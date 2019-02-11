Порошенко розповів про Україну через 5 років

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budivelnik написав:Я інженер-будівельник і ви ще будете мені щось розповідати про норми...
вот и строите .. а про нормы поддерживаю камрада ruvex - вы чепуху несете полную. Да еще и продавать говорите.. тут вон скоро выборы будут - одного кандидата и 43 "агента Кремля"..и если выберут "агента" который изменит нормы то что опять что то покупать/продавать?
budivelnik написав:б - на особу в моїй сім'ї 140м2 або 35 м2 на особу ( стільки ж скільки і у вашої родички) в - мій дохід на сім'ю = 20000 грн , або 5000 грн на особу як і у вашої родички г - я не отримував , не отримую, і не збираюсь отримувати субсидії , тим більше що мої витрати за квартиру в опалювальний сезон 2400 грн місяць , в неопалювальний 600 грн в місяць Чому мене все влаштовує - а ви тут пургу женете ?
Вы врете -- если 140м2 КВАРТИРА (а не частный дом) то имеем -в неопалювальний 600 грн в місяць- 600 /140 = 4,2 грн/метр за обслуживание дома? Такое может быть только в новострое и то не каждом и если им рулит ОСББ. Но это исключенмие из правил и не морочьте нам с ним голову. 90% жилого фонда имеет тариф за 1м в пределах 6-14 грн то есть для 140 м * 7 грн = 980 грн/мес, а не 600. Дальше тоже врете --> мої витрати за квартиру в опалювальний сезон 2400 грн місяць-- так 2400 - 600 на будинок отримання = 1800 грн. Такой расклад возможен только если сидите при +16-17 градусах или имеете автономку с автоматической регулировкой температуры, когда например никого нет дома она падает а к вечеру котел ее нагоняет к приходу хозяев. НО 50% не то что автономного отопления - домового счетчика на тепло не имеют..тогда норма 31 грн/метр * 140 = 4340 грн вы бы отдали из только за отопление,+ 980 за обслуживание дома..5320 грн. У нас речь идет про общее положение в стране а не про то какой вы крутой перец в новостройке)). PS У меня в загородном доме своя СЭС стоит и я почти ничего не плачу за свет), но у меня как то хватает ума не сравнивать свои расходы на электроэнергию с человеком который энергию берет только из сети...)) А ведь как и вы могу сказать - вот за сичень у меня по свету всего 17кВт нагорело - ай да я ай да молодец а все лохи не умеют экономить)).
budivelnik написав:Я інженер-будівельник і ви ще будете мені щось розповідати про норми...
Джон написав:вот и строите .. а про нормы поддерживаю камрада ruvex - вы чепуху несете полную.
Максимум, что построил этот "строитель" - одно-двух-этажные здания с бригадой шабашников. В строительных нормах он тоже разбирается как свинья в апельсинах. В нормальных странах, даже в соседней Польше, даже при коммуне стояли счетчики на газ,воду,свет и никто не ставил магнитики и пр., т.к. от соответствующей конторы приходил человек в конце месяца и сам записывал показания. А так называемые "нормы потребления" - это наследие клятого "патриотами" совка где коммунальные услуги стоили символическую цену. Почему-то памятники они валяют, а счетчики поставить как в цивилизованных странах не могут.
Patrick написав:Пусть рева в дупу засунет свои субсидии, а правительство тарифы. В этом году приходится помогать родителям. Какие бы тут цифры не приводили, факт фактом. Заплатил 2050 отопления за свою и 2450 старикам. Сумма коммунальных сравнялась с суммарной пенсией. Какая там у нас зарплата в регионах.. 5000-6000
За трехкомнатную квартиру (70кв.м.) в пригороде Киева, за декабрь, не самый холодный месяц, вся коммуналка обошлась в 4600 грн, 3000 грн из которых - отопление.
