Порошенко розповів про Україну через 5 років

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budivelnik написав:А Ви хліб купуєте за долари ? Квиток на автобус - також купуєте за долари ? Чайові офіціанту ? Тому Робіть коректне порівняння , в якому викиньте долар і введіть час Скільки часу Вам потрібно було працювати в 2013 , 2015 , 2019 щоб купити квиток,булку хліба, кг мяса.... От тоді й отримаєте реальну картинку , а не ту яку придумали в ольгіно щоб зраду розганяти
Если бы цены на это не были прямо или косвенно привязаны к доллару - я бы с Вами согласился. А то бензин например в 2013 году стоил 10 грн - а сейчас 28... Лично у меня - и без расчета "кг мяса на час работы" ухудшение чувствуется - а в целом по стране понимание дает как раз график ВВП в долларах, как мне кажется...
phantom_systems написав:До 1991 года у поляков был совок похуже нашего. Приезжали толпами скупать золото, технику, даже водку. А теперь? Пора уже перестать списывать все проблемы на эту вялотекущую войну, потому что дело далеко не в ней одной.
Говорите, 80% от польского уровня жизни? Это при их минималке в 16 тысяч грн и таких же ценах на товары, а порой и более низких?
1 В Польщі навіть за часів СРСР - були присутні фермери , тому коли політична влада змінилась у Західного капіталу відразу були кінцеві споживачі їх коштів і саме це зумовлює десятки мільярдів кредитів доларових які були влиті в Польщу , на відміну від нас де отримувачами кредитів були партійні бонзи або червоні директори 2 Перший Польський Майдан відбувся в 1970 (Гомулку поміняли на Герега ) Другий в 1990 Герега поміняли на Ярузельського , а Ярузельського поміняли на Валенсу... Якщо згадати що ми перший раз бунтанули в 2004 (34 роки відставання з 1970) , другий в 2013 (23 роки відставання з 1990) - то не дивно що сьогодні ми відстаємо на 10-15 років економічного розвитку 3 Комуналка сьогодні в Польщі 700-1200 злотих (5200-9000 грн в місяць) при повній відсутності такого явища як субсидії
katso написав:Если бы цены на это не были прямо или косвенно привязаны к доллару - я бы с Вами согласился. А то бензин например в 2013 году стоил 10 грн - а сейчас 28... Лично у меня - и без расчета "кг мяса на час работы" ухудшение чувствуется - а в целом по стране понимание дает как раз график ВВП в долларах, как мне кажется...
1 Ціни не привязані прямо до долара Порівняйте квиток в автобусі в 2013 - 5 грн , в 2019 - 7 грн , так само порівняйте хліб , мясо, цукорки... Тобто товари(послуги) внутрішнього виробництва корелюють свої ціни з доларом виключно на частку розміра імпортних комплектуючих ( в основному це енергоносії частка яких в кінцевій вартості продукту становить 10-30%) 2 Є така штука - продуктивність праці , якщо дико спростити то продуктивність праці це співвідношення часу який людина знаходиться на роботі до часу коли людина реально працює.. Тобто наша низька продуктивність - це менше працюємо за той самий час. Менше працюємо =менше зробили=менше отримали, але це все менше коменсується тим що в реалі ми менше витратили енергії і повинні менше купити щоб компенсувати витрати на роботу. 3 Психологічно - людина весь час знаходження на робочому місці вважаєщо вона працює.. Насправді ще коли я був прапорщиком в ЗС СРСР я пропонував своїм підлеглим Візьміть блокнот в якому запишіть все що зробили... але умова Не пишите - цілий день копав траншею.. А пишите- За 12 годин три рази встромим лопату в землю... 2
budivelnik написав:2 Є така штука - продуктивність праці , якщо дико спростити то продуктивність праці це співвідношення часу який людина знаходиться на роботі до часу коли людина реально працює.. Тобто наша низька продуктивність - це менше працюємо за той самий час. Менше працюємо =менше зробили=менше отримали, але це все менше коменсується тим що в реалі ми менше витратили енергії і повинні менше купити щоб компенсувати витрати на роботу.
