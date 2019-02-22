Народный рейтинг кредитных карт

mephala написав:но если уж решили кредитки ранжировать так тогда дальше ранжируйте.
например та же карта от А-Банка просто так не получить. Сначала в банк нужно 25К занести. Это вы учли?
Эти 25К можно отнести в другой банк где процент повыше и за полученную дельту оформить платную кредитку которая нравится.
Повторно: перечитайте с самого начала все
Та же просьба ко всем, кто присоединился вчера.
Да, можно отнести в другой банк.
Этот рейтинг был сделан после того, как был опубликован рейтинг карт, сделанный FINANCE.UA, и прозвучали голоса, что мнение народа не учтено.
Вот и родился опрос...
Карты включены из изначального рейтинга.
Вместо карты "ВсеМожу" от ПУМБ, за которую в течение недели не проголосовал никто, была помещена "Универсальная" от "А-банка".