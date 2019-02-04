Порошенко розповів про Україну через 5 років

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Джон написав:Вы врете -- если 140м2 КВАРТИРА (а не частный дом) то имеем -в неопалювальний 600 грн в місяць- 600 /140 = 4,2 грн/метр за обслуживание дома? Такое может быть только в новострое
Брешуть собаки і неадеквати а-ля ви 1 Я живу в новобудові(будинку 10 років) 2 Я скажу більше - я його сам і будував 3 Хоча будинок і багатоквартирний -ніякої плати за обслуговування в ньому взагалі не має 4 За рахунок 15-см утеплення і двох-камерних склопакетів(наголошую склопакетів а не рами) в мене комфортна температура 5 Розраховував що в 2018 поставлю кондиціонери з діапазоном роботи до мінус 25 - не вийшло , скоріш за все поставлю в цьому році - на цьому планую зекономити як мінімум 40%
І останнє Якщо почитати мої повідомлення то можна знайти мої заяви що 90% житла в Україні збудовано по старим енергетичним нормам , а тому розхід енергоносіїв у них в 2-5 разів вищий ніж в мене... Але при цьому - це не моя вина , і будь хто з власників такого житла вклавши в його енергомодернізацію 20000-100000 грн отримає мої параметри енергоспоживання. Тому це не моє рішення - а їх Хочуть нити , плакатись про малі субсидії і холодні стіни - я їм не лікар Хочуть жити в теплі - нехай утеплюються і зекономлять вкладені кошти на протязі 3-5 років за рахунок зменшення плати за проживання...
phantom_systems написав:И да, поляку заплатить 5000 за ЖКХ при зарплате 16000 таки лучше, чем украинцу 1500 при зарплате 4000. Для этого не нужно быть гением математической мысли.
прикол в тому що в моєї мами пенсія 5000 грн , а в її сусідки пенсія 1600 грн обі живуть в трьохкімнатних квартирах , одна напроти одної Моя мама платить 2000 грн комуналки , її сусідка 150 грн комуналки І друге Моя рідна сестра живе за 90 км від мами , але вже в Польщі ЇЇ зарплата 1500 злотих , плата за комуналку 1200 злотих ( правда це велика 4-кімнатна квартира) Моя племінниця (дочка моєї рідної сестри) живе в Голландії , зарплата 1200 євро , плата за будиночок 700 євро (правда вони схитрували і здають в себе в будинку одну кімнату сімї поляків за 350 євро) Питання на засипку Чим відрізняється життя моєї сестри в Польщі її дочки в Голандії від життя моєї мами і її сусідки в Україні?
Вы же понимаете, что работать за две трети минималки и при этом содержать большую 4-комнатную квартиру -- это немного не по средствам? 700 евро за домик в Голландии нормально при их уровне зарплат. Ваша племянница ведь не одна в нём живёт. Кому не хватает на дом, снимает квартиру или даже комнату.
Так і Ви повинні погодитись Жити в квартирі з метражом на особу в 1.5 рази більшим ніж середня по Україні і при цьому мати 0.5 середньої зарплати по Україні - також якось не правильно... Тобто - кожна людина має право на самостійне рішення що їй робити , але при цьому ні я ні уряд не зобовязані перекривати неправильні рішення
ПС По сестрі в Польщі В неї троє дітей , старша в Голандії , двоє молодших ще в школі , живуть не тільки на її зарплату , а й на зарплату її чоловіка , який працює в Німеччині... тому утримувати таку квартиру не важко , але ж і жити бачачи чоловіка кілька днів в місяць - також не дуже приємно...
budivelnik написав:3 Хоча будинок і багатоквартирний -ніякої плати за обслуговування в ньому взагалі не має
я понял, квитанции у вас оплачивает скорее всего жена)). Мусор я так понимаю у вас тоже не вывозят, придомовую территорию не убирают...
budivelnik написав:Але при цьому - це не моя вина , і будь хто з власників такого житла вклавши в його енергомодернізацію 20000-100000 грн отримає мої параметри енергоспоживання.