Ложь! У нас ниже продуктивность труда лишь машин и механизмов, но не людей. Это происходит вследствие чудовищной недоинвестированности инфраструктуры, что в свою очередь - результат рейдерства и коррупции на верхах.
Человек, как экономический субъект и инструмент, в Украине ничем не отличается от человека в любой другой стране с похожим количеством населения (то есть такой же глубиной разделения труда).
Можете взять парикмахера в Киеве и Мадриде, можете взять программиста, повара, строителя, кого угодно из сферы бизнеса - то, что положено делать человеку (а не роботу, программному обеспечению, спехтехнике), будет выполняться в схожем качестве и количестве!
katso написав:Если бы цены на это не были прямо или косвенно привязаны к доллару - я бы с Вами согласился. А то бензин например в 2013 году стоил 10 грн - а сейчас 28... Лично у меня - и без расчета "кг мяса на час работы" ухудшение чувствуется - а в целом по стране понимание дает как раз график ВВП в долларах, как мне кажется...
1 Ціни не привязані прямо до долара Порівняйте квиток в автобусі в 2013 - 5 грн , в 2019 - 7 грн , так само порівняйте хліб , мясо, цукорки... Тобто товари(послуги) внутрішнього виробництва корелюють свої ціни з доларом виключно на частку розміра імпортних комплектуючих ( в основному це енергоносії частка яких в кінцевій вартості продукту становить 10-30%) 2 Є така штука - продуктивність праці , якщо дико спростити то продуктивність праці це співвідношення часу який людина знаходиться на роботі до часу коли людина реально працює.. Тобто наша низька продуктивність - це менше працюємо за той самий час. Менше працюємо =менше зробили=менше отримали, але це все менше коменсується тим що в реалі ми менше витратили енергії і повинні менше купити щоб компенсувати витрати на роботу. 3 Психологічно - людина весь час знаходження на робочому місці вважаєщо вона працює.. Насправді ще коли я був прапорщиком в ЗС СРСР я пропонував своїм підлеглим Візьміть блокнот в якому запишіть все що зробили... але умова Не пишите - цілий день копав траншею.. А пишите- За 12 годин три рази встромим лопату в землю... 2
Є така штука - брехлобот. в 2013 році метро коштувало 2 грн. а автобус 1.5 грн. в 2019 році метро коштує 8 грн. а автобус 8 грн. Впринципі, як і все, чтого торкається думка клона П.Алєксєіча
phantom_systems написав:До 1991 года у поляков был совок похуже нашего. Приезжали толпами скупать золото, технику, даже водку. А теперь? Пора уже перестать списывать все проблемы на эту вялотекущую войну, потому что дело далеко не в ней одной.
Говорите, 80% от польского уровня жизни? Это при их минималке в 16 тысяч грн и таких же ценах на товары, а порой и более низких?
1 В Польщі навіть за часів СРСР - були присутні фермери , тому коли політична влада змінилась у Західного капіталу відразу були кінцеві споживачі їх коштів і саме це зумовлює десятки мільярдів кредитів доларових які були влиті в Польщу , на відміну від нас де отримувачами кредитів були партійні бонзи або червоні директори 2 Перший Польський Майдан відбувся в 1970 (Гомулку поміняли на Герега ) Другий в 1990 Герега поміняли на Ярузельського , а Ярузельського поміняли на Валенсу... Якщо згадати що ми перший раз бунтанули в 2004 (34 роки відставання з 1970) , другий в 2013 (23 роки відставання з 1990) - то не дивно що сьогодні ми відстаємо на 10-15 років економічного розвитку 3 Комуналка сьогодні в Польщі 700-1200 злотих (5200-9000 грн в місяць) при повній відсутності такого явища як субсидії
Гомулка потерял поддержку Брежнева, поэтому его местная номенклатура заменила на Герека. Ярузельский не смещал Герека, тот был отправлен в отставку в 1980 по тем же причинам, что и Гомулка: загнал экономику страны в задницу. Ярузельский фактически сделал военный переворот в 1981, когда партийная номенклатура оказалась неспособна управлять страной, но экономике это всё равно не помогло, поэтому и его в 1988-1990 сместили. Хорошо ещё, что бескровно. Польские ключевые проблемы в 1970-1990 были экономические, политика на втором плане, а по вашей логике поляки жили лучше лишь потому, что у них были фермеры. Этакое натягивание совы на глобус.
