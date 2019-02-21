RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Народный рейтинг
кредитных карт

Народный рейтинг кредитных карт
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

Какие две кредитных карты из предлагаемого перечня Вы считаете лучшими

Народный рейтинг кредитных карт 3.3 5 192
Кредитная карта Monobank
24%
46
"Большая пятерка", ТАСкомбанк
31%
60
Card Blanshe White, Идея-банк
6%
11
ЭКО-Максимум, Альфа-банк
8%
16
Универсальная, Приватбанк
15%
28
Универсальная с кэшбэком, А-банк
7%
13
World Maximum, Альфа-банк
5%
9
FreecardGold, Кредит-Днепр
1%
1
Golden Dream, банк Конкорд
3%
5
Easypay cobrend, банк Форвард
2%
3
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:37

  mephala написав:как можно голосовать за тот отстой что предлагает монобанда вообще не представляю. или народ голосует не за лучшую карту а по принципу какая у меня есть?

Так якою користуються за ту і голосують.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27968
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1416 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:02

  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:как можно голосовать за тот отстой что предлагает монобанда вообще не представляю. или народ голосует не за лучшую карту а по принципу какая у меня есть?

Так якою користуються за ту і голосують.

Закликаю до об'єктивності! :P Звання "народна кредитка", це не хухри-мухри. :P Це як народний артист. Я юзаю багато кредиток і плачу переважно не тою, за яку проголосував. Істина дорожче.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25655
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1662 раз.
Подякували: 1918 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Google Adsense [Bot], isen, lel, Lost, Prestol, tano і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.