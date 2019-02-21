Порошенко розповів про Україну через 5 років

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zРадио написав:По этой же логике тогда ответь, почему США до сих пор не предоставили безвиз своему вернейшему союзнику Украине? Особенно если учесть, что односторонний безвизовый режим для американцев работает уже без малого 15 лет!!
Вернейший союзник, к примеру, Израиль. Украина же так, попутчик.
Я имел в виду, с позиции действующих украинских элит
Sommer написав:Забывшему географию, напоминаю - Венесуэла на другом континенте.
Не улавливаю - какой следует вывод из того, что ты написал? Что предоставление заокеанским странам безвиза не представляет собой большого риска в силу трудностей логистики, поэтому его можно раздавать кому попало, в том числе дикой и бедной Венесуэле?
По этой же логике тогда ответь, почему США до сих пор не предоставили безвиз своему вернейшему союзнику Украине? Особенно если учесть, что односторонний безвизовый режим для американцев работает уже без малого 15 лет!!
А почему Беларуси не предоставили? Односторонний безвиз ведь есть.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer написав:Забывшему географию, напоминаю - Венесуэла на другом континенте.
Не улавливаю - какой следует вывод из того, что ты написал? Что предоставление заокеанским странам безвиза не представляет собой большого риска в силу трудностей логистики, поэтому его можно раздавать кому попало, в том числе дикой и бедной Венесуэле?
По этой же логике тогда ответь, почему США до сих пор не предоставили безвиз своему вернейшему союзнику Украине? Особенно если учесть, что односторонний безвизовый режим для американцев работает уже без малого 15 лет!!
А почему Беларуси не предоставили? Односторонний безвиз ведь есть.
Это ко мне вопрос? Не сливайся - задай его себе! Почему США не предоставили Украине и Беларуси, а ЕС предоставил Венесуэле?
Не потому ли, что ближе/дальше, есть общая граница/нет общей границы здесь не играет, а играют совсем другие факторы.
Я уже озвучивал свою позицию, основанную на том факте, что без виз в ЕС ездят граждане 63 стран, половина из которых - 3-й мир. Правда в том, что безвиз - плевое дело, в котором преуспевают все, кому это реально надо!
Sommer написав:А почему Беларуси не предоставили? Односторонний безвиз ведь есть.
Это ко мне вопрос? Не сливайся - задай его себе! Почему США не предоставили Украине и Беларуси, а ЕС предоставил Венесуэле?
Не потому ли, что ближе/дальше, есть общая граница/нет общей границы здесь не играет, а играют совсем другие факторы.
Я уже озвучивал свою позицию, основанную на том факте, что без виз в ЕС ездят граждане 63 стран, половина из которых - 3-й мир. Правда в том, что безвиз - плевое дело, в котором преуспевают все, кому это реально надо!
Что ж в нем Украина преуспела только при Порошенко?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer написав:А почему Беларуси не предоставили? Односторонний безвиз ведь есть.
Это ко мне вопрос? Не сливайся - задай его себе! Почему США не предоставили Украине и Беларуси, а ЕС предоставил Венесуэле?
Не потому ли, что ближе/дальше, есть общая граница/нет общей границы здесь не играет, а играют совсем другие факторы.
Я уже озвучивал свою позицию, основанную на том факте, что без виз в ЕС ездят граждане 63 стран, половина из которых - 3-й мир. Правда в том, что безвиз - плевое дело, в котором преуспевают все, кому это реально надо!
Что ж в нем Украина преуспела только при Порошенко?
Из разряда: за весной последует лето - спасибо ПАПе за это
Может ты забыл, но безвиз дали на 4-й год, а не месяц, президентства Порошенко! Как видишь, личность первого лица здесь не причем. Процедура ЕС, помноженная на внутреннее сопротивление на местах в Украине (погранцы и таможенники). Начинал Ющенко, продолжал Янукович, завершил Порошенко.
Выражаясь словами Черновецкого: вот вы хвалите Тимошенко за увеличение поголовья, но зачато оно было то при Януковиче
zРадио написав:Из разряда: за весной последует лето - спасибо ПАПе за это
Может ты забыл, но безвиз дали на 4-й год, а не месяц, президентства Порошенко! Как видишь, личность первого лица здесь не причем. Процедура ЕС, помноженная на внутреннее сопротивление на местах в Украине (погранцы и таможенники). Начинал Ющенко, продолжал Янукович, завершил Порошенко.
Выражаясь словами Черновецкого: вот вы хвалите Тимошенко за увеличение поголовья, но зачато оно было то при Януковиче
В ноябре 2011 года, когда экс-премьер Юлия Тимошенко уже получила семь лет тюрьмы, лидеры ЕС заявили Виктору Януковичу, что дальнейшая судьба Соглашения об ассоциации и предоставление безвиза будут зависеть от состояния демократии в стране.
Так что зависит от личности, зависит.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...