И да, поляку заплатить 5000 за ЖКХ при зарплате 16000 таки лучше, чем украинцу 1500 при зарплате 4000. Для этого не нужно быть гением математической мысли.
budivelnik написав:2 Є така штука - продуктивність праці , якщо дико спростити то продуктивність праці це співвідношення часу який людина знаходиться на роботі до часу коли людина реально працює.. Тобто наша низька продуктивність - це менше працюємо за той самий час. Менше працюємо =менше зробили=менше отримали, але це все менше коменсується тим що в реалі ми менше витратили енергії і повинні менше купити щоб компенсувати витрати на роботу.
Ложь! У нас ниже продуктивность труда лишь машин и механизмов, но не людей. Это происходит вследствие чудовищной недоинвестированности инфраструктуры, что в свою очередь - результат рейдерства и коррупции на верхах.
кібернетик - читати вмієш ? а розуміти прочитане? Хочеш поговорити про продуктивність... виїдь на дорогу і знайди бригаду , яка ямочним способом ремонтує дорогу.. Побачиш наступне а - бригада складається з 5 осіб (шофера який привіз ,мужика з лопатою , мужика з перфоратором,мужика з катком,керівника) б - одночасно працює тільки один з пяти , інших четверо курять, або дають розумні поради Як думаєш - в них висока продуктивність праці і скільки вони зроблять за своїх 40 людино-годин
zРадио написав:Человек, как экономический субъект и инструмент, в Украине ничем не отличается от человека в любой другой стране с похожим количеством населения (то есть такой же глубиной разделения труда). Можете взять парикмахера в Киеве и Мадриде, можете взять программиста, повара, строителя, кого угодно из сферы бизнеса - то, что положено делать человеку (а не роботу, программному обеспечению, спехтехнике), будет выполняться в схожем качестве и количестве!
Людина генетично мало відрізняється одна від одної Але продуктивність праці алконавта чи мужика який лежить і їсть банани - буде відрізнятись від продуктивності праці людини яка звикла працювати Це легко перевірити на теренах педерації... Як тільки будиночок-грядки-садок - так відразу якийсь прибалт-українецьь Як хатка вросла в землю , а під хаткою авто в 50000 умовних - так відразу корінний представник скрєпної Тепер про інструменти Для того щоб ними працювати треба а - їх створити б - вміти їх використовувати в - берегти Внаслідок того , що вартість створення інструментів залежить від країни створення - то важко замінити працівника в країні з дешевою годиною праці на інструмент створений працівником з дорогою годиною праці...
І останнє Ми вміємо працювати Ми вміючи працювати , так само добре вміємо відлинювати від роботи (наслідок совка , коли була загальна урівнялівка) Тому той хто ментально ще в совку (максимально використовує вміння халявити) програє тому хто ментально вже в Європі Поки що тих хто ментально в совку більшість... Але безвіз з масовим виїздом на роботу в Європу дуже швидко перетворить ментальних совковиків на люмпенів яким вже ніхто не допоможе.
phantom_systems написав:И да, поляку заплатить 5000 за ЖКХ при зарплате 16000 таки лучше, чем украинцу 1500 при зарплате 4000. Для этого не нужно быть гением математической мысли.
прикол в тому що в моєї мами пенсія 5000 грн , а в її сусідки пенсія 1600 грн обі живуть в трьохкімнатних квартирах , одна напроти одної Моя мама платить 2000 грн комуналки , її сусідка 150 грн комуналки І друге Моя рідна сестра живе за 90 км від мами , але вже в Польщі ЇЇ зарплата 1500 злотих , плата за комуналку 1200 злотих ( правда це велика 4-кімнатна квартира) Моя племінниця (дочка моєї рідної сестри) живе в Голландії , зарплата 1200 євро , плата за будиночок 700 євро (правда вони схитрували і здають в себе в будинку одну кімнату сімї поляків за 350 євро) Питання на засипку Чим відрізняється життя моєї сестри в Польщі її дочки в Голандії від життя моєї мами і її сусідки в Україні?