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Порошенко розповів про
Україну через 5 років

Порошенко розповів про Україну через 5 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:24

Re: Порошенко розповів про Україну через 5 років

  phantom_systems написав:Вернейший союзник, к примеру, Израиль. Украина же так, попутчик.

Ага. Попутчик. Как Табаки у Шерхана.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:19

  phantom_systems написав:
  zРадио написав:По этой же логике тогда ответь, почему США до сих пор не предоставили безвиз своему вернейшему союзнику Украине? Особенно если учесть, что односторонний безвизовый режим для американцев работает уже без малого 15 лет!!

Вернейший союзник, к примеру, Израиль. Украина же так, попутчик.


Я имел в виду, с позиции действующих украинских элит
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:25

  zРадио написав:
  Sommer написав:Забывшему географию, напоминаю - Венесуэла на другом континенте.


Не улавливаю - какой следует вывод из того, что ты написал? Что предоставление заокеанским странам безвиза не представляет собой большого риска в силу трудностей логистики, поэтому его можно раздавать кому попало, в том числе дикой и бедной Венесуэле?

По этой же логике тогда ответь, почему США до сих пор не предоставили безвиз своему вернейшему союзнику Украине? Особенно если учесть, что односторонний безвизовый режим для американцев работает уже без малого 15 лет!!


А почему Беларуси не предоставили? Односторонний безвиз ведь есть.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:14

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  Sommer написав:Забывшему географию, напоминаю - Венесуэла на другом континенте.


Не улавливаю - какой следует вывод из того, что ты написал? Что предоставление заокеанским странам безвиза не представляет собой большого риска в силу трудностей логистики, поэтому его можно раздавать кому попало, в том числе дикой и бедной Венесуэле?

По этой же логике тогда ответь, почему США до сих пор не предоставили безвиз своему вернейшему союзнику Украине? Особенно если учесть, что односторонний безвизовый режим для американцев работает уже без малого 15 лет!!


А почему Беларуси не предоставили? Односторонний безвиз ведь есть.


Это ко мне вопрос? :mrgreen: Не сливайся - задай его себе! Почему США не предоставили Украине и Беларуси, а ЕС предоставил Венесуэле?

Не потому ли, что ближе/дальше, есть общая граница/нет общей границы здесь не играет, а играют совсем другие факторы.

Я уже озвучивал свою позицию, основанную на том факте, что без виз в ЕС ездят граждане 63 стран, половина из которых - 3-й мир. Правда в том, что безвиз - плевое дело, в котором преуспевают все, кому это реально надо!
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:33

  zРадио написав:
  Sommer написав:А почему Беларуси не предоставили? Односторонний безвиз ведь есть.


Это ко мне вопрос? :mrgreen: Не сливайся - задай его себе! Почему США не предоставили Украине и Беларуси, а ЕС предоставил Венесуэле?

Не потому ли, что ближе/дальше, есть общая граница/нет общей границы здесь не играет, а играют совсем другие факторы.

Я уже озвучивал свою позицию, основанную на том факте, что без виз в ЕС ездят граждане 63 стран, половина из которых - 3-й мир. Правда в том, что безвиз - плевое дело, в котором преуспевают все, кому это реально надо!


Что ж в нем Украина преуспела только при Порошенко? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:52

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  Sommer написав:А почему Беларуси не предоставили? Односторонний безвиз ведь есть.


Это ко мне вопрос? :mrgreen: Не сливайся - задай его себе! Почему США не предоставили Украине и Беларуси, а ЕС предоставил Венесуэле?

Не потому ли, что ближе/дальше, есть общая граница/нет общей границы здесь не играет, а играют совсем другие факторы.

Я уже озвучивал свою позицию, основанную на том факте, что без виз в ЕС ездят граждане 63 стран, половина из которых - 3-й мир. Правда в том, что безвиз - плевое дело, в котором преуспевают все, кому это реально надо!


Что ж в нем Украина преуспела только при Порошенко? :mrgreen:


Из разряда: за весной последует лето - спасибо ПАПе за это :mrgreen:

Может ты забыл, но безвиз дали на 4-й год, а не месяц, президентства Порошенко! Как видишь, личность первого лица здесь не причем. Процедура ЕС, помноженная на внутреннее сопротивление на местах в Украине (погранцы и таможенники). Начинал Ющенко, продолжал Янукович, завершил Порошенко.

Выражаясь словами Черновецкого: вот вы хвалите Тимошенко за увеличение поголовья, но зачато оно было то при Януковиче :mrgreen:

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-39505157
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 00:49

  zРадио написав:Из разряда: за весной последует лето - спасибо ПАПе за это :mrgreen:

Может ты забыл, но безвиз дали на 4-й год, а не месяц, президентства Порошенко! Как видишь, личность первого лица здесь не причем. Процедура ЕС, помноженная на внутреннее сопротивление на местах в Украине (погранцы и таможенники). Начинал Ющенко, продолжал Янукович, завершил Порошенко.

Выражаясь словами Черновецкого: вот вы хвалите Тимошенко за увеличение поголовья, но зачато оно было то при Януковиче :mrgreen:

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-39505157


По твоей же ссылке:
В ноябре 2011 года, когда экс-премьер Юлия Тимошенко уже получила семь лет тюрьмы, лидеры ЕС заявили Виктору Януковичу, что дальнейшая судьба Соглашения об ассоциации и предоставление безвиза будут зависеть от состояния демократии в стране.


Так что зависит от личности, зависит.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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