|
|
|
Народный рейтинг кредитных карт
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лют, 2019 15:58
Бессмысленная голосовалка.
Лучшая - для чего ?
Кому-то важен кешбек, кому-то - удобное приложение, кому-то - развитая сеть терминалов, кому-то - низкие проценты и тд.
Такие голосовалки имеют смысл только с указанием конкретики.
Например: Какие карты вы считаете лучшими для оплаты коммуналки ?
А если её нет - просто получаем среднюю температуру по больнице
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 1118
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 13 лют, 2019 16:02
ShtormK написав:
Да! Для тех, кто захочет переголосовать с учетом добавившегося нового участника, включена такая возможность. Действуйте!
Не включена
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23539
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1103 раз.
- Подякували: 5385 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: Сер 13 лют, 2019 17:09
Qwerty1999 написав: ShtormK написав:
Вообще-то голосование не за то, у кого что есть. А кто что предпочитает.
Ну да - всё правильно...
В форумном рейтинге за карту Таскомбанка проголосовало 40 человек, за карту Приватбанка проголосовало 20 человек.
А по факту активных карт Таскомбанка 64 тысячи, а у Приватбанка 20 миллионов.
Конечно можно сказать, что карты Таскомбанка предпочитает большее количество украинцев чем карты Приватбанка - но это будет неправдой, если опираться на банковскую статистику...
Понимаете ли, в метро передвигается ежедневно миллионы человек, в маршрутках думаю не меньше, но если вы делаете опрос на тему - на каком транспорте, из доступных вам, комфортнее передвигаться - странно будут выглядеть аргументы, что богданы доступны всем, а в рейтинге победит такси и личное авто. Абсолютно всем доступны маршрутки, но люди выбирают иное
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 9052
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 261 раз.
- Подякували: 1278 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 13 лют, 2019 18:05
mustbe написав:
Бессмысленная голосовалка.
Лучшая - для чего ?
Кому-то важен кешбек, кому-то - удобное приложение, кому-то - развитая сеть терминалов, кому-то - низкие проценты и тд.
Такие голосовалки имеют смысл только с указанием конкретики.
Например: Какие карты вы считаете лучшими для оплаты коммуналки ?
А если её нет - просто получаем среднюю температуру по больнице
Ну это кому как. Я ее бессмысленной не считаю.
Требуется просто выбрать две (даже не одну) карты, которые вы по каким-то причинам (каким - неважно) считаете лучше других.
Если это сложная задача... ну, не голосуйте
-
ShtormK
-
- Журналіст форуму
-
- Повідомлень: 79
- З нами з: 12.05.18
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лют, 2019 18:07
Stringer написав:
Понимаете ли, в метро передвигается ежедневно миллионы человек, в маршрутках думаю не меньше, но если вы делаете опрос на тему - на каком транспорте, из доступных вам, комфортнее передвигаться - странно будут выглядеть аргументы, что богданы доступны всем, а в рейтинге победит такси и личное авто. Абсолютно всем доступны маршрутки, но люди выбирают иное
Именно! И по ответам будет ясно, сколько процентов пользуется такси, а сколько - троллейбусами. Только и всего. Безотносительно того, что лучше: такси или троллейбус.
Ну, я уже даже не знаю, что еще говорить, как аргументировать...
-
ShtormK
-
- Журналіст форуму
-
- Повідомлень: 79
- З нами з: 12.05.18
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лют, 2019 18:17
ShtormK написав:
Ну, я уже даже не знаю, что еще говорить, как аргументировать...
А что тут аргументировать?
Голосовалка покажет срез предпочтений именно участников форума.
Искать тут связь с тем сколько миллионов карт выпущено совсем не в тему.
Возможно будет полезна тем кто дальше Привата ничего не видит.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2481
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лют, 2019 08:24
chipmunk написав:
Краща наразі А-банк
А з переліку Б5 та ЕКО
Что-то всего один голос за нее пока что...
-
ShtormK
-
- Журналіст форуму
-
- Повідомлень: 79
- З нами з: 12.05.18
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|