В контексте курса: На потенциальную победу Зеленского курс отреагирует негативно,хотя бы потому,что : 1.Большинство "кушающих" страну олигархов (из тех кто сейчас в игре и под крышей) качнут его (курс т.е.),до 30-35 - так это минимум только (это к гадалке не ходи). 2.Да этот чел не идет ,чтобы ламать систему,а вот немного изменить правила игры,чтобы они стали более человечными что ли, и хоть немного оттащить от полупустого корыта раздирающие экономику страны коррупцией главные группировки вполне может попробовать - как они на это отреагируют вполне понятно - будут по началу любыми способами пытаться либо договориться - либо качнуть лодку,т.е. опять же курс.
Я лично также буду голосовать за Зеленского по таким причинам: 1.Вообще-то собирался агитировать всех знакомых за Гриценко,но наверное не доросла еще страна до такого кандидата,его рейтинги резко упали,и он не в состоянии сейчас конкурировать с группировками,пожирающими экономику страны и поднявшими систему коррупции времен донецких уркаганов на новый более мощный качественный уровень. 2.Лес,бурштын,игровые автоматы, малоакцизная водка,левые сигареты,участки под незаконное строительство под прикрытием атошных и ветеранских организаций,наводнивших страну буквально тысячами и последующий дерибан квартир на халяву,электродилка населения через тарифы и раздел после этого собранных по копеечке от полунищего населения барышей,миллионы копеечек с тарифного пресса превращаются в сотни миллионов долларов и виллы на побережье,коню понятно,что не на Одесском. Я не думаю,что Зеленский будет опускаться до такого грабежа с большой дороги,прикрываясь тем более атошно-ветеранскими организациями и набившими оскомину отмазками на тему путина и Томоса. Никогда,даже во времена донецких урок страна еще не была такой. 3.Мне не нравится,что результатом 5 лет правления стало преддефолтное состояние страны( по словам самого же премьера). 4.Мне не нравится,что результатом 5 лет правления стал резкий набор рейтингов кумом путина Медведчуком, и голосование старых донецких в унисон с провластными,т.е. реально в одной группе. 5.Мне не нравится,что результатом 5 лет правления стало то, что одиозный Бойко со своей новой медведчуковской партией всерьез претендует на 3-тье место в гонке - это как же надо было д о с т а т ь народ,чтобы он начал жалеть за временами донецких урок(!). 6.Мне не нравится ни Вова Гройсман ( который на вопрос журналиста как его мать купила суперэлитную квартиру ответил - "взяла деньги пошла и купила") ,ни министр социальщик Рева быший солдафон-замполит( ! ) ,который считает,что надо понижать стипендии студентам,отобрать к чертям собачьим пособия у матерей -одиночек(по его словам они доят бюджет), что украинцы стали беднее так как слишком много едят,что надо обкладывать налогами деньги гастеров,заработанными не в этой стране и не благодаря этому правительству и т.п. Интернет острит по поводу Ревы: "Не втримався і пообідав, але благаю, не кажіть про це Реві.Сьогодні бачив як людина їла.Дайте телефон міністра Реви чи гастропатруля.По заветам министра Ревы сажусь на диету, хочу жить лучше немцев. Завтрак съешь сам, обед раздели с Ревой, а ужин отдай немцу..." 7.Мне не нравится,что президент обещал 1 тыс.евро средних зарплат 5 лет назад,а сейчас просит подождать еще 3 года.Мне не нравится,что закрепили курс на ЕС без реальных шагов в этом направлении,я реально хочу,чтобы Украина стала проевропейской страной( а она ею не станет,если в рейтингах по коррупции дела у нее хуже чем у африканских стран)- поэтому а на фига нам такие заявки без реальных дел - коммунизм вон также Хрущев обещал в 1980-м,а Горбачев в 2000-м каждому по квартире,или дому бесплатно.
А поэтому - хрен с ними (с курсовыми качелями),просто достали старые политики, кто не рискует тот не пьет шампанского - надо голосовать за человека никогда не кришывавшего -газ-игровиков-буршитонкопачей-строительную мафию под прикрытием атошно-ветеранских организаций-контрабанду леса (биржа по лесу принадлежит ну очень узнаваемым лицам),алко-сигаретный левак и т.п. ( вся информация не моя ,а почерпнута с 24-го ТВ канала,где каждый день рассказывают о том,кто ,когда ,под чьей крышей и сколько опять своровал).
