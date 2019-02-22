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Народный рейтинг
кредитных карт

Народный рейтинг кредитных карт
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Какие две кредитных карты из предлагаемого перечня Вы считаете лучшими

Народный рейтинг кредитных карт 3.4 5 216
Кредитная карта Monobank
24%
51
"Большая пятерка", ТАСкомбанк
29%
63
Card Blanshe White, Идея-банк
6%
14
ЭКО-Максимум, Альфа-банк
8%
17
Универсальная, Приватбанк
15%
33
Универсальная с кэшбэком, А-банк
7%
15
World Maximum, Альфа-банк
6%
13
FreecardGold, Кредит-Днепр
1%
2
Golden Dream, банк Конкорд
2%
5
Easypay cobrend, банк Форвард
1%
3
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 09:17

  mephala написав:но если уж решили кредитки ранжировать так тогда дальше ранжируйте.
например та же карта от А-Банка просто так не получить. Сначала в банк нужно 25К занести. Это вы учли?
Эти 25К можно отнести в другой банк где процент повыше и за полученную дельту оформить платную кредитку которая нравится.


Повторно: перечитайте с самого начала все :)
Та же просьба ко всем, кто присоединился вчера.
Да, можно отнести в другой банк.

Этот рейтинг был сделан после того, как был опубликован рейтинг карт, сделанный FINANCE.UA, и прозвучали голоса, что мнение народа не учтено.
Вот и родился опрос...
Карты включены из изначального рейтинга.

Вместо карты "ВсеМожу" от ПУМБ, за которую в течение недели не проголосовал никто, была помещена "Универсальная" от "А-банка".
ShtormK
Журналіст форуму
 
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  #<1 ... 6789
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