%. Бумаги «АЛРОСы» выросли в цене на 0,69%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,83%, Московской биржи — на 0,74%, «Газпрома» — на 0,17%.



Российский фондовый рынок в пятницу провел невнятный день. Вроде бы продавать не на чем, но и покупать после столь подвижной недели и обновления пиков желающих не нашлось. В результате индекс Мосбиржи стабилизируется около 2 521 пункта. Недельный прирост составил 1%, новый максимум располагается на отметке 2 536,28 пункта. Пока индикатор стоит выше 2 500 пунктов, о смене настроений говорить преждевременно. Индекс РТС взлетел на этой неделе к пикам апреля 2018 года и пока консолидируется у максимумов вблизи 1 212 пунктов. Здесь не исключено формирование краткосрочного «боковика» в пределах 1 200—1 220 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 01 февраля повысился на 1,11 пункта или на 0,20% до уровня 552,98 пункта.



Объем торгов за день составил 288,5 млн. грн., акциями наторговали 0,83 млн. грн.



Как сообщалось, в четверг 31 января ПФТС-индекс понизился на 0,50 пункта или на 0,09% до уровня 551,87 пункта.



С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 6,38 пункта или на 1,14% с 559,36 пункта.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 01 февраля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в пятницу на фоне новостей о том, что Китай и США добились важного прогресса в ходе торговых переговоров, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,77% - до 2604,57 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,78%, до 1297,38 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,31% - до 27854,79 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,17%, до 2208,48 пункта.



Японский Nikkei 225 прибавлял 0,09% - до 20791,49 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - 0,07%, до 5868,8 пункта.



Инвесторы обратили внимание на заявление министерства коммерции Китая, согласно которому китайская делегация считает, что в ходе последнего раунда переговоров по торговым спорам с США, прошедшего 30-31 января, сторонам удалось добиться важного прогресса. Отмечается, что стороны уделили особое внимание проблемам защиты прав интеллектуальной собственности и передачи технологий, а также договорились укреплять двустороннее сотрудничество.



В то же время определенные сомнения относительно скорого возможного торгового соглашения между сторонами сохраняются на рынке. В начале декабря прошлого года американский президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в $200 миллиардов в год, если сторонам удастся к 1 марта договориться по определенному кругу вопросов.



Аналитики довольно скептично относятся к тому, что настоящая торговая договоренность может быть достигнута к этому времени.



Во-вторых, основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу смешанной динамикой на фоне прогресса в торговых переговорах США и КНР с одной стороны, и слабой статистики из Китая - с другой.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,3%, до 2618,23 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,77%, до 1309,99 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 11,73 пункта, до 27930,74 пункта.



Корейский KOSPI снизился на 0,06%, до 2203,46 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,07%, до 20788,39 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,03% - до 5862,8 пункта.



В центре внимания рынков в пятницу оказалось заявление министерства коммерции Китая, согласно которому китайская делегация считает, что в ходе последнего раунда переговоров по торговым спорам с США, прошедшего 30-31 января, сторонам удалось добиться важного прогресса. Отмечается, что стороны уделили особое внимание проблемам защиты прав интеллектуальной собственности и передачи технологий, а также договорились укреплять двустороннее сотрудничество. Кроме того, Китай и США договорились о снижении дисбаланса в торговле, КНР будет активно наращивать импорт из США сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов.



В то же время участники торгов отыгрывали статистику из Китая. По данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в январе упал до 48,3 пункта с 49,7 пункта в ноябре. Аналитики ждали снижения показателя всего до 49,5 пункта. Значение индекса PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о ее спаде. Таким образом, снижение деловой активности в промышленности страны, по информации Caixin, продолжается второй месяц подряд.



Прогресса в торговых переговорах было достаточно, чтобы нивелировать опасения относительно продолжающегося падения деловой активности в промышленности Китая.



Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу повысился на 0,2% - до 552,98 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 288,5 млн. грн., в том числе акциями - 0,83 млн. грн.



Среди индексных бумаг изменились в стоимости акции Центрэнерго (+0,45%), Райффайзен Банка Аваль (+0,32%) и Донбассэнерго (+0,09%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,32% - до 429,15 пункта при объеме торгов 42 тыс. злотых (310 тыс. грн).



В «индексной корзине» торговались акции «Агротона» (-2,78%), «Кернела» (-1,18%) и агрохолдинга ИМК (+1,42%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей недели, 28 января – 01 февраля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 550,62 к отметке 552,98 пунктов, прибавив 2,36 пункта или 0,43%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 46,347 млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей недели, 21 – 25 января ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 554,55 к отметке 550,62 пунктов, потеряв 3,93 пункта или 0,71%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 3,88 млн. грн.



К полудню понедельника, 04 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник, отыгрывая пятничный позитив с Уолл-стрит.



По состоянию на 6.50 EET гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,08% - до 27954,08 пункта, японский Nikkei 225 на 0,38% - до 20867,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4% до 5886 пунктов.



Биржи Китая и Южной Кореи закрыты в понедельник в связи с национальными праздниками.

По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,3% - до 2618,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,77%, до 1309,99 пункта, а южнокорейский KOSPI опустился на 0,06% - до 2203,46 пункта.



Основные фондовые индексы США завершили пятницу преимущественно в плюсе на фоне данных по безработице в стране и отчетностей компаний. По данным министерства труда США, безработица в стране в январе выросла до 4% с уровня декабря в 3,9%, но число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 304 тысячи. Эксперты ждали сохранения безработицы на уровне 3,9% и роста числа рабочих мест лишь на 165 тысяч.



