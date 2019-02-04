Итоги: Прогнозы 04.02.19

Додано: Пон 04 лют, 2019 13:29

Количество рабочих мест в США +304 тыс. в январе.Количество рабочих мест в США увеличилось на 304 тыс. Безработица в США 4,0%.Индекс среднего почасового заработка +0,1% за месяц.Отчет по рынку труда был спорным.Общий показатель заработной платы в США не совсем совпадает с показателем, использованным для расчета уровня безработицы, что усложняет восприятие данных отчета по рынку труда политиками и рынком, в частности, парой доллар-иена.Отчет о занятости может отражать «самый резкий контраст» между опросом домохозяйств и обследованием компаний, и политикам, возможно, придется игнорировать эти данные.Контрастируют данные компаний, которые показывают рост числа вновь созданных рабочих мест на 304 тыс. с результатами обследование домашних хозяйств для определения уровня безработицы. Последние предполагают, что общее число занятых сократилось на 251 тыс.С одной стороны, несмотря на прошедший шатдаун прирост рабочих мест в январе совершенно неожиданно составил 304 тыс. против прогноза 165 тыс. С другой стороны, данные за декабрь пересмотрели вниз с 312 тыс. до 222 тыс. и уровень безработицы вырос с 3,9% до 4,0% (прогноз 3,9%). Так что рынок не мог определиться долгое время со своей реакцией на эту статистику.Индекс деловой активности ISM в США за январь 56,6.Индекс деловой активности Института менеджмента (ISM index) в США за январь составил 56,6 (прогноз был 53,8, предыдущее значение 54,3).Итак, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе 2019 года неожиданно вырос с минимального за два года уровня в декабре, показал отчет Института управления поставками (ISM). Индекс вырос до 56,6 пункта при прогнозе экспертов в 54,2 пункта против 54,3 пункта в декабре (пересмотрено с 54,1 пункта).Индекс Мичиганского университета в США за январь 91,2.Окончательное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета (Michigan sentiment index) в США за январь составило 91,2 (прогноз был 90,7, предварительное значение 98,3).Окончательный подсчет индекса потребительских настроений Мичиганского университета за январь 2019 года оказался лучше предварительного: 91,2 пункта при прогнозе 90,7 пункта и предварительных 90,7 пункта.Шатдаун «уронил» его с декабрьских 98,3 пункта. Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в январе упал до 108,8 пункта с 116,1 пункта в декабре. Предварительно сообщалось о 110 пунктах. Показатель потребительских ожиданий на ближайшие полгода снизился до 79,9 пункта с 87 пунктов. Предварительно сообщалось о еще более значительном падении — до 78,3 пункта.Понедельничный обвал курса безналичного доллара был «организован» отсутствием системных покупателей СКВ (нерезиденты, высоковероятно появятся на рынке 05 февраля0, а также дефицит гривневого инструмента (об этом дала понять отрицательная динамика остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ).Кроме того, приличная не по понедельничному ликвидность торгов «зеленым» безналом дает основание предположить о начале поступления в Украину «предвыборных» долларов, которые вводят из офшоров и прочих зарубежных мест претенденты на президентское кресло. Есть вероятность, что эту СКВ «под выборы» завели в страну раньше, начав конвертацию лишь в дебюте февраля. Логика в столь раннем начале этого проекта отсутствует, думается, могли бы потерпеть хотя бы до вторника и появления на рынке «варягов».Впрочем, судя по всему, большинство претендентов с логикой «не дружат», как и их электорат. Хотя, как показала сессия 04-го, могут оказывать влияние на рынокВо вторник существует шанс у безналичного «американца» заметно замедлить свой нисходящий тренд стараниями покупок СКВ нерезидентами и появления на рынке регулятора.Кроме того, мы не исключаем смены направления «миграции» СКВ, цена которой на межбанке стала ниже, чем на наличном рынке. Более дешевый безналичный доллар профильные департаменты коммбанков станут отправлять на наличный рынок, формируя на межбанке толику дополнительного спроса и зачиная, как минимум, вхождение безналичной пары доллар-гривня в полосу относительной стабильности.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv