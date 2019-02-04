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Порошенко розповів про
Україну через 5 років

Порошенко розповів про Україну через 5 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 11121314>
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:43

Re: Порошенко розповів про Україну через 5 років

  rjkz написав:Посмотрите на остальных кандидатов
- а где еще есть кандидаты? У нас ОДИН кандидат и 43 агента Кремля)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:55

  Джон написав:Вы врете -- если 140м2 КВАРТИРА (а не частный дом) то имеем -в неопалювальний 600 грн в місяць- 600 /140 = 4,2 грн/метр за обслуживание дома? Такое может быть только в новострое
Брешуть собаки і неадеквати а-ля ви
1 Я живу в новобудові(будинку 10 років)
2 Я скажу більше - я його сам і будував
3 Хоча будинок і багатоквартирний -ніякої плати за обслуговування в ньому взагалі не має
4 За рахунок 15-см утеплення і двох-камерних склопакетів(наголошую склопакетів а не рами) в мене комфортна температура
5 Розраховував що в 2018 поставлю кондиціонери з діапазоном роботи до мінус 25 - не вийшло , скоріш за все поставлю в цьому році - на цьому планую зекономити як мінімум 40%

І останнє
Якщо почитати мої повідомлення то можна знайти мої заяви що 90% житла в Україні збудовано по старим енергетичним нормам , а тому розхід енергоносіїв у них в 2-5 разів вищий ніж в мене...
Але при цьому - це не моя вина , і будь хто з власників такого житла вклавши в його енергомодернізацію 20000-100000 грн отримає мої параметри енергоспоживання.
Тому це не моє рішення - а їх
Хочуть нити , плакатись про малі субсидії і холодні стіни - я їм не лікар
Хочуть жити в теплі - нехай утеплюються і зекономлять вкладені кошти на протязі 3-5 років за рахунок зменшення плати за проживання...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:02

  phantom_systems написав:
  budivelnik написав:
  phantom_systems написав:И да, поляку заплатить 5000 за ЖКХ при зарплате 16000 таки лучше, чем украинцу 1500 при зарплате 4000. Для этого не нужно быть гением математической мысли.
прикол в тому що в моєї мами пенсія 5000 грн , а в її сусідки пенсія 1600 грн обі живуть в трьохкімнатних квартирах , одна напроти одної
Моя мама платить 2000 грн комуналки , її сусідка 150 грн комуналки
І друге
Моя рідна сестра живе за 90 км від мами , але вже в Польщі
ЇЇ зарплата 1500 злотих , плата за комуналку 1200 злотих ( правда це велика 4-кімнатна квартира)
Моя племінниця (дочка моєї рідної сестри) живе в Голландії , зарплата 1200 євро , плата за будиночок 700 євро (правда вони схитрували і здають в себе в будинку одну кімнату сімї поляків за 350 євро)
Питання на засипку
Чим відрізняється життя моєї сестри в Польщі її дочки в Голандії від життя моєї мами і її сусідки в Україні?
Вы же понимаете, что работать за две трети минималки и при этом содержать большую 4-комнатную квартиру -- это немного не по средствам? 700 евро за домик в Голландии нормально при их уровне зарплат. Ваша племянница ведь не одна в нём живёт. Кому не хватает на дом, снимает квартиру или даже комнату.
Так і Ви повинні погодитись
Жити в квартирі з метражом на особу в 1.5 рази більшим ніж середня по Україні і при цьому мати 0.5 середньої зарплати по Україні - також якось не правильно...
Тобто - кожна людина має право на самостійне рішення що їй робити , але при цьому ні я ні уряд не зобовязані перекривати неправильні рішення

ПС
По сестрі в Польщі
В неї троє дітей , старша в Голандії , двоє молодших ще в школі , живуть не тільки на її зарплату , а й на зарплату її чоловіка , який працює в Німеччині... тому утримувати таку квартиру не важко , але ж і жити бачачи чоловіка кілька днів в місяць - також не дуже приємно...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:04

Re: Порошенко розповів про Україну через 5 років

  budivelnik написав:3 Хоча будинок і багатоквартирний -ніякої плати за обслуговування в ньому взагалі не має
я понял, квитанции у вас оплачивает скорее всего жена)).
Мусор я так понимаю у вас тоже не вывозят, придомовую территорию не убирают...
  budivelnik написав:Але при цьому - це не моя вина , і будь хто з власників такого житла вклавши в його енергомодернізацію 20000-100000 грн отримає мої параметри енергоспоживання.
Строите вы в каске а живете в танке... хоть 1005000 миллионов вложите в утепление но если стоит ЦО где считают за отопление по МЕТРАХ то все эти утепления по барабану в плане оплаты.
А ЦО есть рабский закон отключить НЕЛЬЗЯ. То что вы похвастались что вот такой умный и пушистый мы поняли.. то что ваш пример не актуален для большинства населения поняли тоже.
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 15:38

