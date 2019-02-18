Порошенко розповів про Україну через 5 років

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Моя мама з пенсією в 5000 грн і її сусідка з пенсією в 1600 грн проживаючи в однакових квартирах одна напроти другої живуть практично так само як і моя сестра в Польщі....
Поясніть мені Як з цього випливає що всі виїдуть?
Читайте внимательнее. Речь о трудоспособном населении. Украинские пенсионеры за бугром даром не нужны. Лучше подумайте, кто им будет пенсию платить и кто их будет лечить, если половина трудоспособного населения свалит. Опыт той же Болгарии доказывает, что это реальность.
Если бы хоть раз задумался, не написал бы и строчки ереси.
Ветераны "договорняков", или Грабли в полной готовности Леонид Швец журналист
Через пять лет после Майдана политики снова демонстрируют готовность повторить прежние ошибки В эти дни пять лет назад наступил кульминационный период Майдана, президент кинулся паковать чемоданы и распорядился грузить КамАЗы. Четырьмя годами раньше Виктор Янукович одержал победу над Юлией Тимошенко, которая, в свою очередь, за пять лет до этого возглавила "оранжевое" правительство. Сейчас снова разыгрывается президентское кресло, опять в игре Тимошенко - и тот, кому оно досталось после трагического Майдана.
Одна из главных причин, по которой Януковичу удалось взять реванш в 2010 году, заключается в нездоровой договороспособности "принципиальных" украинских политиков. Социалистическая партия считалась одним из победителей первого Майдана, союзником "оранжевых", но в 2006 году перед Александром Морозом забрезжила перспектива вновь стать спикером, и для обеспечения этой задачи социалисты пошли на создание "широкой коалиции" с регионалами и коммунистами. В результате Янукович снова возглавил правительство, а Мороз – Раду. Только вот уже на досрочных выборах 2007 года Соцпартию прокатили мимо парламента, а в 2010-м за ее лидера на президентских выборах проголосовало меньше ста тысяч человек – 0,38%.
Поражение Юлии Тимошенко в 2010 году также было очевидным следствием ее готовности договариваться хоть с чертом, чтобы закрепить свои позиции во власти. Весной 2009 года она предложила лидеру Партии регионов условия новой "ширки" – широкой коалиции. Предусматривалось изменить Конституцию и силами БЮТ и регионалов избрать в Верховной Раде президентом Януковича, а пост премьера сохранить за самой Юлией Владимировной. Конечно, о попытке сговора стало известно, и это сильно отразилось на результате первого тура в 2010 году: Тимошенко взяла всего 25% против 35% у Януковича, а во втором туре не смогла добрать недостающих для победы голосов. Первый Майдан был против "зэка", всякий сговор с ним – предательство, образ "железной" Юли сильно потускнел.
Второй Майдан был противостоянием не только народа и власти, но и политиков на сцене, постоянно норовивших обо всем договориться с Януковичем, и тех, к кому они со сцены обращались. В конце концов "легитимный" оказался в Ростове, страшно обиженный на сорванные восставшим народом договоренности при посредничестве западных политиков: "Нормально же общались!" Люди были готовы идти под пули, но не на немыслимый для себя компромисс.
Парадоксальным образом постмайданная Украина отдала пост главы страны человеку, обладающему исключительными способностями договариваться и соответствующей склонностью. Кстати, это Петру Порошенко в 2006 году Александр Мороз испортил шанс стать спикером. Зато в 2012 году, когда Тимошенко уже отбыла в Качановскую колонию, Порошенко договорился с Януковичем о вхождении в правительство в качестве министра экономического развития и торговли. Известные венские договоренности обеспечили Петру Алексеевичу в 2014 году победу в один тур.
Справедливости ради отметим, весной 2014 года спрос на умение договариваться был высокий. Некоторое время существовали какие-то иллюзии о степени вовлеченности России в события в Крыму и на востоке страны, и тот же Порошенко ездил на полуостров. Позже пытались решить мирным путем нарастающие проблемы в Луганске и Донецке Парубий, Наливайченко, Тимошенко и Ахметов. В июне 2014 года Кремль воспользовался желанием нового президента побыстрее все уладить, и исключительный статус доверенного контактера между Путиным и Порошенко получил Виктор Медведчук.
Никто ничего не собирался улаживать, война ожесточилась и затянулась на годы, а Медведчук не только никуда не делся, но и набрал невиданный политический вес.