Строите вы в каске а живете в танке... хоть 1005000 миллионов вложите в утепление но если стоит ЦО где считают за отопление по МЕТРАХ то все эти утепления по барабану в плане оплаты. А ЦО есть рабский закон отключить НЕЛЬЗЯ. То что вы похвастались что вот такой умный и пушистый мы поняли.. то что ваш пример не актуален для большинства населения поняли тоже.
budivelnik написав:3 Хоча будинок і багатоквартирний -ніякої плати за обслуговування в ньому взагалі не має
я понял, квитанции у вас оплачивает скорее всего жена)).
Квитанції оплачує дружина , точно так само як і покупку продуктів чи речей ... але гроші бере в мене , тому я в курсі скільки і за що
Джон написав:Мусор я так понимаю у вас тоже не вывозят, придомовую территорию не убирают...
при домову територію прибирають мешканці , сміття вивозять також самостійно на загальний сміттєзбиральний пункт в селі , вивіз з якого оплачує сільрада
Джон написав:
budivelnik написав:Але при цьому - це не моя вина , і будь хто з власників такого житла вклавши в його енергомодернізацію 20000-100000 грн отримає мої параметри енергоспоживання.
Строите вы в каске а живете в танке... хоть 1005000 миллионов вложите в утепление но если стоит ЦО где считают за отопление по МЕТРАХ то все эти утепления по барабану в плане оплаты. А ЦО есть рабский закон отключить НЕЛЬЗЯ. То что вы похвастались что вот такой умный и пушистый мы поняли.. то что ваш пример не актуален для большинства населения поняли тоже.
Дурень як чогось не знає - то обовязково збреше... 1 Відключитись від ЦО не можна окремою квартирою , а стояком або підїздом , або цілим будинком - раз плюнути , ще й руки цілувати будуть 2 Ниття - так у нас тяжко 100 грн зібрати щоб лампочки поміняти - характеризує саме менталітет мешканців , а не ефективність влади... Влада (навіть на рівні селачи району) не зобовязана витрачати громадські кошти на викрішення чиїхось проблем. Хочете щоб у Вас було добре - шукайте способи це добре зробити Хочете прожити в брудних підїздах з захмарними комунальними рахунками і в холоді з постійними перебоями води-електрики - нийте далі і вибирайте різних там ляшків-тимошенок-зеленських
budivelnik написав:По сестрі в Польщі В неї троє дітей , старша в Голандії , двоє молодших ще в школі , живуть не тільки на її зарплату , а й на зарплату її чоловіка , який працює в Німеччині... тому утримувати таку квартиру не важко , але ж і жити бачачи чоловіка кілька днів в місяць - також не дуже приємно...
Такая же реальность ждёт жителей Украины в ближайшие пару лет, особенно если выберут популиста в президенты. Разве что вместо Германии-Голландии едут в Польшу-Чехию. Из Болгарии уже большая часть трудоспособного населения выехала, у Украины такой же путь. Просто многие ещё не осознают масштабы катастрофы.
budivelnik написав:По сестрі в Польщі В неї троє дітей , старша в Голандії , двоє молодших ще в школі , живуть не тільки на її зарплату , а й на зарплату її чоловіка , який працює в Німеччині... тому утримувати таку квартиру не важко , але ж і жити бачачи чоловіка кілька днів в місяць - також не дуже приємно...
Такая же реальность ждёт жителей Украины в ближайшие пару лет, особенно если выберут популиста в президенты. Разве что вместо Германии-Голландии едут в Польшу-Чехию. Из Болгарии уже большая часть трудоспособного населения выехала, у Украины такой же путь. Просто многие ещё не осознают масштабы катастрофы.
Як зрадофілам подобається інформацію з голови на ноги перевертати Обговорення почалось з того що
Моя мама з пенсією в 5000 грн і її сусідка з пенсією в 1600 грн проживаючи в однакових квартирах одна напроти другої живуть практично так само як і моя сестра в Польщі....