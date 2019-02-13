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Народный рейтинг
кредитных карт

Народный рейтинг кредитных карт
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

Какие две кредитных карты из предлагаемого перечня Вы считаете лучшими

Народный рейтинг кредитных карт 3 5 127
Кредитная карта Monobank
27%
34
"Большая пятерка", ТАСкомбанк
32%
41
Card Blanshe White, Идея-банк
7%
9
ЭКО-Максимум, Альфа-банк
9%
12
Универсальная, Приватбанк
16%
20
Универсальная с кэшбэком, А-банк
1%
1
World Maximum, Альфа-банк
4%
5
FreecardGold, Кредит-Днепр
1%
1
Golden Dream, банк Конкорд
2%
3
Easypay cobrend, банк Форвард
1%
1
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 15:58

Бессмысленная голосовалка.
Лучшая - для чего ?
Кому-то важен кешбек, кому-то - удобное приложение, кому-то - развитая сеть терминалов, кому-то - низкие проценты и тд.

Такие голосовалки имеют смысл только с указанием конкретики.
Например: Какие карты вы считаете лучшими для оплаты коммуналки ?

А если её нет - просто получаем среднюю температуру по больнице
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mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 16:02

Re: Народный рейтинг кредитных карт

  ShtormK написав:Да! Для тех, кто захочет переголосовать с учетом добавившегося нового участника, включена такая возможность. Действуйте!

Не включена :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 17:09

  Qwerty1999 написав:
  ShtormK написав:Вообще-то голосование не за то, у кого что есть. А кто что предпочитает.

Ну да - всё правильно...
В форумном рейтинге за карту Таскомбанка проголосовало 40 человек, за карту Приватбанка проголосовало 20 человек.
А по факту активных карт Таскомбанка 64 тысячи, а у Приватбанка 20 миллионов.

Конечно можно сказать, что карты Таскомбанка предпочитает большее количество украинцев чем карты Приватбанка - но это будет неправдой, если опираться на банковскую статистику...

Понимаете ли, в метро передвигается ежедневно миллионы человек, в маршрутках думаю не меньше, но если вы делаете опрос на тему - на каком транспорте, из доступных вам, комфортнее передвигаться - странно будут выглядеть аргументы, что богданы доступны всем, а в рейтинге победит такси и личное авто. Абсолютно всем доступны маршрутки, но люди выбирают иное :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 18:05

  mustbe написав:Бессмысленная голосовалка.
Лучшая - для чего ?
Кому-то важен кешбек, кому-то - удобное приложение, кому-то - развитая сеть терминалов, кому-то - низкие проценты и тд.

Такие голосовалки имеют смысл только с указанием конкретики.
Например: Какие карты вы считаете лучшими для оплаты коммуналки ?

А если её нет - просто получаем среднюю температуру по больнице


Ну это кому как. Я ее бессмысленной не считаю.
Требуется просто выбрать две (даже не одну) карты, которые вы по каким-то причинам (каким - неважно) считаете лучше других.
Если это сложная задача... ну, не голосуйте :)
ShtormK
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 18:07

  Stringer написав:Понимаете ли, в метро передвигается ежедневно миллионы человек, в маршрутках думаю не меньше, но если вы делаете опрос на тему - на каком транспорте, из доступных вам, комфортнее передвигаться - странно будут выглядеть аргументы, что богданы доступны всем, а в рейтинге победит такси и личное авто. Абсолютно всем доступны маршрутки, но люди выбирают иное :mrgreen:


Именно! И по ответам будет ясно, сколько процентов пользуется такси, а сколько - троллейбусами. Только и всего. Безотносительно того, что лучше: такси или троллейбус.

Ну, я уже даже не знаю, что еще говорить, как аргументировать...
ShtormK
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 18:17

  ShtormK написав:Ну, я уже даже не знаю, что еще говорить, как аргументировать...


А что тут аргументировать?
Голосовалка покажет срез предпочтений именно участников форума.
Искать тут связь с тем сколько миллионов карт выпущено совсем не в тему.
Возможно будет полезна тем кто дальше Привата ничего не видит.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 08:24

  chipmunk написав:Краща наразі А-банк :)
А з переліку Б5 та ЕКО


Что-то всего один голос за нее пока что...
ShtormK
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