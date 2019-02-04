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Порошенко розповів про
Україну через 5 років

Порошенко розповів про Україну через 5 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:36

  lapay написав:
  Patrick написав:Кандидатов много - президент один": Порошенко уличили в копировании слогана Путина 7-летней давности (фото)
https://www.unian.net/elections/1044758 ... -foto.html

Я уже запутался кто чей агент.

Підозрюю, що Путін був не перший...



Скорее всего работает одна команда политтехнологов, им всё равно кто работодатель - Путин, Порошенко. Если отработанная методика и лозунги дали успех в одном месте, то по логике вещей они должны сработать в другом месте.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:52

Re: Порошенко розповів про Україну через 5 років

  freeze написав:Скорее всего работает одна команда политтехнологов, им всё равно кто работодатель - Путин, Порошенко. Если отработанная методика и лозунги дали успех в одном месте, то по логике вещей они должны сработать в другом месте.

Так відкрито вони б не палились.
Ще можна кучмівську фішку взяти, коли першачки розповідали, як важко Президенту, скільки в нього роботи і т.д. Мені тоді так і хотілось сказати: "То нехай відпочине і не балотується." :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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