Очевидно, что война сделала неприемлемыми для политиков какие-то варианты умиротворения России под страхом обвинения в предательстве. Быть угодным Путину – самое обидное обвинение. Но словно нет греха в том, чтобы договориться со всеми остальными: с Ринатом Ахметовым, Геннадиями Трухановым и Кернесом, а также с прочими мангерами. Или подыграть Медведчуку, наладить рабочие контакты со старыми прокурорами, судьями и ментами, включая сотрудников подразделения "Беркут". Главным противником власти стали, как во времена Януковича, активисты и журналисты, в той части, которая оказалась недоговороспособна. "Сцена" опять никого не хочет слышать, не может, неспособна. Только теперь на ее стороне полиция и Нацгвардия.
Мастера и ветераны выгодных договорняков Порошенко и Тимошенко неуютно чувствуют себя в нынешней избирательной кампании. Неблагодарный избиратель не в состоянии оценить красоту их игры и поддержкой не балует. Ждет – ждем – когда же появятся недоговороспособные политики: люди с принципами, ради которых они готовы пусть не умереть, не нужно умирать, достаточно просто не подавать руку кому попало. А эти... Они ведь почему так быстро прощают – видимо, потому что и были, похоже, людьми без особых претензий в смысле принципиальности. Своими людьми. Людьми одного круга.
Колонка впервые опубликована в интернет-издании Заборона Перепечатывается с ведома и разрешения автора и издателя
AlifeSoft написав:Средняя зарплата будет около 1000 евро, на это очень влияет безвиз, предоставленный благодаря Порошенку. Стоимость услуг вырастит до европейского уровня, но одновременно и вырастет качество, так как никто не станет платить за некачественную услугу по европейским ценам. Украина станет мощным экономическим и военным евразийским буффером, нечто вроде ФРГ 60-х среди соцстран.
И это все будет благодаря гению Порошенко.
Когда ему уже наконец памятники будут ставить на месте пустых постаментов Ленина
AlifeSoft написав:Средняя зарплата будет около 1000 евро, на это очень влияет безвиз, предоставленный благодаря Порошенку. Стоимость услуг вырастит до европейского уровня, но одновременно и вырастет качество, так как никто не станет платить за некачественную услугу по европейским ценам. Украина станет мощным экономическим и военным евразийским буффером, нечто вроде ФРГ 60-х среди соцстран.
Да уж, лизнул так лизнул. Или программирование так скверно влияет? Да вроде нет, мой одноклассник работающий сисадмином в USAID, такую ахинею точно не несет. Кстати, у Венесуэлы давным-давно безвиз с европой. Какая там сейчас зарплата?
AlifeSoft написав:Средняя зарплата будет около 1000 евро, на это очень влияет безвиз, предоставленный благодаря Порошенку. Стоимость услуг вырастит до европейского уровня, но одновременно и вырастет качество, так как никто не станет платить за некачественную услугу по европейским ценам. Украина станет мощным экономическим и военным евразийским буффером, нечто вроде ФРГ 60-х среди соцстран.
И это все будет благодаря гению Порошенко.
Когда ему уже наконец памятники будут ставить на месте пустых постаментов Ленина
Да чего-уж мелочиться? Сразу в Мавзолей. И завтра.
AlifeSoft написав:Средняя зарплата будет около 1000 евро, на это очень влияет безвиз, предоставленный благодаря Порошенку. Стоимость услуг вырастит до европейского уровня, но одновременно и вырастет качество, так как никто не станет платить за некачественную услугу по европейским ценам. Украина станет мощным экономическим и военным евразийским буффером, нечто вроде ФРГ 60-х среди соцстран.
Да уж, лизнул так лизнул. Или программирование так скверно влияет? Да вроде нет, мой одноклассник работающий сисадмином в USAID, такую ахинею точно не несет. Кстати, у Венесуэлы давным-давно безвиз с европой. Какая там сейчас зарплата?
Забывшему географию, напоминаю - Венесуэла на другом континенте.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
...Трамп на саммитах называет Украину суперкоррумпированной. Он в это реально верит, и он прав. Украина - это неудавшееся, в значительной мере, государство, к сожалению. Я считаю, что Порошенко - это конец Украине, она просто распадется. Порошенко воплощает стагнацию. Его коррупция привела к стагнации. А стагнация - это распад Украины. Она и так держится на честном слове....
Sommer написав:Забывшему географию, напоминаю - Венесуэла на другом континенте.
Не улавливаю - какой следует вывод из того, что ты написал? Что предоставление заокеанским странам безвиза не представляет собой большого риска в силу трудностей логистики, поэтому его можно раздавать кому попало, в том числе дикой и бедной Венесуэле?
По этой же логике тогда ответь, почему США до сих пор не предоставили безвиз своему вернейшему союзнику Украине? Особенно если учесть, что односторонний безвизовый режим для американцев работает уже без малого 15 лет!!