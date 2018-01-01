Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Олесь Маляревич 7 ч. · Час розкидати каміння і час збирати
Минулого тижня проголосували рішення Київради «Про затвердження розміру викупної ціни земельних ділянок між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі м. Києва»
Якщо простими словами - ми прийняли рішення щодо повернення до власності громади міста Києва 6.37 ГА землі на набережній Мікільської Слобідки. Землі, яку продали за часів Черновецького і хотіли забудувати.
Молодцы активисты, ну и мэру спасибо, всё таки что-то возвращают из наработок молодой команды космоса. Если бы ещё парк сделали как на оболони, а то чувствую набережная от ковальской бетонным трэшачком попахивает. Как только каяки будут давать на левобережке на прокат, так я сразу с инспекцией пожалую.
Даёшь парки и набережные с велодорожками...чтоб с веломоста были видны велодорожки в парке на левобережке
Востаннє редагувалось hume в Вів 21 тра, 2019 21:18, всього редагувалось 2 разів.
airmax78 написав:Проходил сегодня мимо Кардинала. Геос - молодцы. Сделали почти как на картинке (сэкономили только на стеклянных ограждениях балконов). Вот что надо было брать по штуцеру в 2017м. Думаю, +60% за 2 года - без труда. А вполне вероятно, что и 70-80% можно выдавить за видовую.
Согласен, сам немного был в шоке, но естественно геос не был бы геосом, если бы не отделал балконные зоны мокрой штукатуркой. Думаю, если бы позволяли финансы, то взял бы вторую однуху без вида по 1,1 тыс.
Балконные зоны имеют мокрый фасад и в ЦП, и в РТ и даже в Тетрисе. И это правильно - там повиснут кондеры, а у Кардинала вентфасад на клею, а не на зажимах - его не снимешь и обратно не поставишь.
В смысле на клею? Керамогранит клеили прямо на ветробарьер?)
hume написав:Согласен, сам немного был в шоке, но естественно геос не был бы геосом, если бы не отделал балконные зоны мокрой штукатуркой. Думаю, если бы позволяли финансы, то взял бы вторую однуху без вида по 1,1 тыс.
Балконные зоны имеют мокрый фасад и в ЦП, и в РТ и даже в Тетрисе. И это правильно - там повиснут кондеры, а у Кардинала вентфасад на клею, а не на зажимах - его не снимешь и обратно не поставишь.
В смысле на клею? Керамогранит клеили прямо на ветробарьер?)
Клеили специальным клеем на алюминиевые или стальные направляющие. Все то же самое, что с кронштейнами, только с кронштейнов керамогранит можно снять и поставить обратно. А наклеенный - снять нельзя. Подойдите ближе к фасаду - посмотрите за что держится керамогранит. Ту же технологию применили в Ауруме. В Ричмонде и Челси Тауэр - по-старинке - на кронштейнах. В Альтер Эго - не обратил внимания.