  Джон написав:
  budivelnik написав:3 Хоча будинок і багатоквартирний -ніякої плати за обслуговування в ньому взагалі не має
я понял, квитанции у вас оплачивает скорее всего жена)).
Квитанції оплачує дружина , точно так само як і покупку продуктів чи речей ... але гроші бере в мене , тому я в курсі скільки і за що
  Джон написав:Мусор я так понимаю у вас тоже не вывозят, придомовую территорию не убирают...
при домову територію прибирають мешканці , сміття вивозять також самостійно на загальний сміттєзбиральний пункт в селі , вивіз з якого оплачує сільрада
  Джон написав:
  budivelnik написав:Але при цьому - це не моя вина , і будь хто з власників такого житла вклавши в його енергомодернізацію 20000-100000 грн отримає мої параметри енергоспоживання.
Строите вы в каске а живете в танке... хоть 1005000 миллионов вложите в утепление но если стоит ЦО где считают за отопление по МЕТРАХ то все эти утепления по барабану в плане оплаты.
А ЦО есть рабский закон отключить НЕЛЬЗЯ. То что вы похвастались что вот такой умный и пушистый мы поняли.. то что ваш пример не актуален для большинства населения поняли тоже.
Дурень як чогось не знає - то обовязково збреше...
1 Відключитись від ЦО не можна окремою квартирою , а стояком або підїздом , або цілим будинком - раз плюнути , ще й руки цілувати будуть
2 Ниття - так у нас тяжко 100 грн зібрати щоб лампочки поміняти - характеризує саме менталітет мешканців , а не ефективність влади...
Влада (навіть на рівні селачи району) не зобовязана витрачати громадські кошти на викрішення чиїхось проблем.
Хочете щоб у Вас було добре - шукайте способи це добре зробити
Хочете прожити в брудних підїздах з захмарними комунальними рахунками і в холоді з постійними перебоями води-електрики - нийте далі і вибирайте різних там ляшків-тимошенок-зеленських
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:14

  budivelnik написав:По сестрі в Польщі
В неї троє дітей , старша в Голандії , двоє молодших ще в школі , живуть не тільки на її зарплату , а й на зарплату її чоловіка , який працює в Німеччині... тому утримувати таку квартиру не важко , але ж і жити бачачи чоловіка кілька днів в місяць - також не дуже приємно...

Такая же реальность ждёт жителей Украины в ближайшие пару лет, особенно если выберут популиста в президенты. Разве что вместо Германии-Голландии едут в Польшу-Чехию. Из Болгарии уже большая часть трудоспособного населения выехала, у Украины такой же путь. Просто многие ещё не осознают масштабы катастрофы.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:19

  Джон написав:
  rjkz написав:Посмотрите на остальных кандидатов
- а где еще есть кандидаты? У нас ОДИН кандидат и 43 агента Кремля)).

Кандидатов много - президент один": Порошенко уличили в копировании слогана Путина 7-летней давности (фото)
https://www.unian.net/elections/1044758 ... -foto.html

Я уже запутался кто чей агент.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:20

  budivelnik написав:3 Комуналка сьогодні в Польщі 700-1200 злотих (5200-9000 грн в місяць) при повній відсутності такого явища як субсидії


только czynsz за 50 метров 500-800 злотых

так что общая комуналка будет гораздо выше
порядка 1500 злотых
у них там вроде прошлым летом было подорожание
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:08

  phantom_systems написав:
  budivelnik написав:По сестрі в Польщі
В неї троє дітей , старша в Голандії , двоє молодших ще в школі , живуть не тільки на її зарплату , а й на зарплату її чоловіка , який працює в Німеччині... тому утримувати таку квартиру не важко , але ж і жити бачачи чоловіка кілька днів в місяць - також не дуже приємно...
Такая же реальность ждёт жителей Украины в ближайшие пару лет, особенно если выберут популиста в президенты. Разве что вместо Германии-Голландии едут в Польшу-Чехию. Из Болгарии уже большая часть трудоспособного населения выехала, у Украины такой же путь. Просто многие ещё не осознают масштабы катастрофы.
Як зрадофілам подобається інформацію з голови на ноги перевертати
Обговорення почалось з того що
Моя мама з пенсією в 5000 грн і її сусідка з пенсією в 1600 грн проживаючи в однакових квартирах одна напроти другої живуть практично так само як і моя сестра в Польщі....
Поясніть мені
Як з цього випливає що всі виїдуть?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:20

  Patrick написав:Кандидатов много - президент один": Порошенко уличили в копировании слогана Путина 7-летней давности (фото)
https://www.unian.net/elections/1044758 ... -foto.html

Я уже запутался кто чей агент.

Підозрюю, що Путін був не перший...
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