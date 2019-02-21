Народный рейтинг кредитных карт

Так якою користуються за ту і голосують.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:37
Так якою користуються за ту і голосують.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:02
Закликаю до об'єктивності! Звання "народна кредитка", це не хухри-мухри. Це як народний артист. Я юзаю багато кредиток і плачу переважно не тою, за яку проголосував. Істина дорожче.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:44
лучшая: Кредит-Днепр Фри-кард
худшие: Приват, А-банк, Монобанк
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:47
Аргументуй будь ласка, Імпрінтере! Це за яким критерієм найкраща? І чим недогодив Тобі вуйко Бєня?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:48
Козак-характерник
я думаю свини поняли почему
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:52
Тут складають рейтинг народних, а не свинячих кредиток... Ти суб'єктивен.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:54
а Портмоне?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:16
Про свинство
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:30
Тут форумный рейтинг а не народный. А "Народный рейтинг кредитных карт" - это примат, там же больше всего пользователей ?
Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:31
Написано , що народний, а не свинячий... Я теж Приват голосував, як народний. А свинячий рейтинг, це не на паблік дискурс.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
|