И еще:
1.Влияние Бени на Зеленского есть- 5-10-15%, но никак не 51%. И с к л ю ч е н о. 2.Можно составить АНТИ-рейтинг патологической жадности и цинизма, думаю Зеленского обвинить в патологической жадности нельзя, а вот куча других - с лидерских мест там никогда и не слазила. 3.Бренд Зеленского - это его жизнь,никогда он не станет менять огромнейшую ценность - собственный бренд ( это как мини-кока-кола, мини-самсунг и т.п.) ,продавая себя пусть даже дружественному олигарху. 4.Опять же - внимание : Главное : У Зеленского нет многотысячной группировки, поэтому даже если бы он вдруг в один момент переродился и стал подлецом он не смог бы причинить столько вреда стране, сколько причинили ей нынешние две группировки - помните из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" - "танцуют все",так и сейчас : "тащат все", и много , и на всех уровнях (даже Кернеса в друзья взяли - это что народ вообще отупел что ли - такое кушать ?), и отмазкам Янукович бы точно позавидовал бы - "путин,Томос,слава,мы идем в ЕС к коммунизму т.е." А Зеленский сказал я пойду в гости ( в ЕС),только когда меня позовут- типа когда страна станет проевропейской реально, а не для прикрытия делишек. Какое на фиг ЕС, они там все офонарели от той коррупции ,воровства и грабежа,которые творятся и прикрываются. Реакция ЕС в двух словах на запись нашего направления в ЕС: - ребята вы там коррупцией лучше займитесь. Я только сейчас ,по истечении 5 лет, в полной мере понял значение двух слов : Цинизм и Двуличие.
phantom_systems написав:И да, поляку заплатить 5000 за ЖКХ при зарплате 16000 таки лучше, чем украинцу 1500 при зарплате 4000. Для этого не нужно быть гением математической мысли.
прикол в тому що в моєї мами пенсія 5000 грн , а в її сусідки пенсія 1600 грн обі живуть в трьохкімнатних квартирах , одна напроти одної Моя мама платить 2000 грн комуналки , її сусідка 150 грн комуналки І друге Моя рідна сестра живе за 90 км від мами , але вже в Польщі ЇЇ зарплата 1500 злотих , плата за комуналку 1200 злотих ( правда це велика 4-кімнатна квартира) Моя племінниця (дочка моєї рідної сестри) живе в Голландії , зарплата 1200 євро , плата за будиночок 700 євро (правда вони схитрували і здають в себе в будинку одну кімнату сімї поляків за 350 євро) Питання на засипку Чим відрізняється життя моєї сестри в Польщі її дочки в Голандії від життя моєї мами і її сусідки в Україні?
Вы же понимаете, что работать за две трети минималки и при этом содержать большую 4-комнатную квартиру -- это немного не по средствам? 700 евро за домик в Голландии нормально при их уровне зарплат. Ваша племянница ведь не одна в нём живёт. Кому не хватает на дом, снимает квартиру или даже комнату.
Автор77 написав:В контексте курса: На потенциальную победу Зеленского курс отреагирует негативно,хотя бы потому,что : 1.Большинство "кушающих" страну олигархов (из тех кто сейчас в игре и под крышей) качнут его (курс т.е.),до 30-35 - так это минимум только (это к гадалке не ходи). 2.Да этот чел не идет ,чтобы ламать систему,а вот немного изменить правила игры,чтобы они стали более человечными что ли, и хоть немного оттащить от полупустого корыта раздирающие экономику страны коррупцией главные группировки вполне может попробовать - как они на это отреагируют вполне понятно - будут по началу любыми способами пытаться либо договориться - либо качнуть лодку,т.е. опять же курс.
Я лично также буду голосовать за Зеленского по таким причинам: 1.Вообще-то собирался агитировать всех знакомых за Гриценко,но наверное не доросла еще страна до такого кандидата,его рейтинги резко упали,и он не в состоянии сейчас конкурировать с группировками,пожирающими экономику страны и поднявшими систему коррупции времен донецких уркаганов на новый более мощный качественный уровень.
