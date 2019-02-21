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Народный рейтинг
кредитных карт

Народный рейтинг кредитных карт
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

Какие две кредитных карты из предлагаемого перечня Вы считаете лучшими

Народный рейтинг кредитных карт 3.3 5 195
Кредитная карта Monobank
24%
46
"Большая пятерка", ТАСкомбанк
31%
60
Card Blanshe White, Идея-банк
6%
11
ЭКО-Максимум, Альфа-банк
8%
16
Универсальная, Приватбанк
15%
29
Универсальная с кэшбэком, А-банк
7%
13
World Maximum, Альфа-банк
5%
10
FreecardGold, Кредит-Днепр
1%
2
Golden Dream, банк Конкорд
3%
5
Easypay cobrend, банк Форвард
2%
3
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:37

  mephala написав:как можно голосовать за тот отстой что предлагает монобанда вообще не представляю. или народ голосует не за лучшую карту а по принципу какая у меня есть?

Так якою користуються за ту і голосують.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:02

  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:как можно голосовать за тот отстой что предлагает монобанда вообще не представляю. или народ голосует не за лучшую карту а по принципу какая у меня есть?

Так якою користуються за ту і голосують.

Закликаю до об'єктивності! :P Звання "народна кредитка", це не хухри-мухри. :P Це як народний артист. Я юзаю багато кредиток і плачу переважно не тою, за яку проголосував. Істина дорожче.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:44

лучшая: Кредит-Днепр Фри-кард

худшие: Приват, А-банк, Монобанк
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:47

  IMPRINTER написав:Пока лучшая Кредит-Днепр Фри-кард

Аргументуй будь ласка, Імпрінтере! :P Це за яким критерієм найкраща? :P І чим недогодив Тобі вуйко Бєня?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:48

Козак-характерник

я думаю свини поняли почему
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:52

  IMPRINTER написав:Козак-характерник

я думаю свини поняли почему

Тут складають рейтинг народних, а не свинячих кредиток... :P Ти суб'єктивен.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:54

  IMPRINTER написав:лучшая: Кредит-Днепр Фри-кард

худшие: Приват, А-банк, Монобанк
а Портмоне?

https://minfin.com.ua/cards/card/view/karta-portmone
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:16

Про свинство

  IMPRINTER написав:Козак-характерник

я думаю свини поняли почему

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:30

Тут форумный рейтинг а не народный. А "Народный рейтинг кредитных карт" - это примат, там же больше всего пользователей ?
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:31

  demichh написав:Тут форумный рейтинг а не народный. А "Народный рейтинг кредитных карт" - это примат, там же больше всего пользователей ?

Написано , що народний, а не свинячий... :P Я теж Приват голосував, як народний. А свинячий рейтинг, це не на паблік дискурс.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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