Порошенко розповів про Україну через 5 років

Ветераны "договорняков", или Грабли в полной готовности

Леонид Швец

журналист



Через пять лет после Майдана политики снова демонстрируют готовность повторить прежние ошибки

В эти дни пять лет назад наступил кульминационный период Майдана, президент кинулся паковать чемоданы и распорядился грузить КамАЗы. Четырьмя годами раньше Виктор Янукович одержал победу над Юлией Тимошенко, которая, в свою очередь, за пять лет до этого возглавила "оранжевое" правительство. Сейчас снова разыгрывается президентское кресло, опять в игре Тимошенко - и тот, кому оно досталось после трагического Майдана.



Одна из главных причин, по которой Януковичу удалось взять реванш в 2010 году, заключается в нездоровой договороспособности "принципиальных" украинских политиков. Социалистическая партия считалась одним из победителей первого Майдана, союзником "оранжевых", но в 2006 году перед Александром Морозом забрезжила перспектива вновь стать спикером, и для обеспечения этой задачи социалисты пошли на создание "широкой коалиции" с регионалами и коммунистами. В результате Янукович снова возглавил правительство, а Мороз – Раду. Только вот уже на досрочных выборах 2007 года Соцпартию прокатили мимо парламента, а в 2010-м за ее лидера на президентских выборах проголосовало меньше ста тысяч человек – 0,38%.



Поражение Юлии Тимошенко в 2010 году также было очевидным следствием ее готовности договариваться хоть с чертом, чтобы закрепить свои позиции во власти. Весной 2009 года она предложила лидеру Партии регионов условия новой "ширки" – широкой коалиции. Предусматривалось изменить Конституцию и силами БЮТ и регионалов избрать в Верховной Раде президентом Януковича, а пост премьера сохранить за самой Юлией Владимировной. Конечно, о попытке сговора стало известно, и это сильно отразилось на результате первого тура в 2010 году: Тимошенко взяла всего 25% против 35% у Януковича, а во втором туре не смогла добрать недостающих для победы голосов. Первый Майдан был против "зэка", всякий сговор с ним – предательство, образ "железной" Юли сильно потускнел.



Второй Майдан был противостоянием не только народа и власти, но и политиков на сцене, постоянно норовивших обо всем договориться с Януковичем, и тех, к кому они со сцены обращались. В конце концов "легитимный" оказался в Ростове, страшно обиженный на сорванные восставшим народом договоренности при посредничестве западных политиков: "Нормально же общались!" Люди были готовы идти под пули, но не на немыслимый для себя компромисс.



Парадоксальным образом постмайданная Украина отдала пост главы страны человеку, обладающему исключительными способностями договариваться и соответствующей склонностью. Кстати, это Петру Порошенко в 2006 году Александр Мороз испортил шанс стать спикером. Зато в 2012 году, когда Тимошенко уже отбыла в Качановскую колонию, Порошенко договорился с Януковичем о вхождении в правительство в качестве министра экономического развития и торговли. Известные венские договоренности обеспечили Петру Алексеевичу в 2014 году победу в один тур.



Справедливости ради отметим, весной 2014 года спрос на умение договариваться был высокий. Некоторое время существовали какие-то иллюзии о степени вовлеченности России в события в Крыму и на востоке страны, и тот же Порошенко ездил на полуостров. Позже пытались решить мирным путем нарастающие проблемы в Луганске и Донецке Парубий, Наливайченко, Тимошенко и Ахметов. В июне 2014 года Кремль воспользовался желанием нового президента побыстрее все уладить, и исключительный статус доверенного контактера между Путиным и Порошенко получил Виктор Медведчук.





Никто ничего не собирался улаживать, война ожесточилась и затянулась на годы, а Медведчук не только никуда не делся, но и набрал невиданный политический вес.



Очевидно, что война сделала неприемлемыми для политиков какие-то варианты умиротворения России под страхом обвинения в предательстве. Быть угодным Путину – самое обидное обвинение. Но словно нет греха в том, чтобы договориться со всеми остальными: с Ринатом Ахметовым, Геннадиями Трухановым и Кернесом, а также с прочими мангерами. Или подыграть Медведчуку, наладить рабочие контакты со старыми прокурорами, судьями и ментами, включая сотрудников подразделения "Беркут". Главным противником власти стали, как во времена Януковича, активисты и журналисты, в той части, которая оказалась недоговороспособна. "Сцена" опять никого не хочет слышать, не может, неспособна. Только теперь на ее стороне полиция и Нацгвардия.





Мастера и ветераны выгодных договорняков Порошенко и Тимошенко неуютно чувствуют себя в нынешней избирательной кампании. Неблагодарный избиратель не в состоянии оценить красоту их игры и поддержкой не балует. Ждет – ждем – когда же появятся недоговороспособные политики: люди с принципами, ради которых они готовы пусть не умереть, не нужно умирать, достаточно просто не подавать руку кому попало. А эти... Они ведь почему так быстро прощают – видимо, потому что и были, похоже, людьми без особых претензий в смысле принципиальности. Своими людьми. Людьми одного круга.



Колонка впервые опубликована в интернет-издании Заборона

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