Гриценко - скучный, народу надо шоу. Его долгое рассказывание на разных каналах интересна от силы 5% смотрящих телевизор, а его сейчас смотрят все меньше. Посмотрите на остальных кандидатов - у одной вирЮ, у другого вирЮ,мовЮ, армиЮ, , у третьего вилы, у четвертого вышки. Никто особо не парится предвыборными именно программами - достаточно кратких и громких обещаний. Все равно никто никогда их даже не пытается выполнять. Осилить раскладки Гриценко? Он слишком высокого мнения о среднем уровне интеллекта избирателя.
2.Лес,бурштын,игровые автоматы, малоакцизная водка,левые сигареты,участки под незаконное строительство под прикрытием атошных и ветеранских организаций,наводнивших страну буквально тысячами и последующий дерибан квартир на халяву,электродилка населения через тарифы и раздел после этого собранных по копеечке от полунищего населения барышей,миллионы копеечек с тарифного пресса превращаются в сотни миллионов долларов и виллы на побережье,коню понятно,что не на Одесском. Я не думаю,что Зеленский будет опускаться до такого грабежа с большой дороги,прикрываясь тем более атошно-ветеранскими организациями и набившими оскомину отмазками на тему путина и Томоса. Никогда,даже во времена донецких урок страна еще не была такой. 3.Мне не нравится,что результатом 5 лет правления стало преддефолтное состояние страны( по словам самого же премьера). 4.Мне не нравится,что результатом 5 лет правления стал резкий набор рейтингов кумом путина Медведчуком, и голосование старых донецких в унисон с провластными,т.е. реально в одной группе. 5.Мне не нравится,что результатом 5 лет правления стало то, что одиозный Бойко со своей новой медведчуковской партией всерьез претендует на 3-тье место в гонке - это как же надо было д о с т а т ь народ,чтобы он начал жалеть за временами донецких урок(!).
А кто сказал что что-то менялось? порох выскочил как черт из табакерки когда стало понятно, что Майдан 100% сметет офоща. А может это не порох появился? Может его появили? "Если процесс нельзя остановить - его надо возглавить!" Один из трех учредителей партии регионов стал президентом после того как народ сбросил почетного президента партии регионов. Министр в правительствах офоща и азирова. Торговый партнер хозяина партии регионов и фактически хозяина экономики Украины - ахметова. Жена пороха трясла телесами, став ведущей утренней программы на канале, принадлежащем ахметову, под прикрытием пороха ахметов прокручивал конгениальную схему с углем из лднр по 50баксов продавая его по300 роттердам+. Давайте будем откровенными - к разжиганию войны на Донбассе ахметов приложил гораздо больше денег, усилий и влияния, чем кто-бы то ни было еще. Особенно на начальном этапе. Это только к лету рашка подключилась. Гениальная и мерзкая афера приносящая деньги пороху и ахметову. Только кто об этом говорит?
6.Мне не нравится ни Вова Гройсман ( который на вопрос журналиста как его мать купила суперэлитную квартиру ответил - "взяла деньги пошла и купила") ,ни министр социальщик Рева быший солдафон-замполит( ! ) ,который считает,что надо понижать стипендии студентам,отобрать к чертям собачьим пособия у матерей -одиночек(по его словам они доят бюджет), что украинцы стали беднее так как слишком много едят,что надо обкладывать налогами деньги гастеров,заработанными не в этой стране и не благодаря этому правительству и т.п. Интернет острит по поводу Ревы: "Не втримався і пообідав, але благаю, не кажіть про це Реві.Сьогодні бачив як людина їла.Дайте телефон міністра Реви чи гастропатруля.По заветам министра Ревы сажусь на диету, хочу жить лучше немцев. Завтрак съешь сам, обед раздели с Ревой, а ужин отдай немцу..." 7.Мне не нравится,что президент обещал 1 тыс.евро средних зарплат 5 лет назад,а сейчас просит подождать еще 3 года.Мне не нравится,что закрепили курс на ЕС без реальных шагов в этом направлении,я реально хочу,чтобы Украина стала проевропейской страной( а она ею не станет,если в рейтингах по коррупции дела у нее хуже чем у африканских стран)- поэтому а на фига нам такие заявки без реальных дел - коммунизм вон также Хрущев обещал в 1980-м,а Горбачев в 2000-м каждому по квартире,или дому бесплатно.