Ключевым моментом для рынков на этой неделе будут корпоративные отчетности американских компаний, которые еще не отчитались, и то, насколько они соответствуют последним оптимистичным статданным.



В то же время на текущей неделе на рынках Азии ожидается пониженный объем торгов, - ряд рынков региона будут закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.



Во-вторых, основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись в плюсе на фоне роста на биржах США в пятницу, при этом объем торгов был снижен из-за Нового года по лунному календарю в ряде стран региона.



По итогам торгов гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,21%, до 27990,21 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,46%, до 20883,77 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,48% - до 5891,2 пункта.



Биржи Китая и Южной Кореи закрыты в понедельник в связи с национальными праздниками. По итогам пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,3% - до 2618,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,77%, до 1309,99 пункта, а южнокорейский KOSPI опустился на 0,06% - до 2203,46 пункта.



Положительная динамика на биржах в Азии отражает пятничный рост на рынках США на фоне данных по безработице в стране. Согласно сообщению министерства труда США, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 304 тысячи, хотя эксперты роста числа рабочих мест только на 165 тысяч. Такие данные поддержали оптимизм инвесторов относительно состояния крупнейшей мировой экономики.



Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать последние заявления ФРС США, которые были восприняты как сигнал к паузе в цикле ужесточения монетарной политики. Поддержку рынкам оказывают и заявления минкоммерции КНР, опубликованные на прошлой неделе, о важном прогрессе в последнем раунде торговых переговоров с США 30-31 января.



Отсрочка в повышении базовой ставки ФРС и ожидания прогресса в торговых переговорах между США и Китаем продолжат оказывать поддержку японскому рынку.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



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http://ukrrudprom.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 . Основные фондовые индексы США завершили пятницу преимущественно в плюсе на фоне данных по безработице в стране и отчетностей компаний.Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,26%, до 25063,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшился на 0,25%, до 7263,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,09%, составив 2706,53 пункта.Ранее в пятницу стало известно, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США в январе увеличилось на 304 тысячи, тогда как аналитики ожидали роста лишь на 165 тысяч.Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в январе, по окончательной оценке, опустился до 91,2 пункта с декабрьского уровня в 98,3 пункта. Эксперты прогнозировали снижение индикатора до 90,8 пункта.Кроме того, позитивными были новости о торговых переговорах США и Китая.Согласно заявлению китайского министерства коммерции, по итогам прошедшего 30-31 января последнего раунда переговоров по торговым спорам с США китайская делегация отметила важный прогресс. Китай и США договорились о снижении дисбаланса в торговле, Китай будет активно наращивать импорт из США сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов.Меж тем, не порадовали инвесторов новости от онлайн-ритейлера Amazon, сообщившего, что в 2019 году он ожидает роста выручки на 10-18% в годовом исчислении - до $56-60 миллиарда. При этом ранее аналитики прогнозировали показатель на уровне как минимум $60 миллиардов. Бумаги компании в пятницу снизились на 5,46%.Европейские фондовые рынки закрылись разнонаправленно.Европейские фондовый рынок в целом немного вырос, но основные индексы закрылись разнонаправленно, при снижении итальянского и испанского рынков.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,29%. В январе индекс вырос на 6,2%.Индекс деловой активности в промышленности Китая от Caixin предполагает, что промышленность в Китае в январе замедлилась, что добавляет опасений инвесторов в отношении того, что замедление экономики в Китае будет иметь влияние на мировую экономику в целом.Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись в плюсе на фоне роста на биржах США в пятницу, при этом объем торгов был снижен из-за Нового года по лунному календарю в ряде стран региона.Положительная динамика на биржах в Азии отражает пятничный рост на рынках США на фоне данных по безработице в стране. Согласно сообщению министерства труда США, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 304 тысячи, хотя эксперты роста числа рабочих мест только на 165 тысяч. Такие данные поддержали оптимизм инвесторов относительно состояния крупнейшей мировой экономики.Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать последние заявления ФРС США, которые были восприняты как сигнал к паузе в цикле ужесточения монетарной политики. Поддержку рынкам оказывают и заявления минкоммерции КНР, опубликованные на прошлой неделе, о важном прогрессе в последнем раунде торговых переговоров с США 30-31 января.Отсрочка в повышении базовой ставки ФРС и ожидания прогресса в торговых переговорах между США и Китаем продолжат оказывать поддержку японскому рынку.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 0,24% - до 65,56 RUB/USD, курс евро - на 0,39%, до 75,13 RUB/EUR.При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,56% - до $61,79 за баррель.Бумаги Сбербанка просели в цене на 0,89%. Бумаги «АЛРОСы» выросли в цене на 0,69%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,83%, Московской биржи — на 0,74%, «Газпрома» — на 0,17%.Российский фондовый рынок в пятницу провел невнятный день. Вроде бы продавать не на чем, но и покупать после столь подвижной недели и обновления пиков желающих не нашлось. В результате индекс Мосбиржи стабилизируется около 2 521 пункта. Недельный прирост составил 1%, новый максимум располагается на отметке 2 536,28 пункта. Пока индикатор стоит выше 2 500 пунктов, о смене настроений говорить преждевременно. Индекс РТС взлетел на этой неделе к пикам апреля 2018 года и пока консолидируется у максимумов вблизи 1 212 пунктов. Здесь не исключено формирование краткосрочного «боковика» в пределах 1 200—1 220 пунктов.Как сообщалось, в четверг 31 января ПФТС-индекс понизился на 0,50 пункта или на 0,09% до уровня 551,87 пункта.С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 6,38 пункта или на 1,14% с 559,36 пункта.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 01 февраля, сессия в ПФТС.Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.К полудню понедельника, 04 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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