В Покровском посаде в офисной части серая плиточка на полах и жёлтые крашеные стены. Так же как и в Карнеги кстати.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 вер, 2019 21:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Покровском посаде в офисной части серая плиточка на полах и жёлтые крашеные стены. Так же как и в Карнеги кстати.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:12
Кстати, в Польше, либо 8% от суммы брутто (не знаю, есть ли там лимит по сумме), либо 18% (это уже сумма нетто, все расходы можно списывать) до суммы в 85 тыс злотых, свыше 85 тыс уже 32%.
Т.е. в определенный момент может быть выгоднее платить 8% либо 18% в Польше, чем в Украине.
И кстати №2, в Великобоитании доход до 10 тыс футнов налогом не облагается, а 10 тыс - это более 300 тыс гривен.
Так что думай-те, время перепаковаться закордон еще есть
Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати кто там близок к отделам продаж, продажи оживились?
Додано: П'ят 13 вер, 2019 22:53
І що нам там робити ?? Ми ж нічого не вміємо, окрім збирання щомісяця ренти з понаїхів. )) Займатися на Альбіоні лордизмом грошей не вистачить, оскільки нерухомість неймовірно дорога навіть для місцевого середнього класу. З 10-ма тисячами фунтів там людина - нікчемний хробак, а в Україні з 300-ми тисячами гривень - шанований член суспільства без потреби працювати.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 23:43
так во всем мире и делают - уговаривают, необременительно, нежно и ласково. ага.
и для фанатов дорожая - коротко о перспективах экономики нашей родины в 1 цифре
178.9 млрд под 17.9%. без комментариев.
все это на*бнется, вопрос только когда.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik... пополняется
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