"Обещать - не значит жениться" (с)
А поэтому - хрен с ними (с курсовыми качелями),просто достали старые политики, кто не рискует тот не пьет шампанского - надо голосовать за человека никогда не кришывавшего -газ-игровиков-буршитонкопачей-строительную мафию под прикрытием атошно-ветеранских организаций-контрабанду леса (биржа по лесу принадлежит ну очень узнаваемым лицам),алко-сигаретный левак и т.п. ( вся информация не моя ,а почерпнута с 24-го ТВ канала,где каждый день рассказывают о том,кто ,когда ,под чьей крышей и сколько опять своровал).
И еще:
1.Влияние Бени на Зеленского есть- 5-10-15%, но никак не 51%. И с к л ю ч е н о.
Даже если олигарх Коломойский имеет влияние на Зеленского, то посмотрите на остальных кандидатов - или сами олигархи или марионетки олигархов. Единицы о которых можно подумать, что они независимы 100% не наберут и трети от того, чтобы попасть во второй тур. Из олигархов, Беня - не самый плохой как минимум. Украина ему должна быть благодарна за то, что он сделал в 2014-м. Как знать, что было-бы со страной, не останови он руцкемир в Днепропетровской области, не начав он одним из первых, если не первым, организовывать и финансировать добробаты, которые не только реально удержали фронт, не только реально освобождали (а не входили по договорнякам и выходили), а были серьезной проблемой для гнилого руководства МО. И еще один очень весомый довод в пользу Бени. У него огромный зуб на пороха. Я хотел-бы посмотреть куда побежит порох, когда его возьмут за жабры за то, что он сделал со страной. Может в Ростов?
2.Можно составить АНТИ-рейтинг патологической жадности и цинизма, думаю Зеленского обвинить в патологической жадности нельзя, а вот куча других - с лидерских мест там никогда и не слазила. 3.Бренд Зеленского - это его жизнь,никогда он не станет менять огромнейшую ценность - собственный бренд ( это как мини-кока-кола, мини-самсунг и т.п.) ,продавая себя пусть даже дружественному олигарху.
Когда-то так думали про кличко. Поэтому никогда не говори "никогда".
4.Опять же - внимание : Главное : У Зеленского нет многотысячной группировки, поэтому даже если бы он вдруг в один момент переродился и стал подлецом он не смог бы причинить столько вреда стране, сколько причинили ей нынешние две группировки - помните из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" - "танцуют все",так и сейчас : "тащат все", и много , и на всех уровнях (даже Кернеса в друзья взяли - это что народ вообще отупел что ли - такое кушать ?), и отмазкам Янукович бы точно позавидовал бы - "путин,Томос,слава,мы идем в ЕС к коммунизму т.е." А Зеленский сказал я пойду в гости ( в ЕС),только когда меня позовут- типа когда страна станет проевропейской реально, а не для прикрытия делишек. Какое на фиг ЕС, они там все офонарели от той коррупции ,воровства и грабежа,которые творятся и прикрываются. Реакция ЕС в двух словах на запись нашего направления в ЕС: - ребята вы там коррупцией лучше займитесь. Я только сейчас ,по истечении 5 лет, в полной мере понял значение двух слов : Цинизм и Двуличие.
За Зеленского стОит проголосовать хотя-бы только по той причине, что он не из этого коррупционного болота. Что у него в голове - не знает никто. Но это шанс что-то изменить. Может даже сначала будет еще хуже, когда система начнет сопротивляться. Но пациент "Украина" практически в коме, если срочно не оперировать - шансов выжить нет. Если ничего не получится - будет плохо, но попытаться стоит.
rjkz написав:За Зеленского стОит проголосовать хотя-бы только по той причине, что он не из этого коррупционного болота. Что у него в голове - не знает никто. Но это шанс что-то изменить. Может даже сначала будет еще хуже, когда система начнет сопротивляться. Но пациент "Украина" практически в коме, если срочно не оперировать - шансов выжить нет. Если ничего не получится - будет плохо, но попытаться стоит.
Шоб Вам потрапити до такого "кваліфікованого" хірурга. Таки да!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...