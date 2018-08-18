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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 15:41

  airmax78 написав:Да, на Шота Руставелли тоже сработало.


внизапно, да?
а припоминаете, сколько местными ведущими экспертами было вылито говна и сарказма когда они там только появились?
я вот помню отлично
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 15:51

Новости по Аркаде. С учетом того, что замечены продажи квартир в банке, что люди потянулись платить рассрочку, растормозился рынок переуступок, прогноз положительный. Все станет ясно после последнего суда 20-ого.
https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/42795/
Слід окремо зазначити, що під час коригування проекту замовник пішов на зустріч громадськості й прийняв радикальне рішення – взагалі не забудовувати мікрорайон 2а. На його території, буде облаштовано додаткову паркову зону. Таким чином до передбачених згідно діючих норм скверів, 17,8 га рекреаційно-паркової зони у прибережній смузі додається ще 22,3 га паркової зони!
Щодо соціальних об’єктів, то проектом ж/м «ПАТРІОТИКА НА ОЗЕРАХ» передбачено, що окрім житла (25 житлових будинків), тут буде побудовано 5 дитячих садків на 460 місць, 2 загальноосвітніх навчальних заклади (школи на 1 800 учнів). Окрім цього заплановано спорудити один заклад охорони здоров’я (центр первинної медико-санітарної допомоги на 400 відвідувань за зміну), підприємства і установи обслуговування, торгівлі, культури, спорту та відпочинку.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Підкину темку для загального осуду.

Пам'ятаю потоки тексту хто може орендувати по 600 грн за квадрат. Якою наркотою необхідно торгувати.

Жк нью йорк. Оренда овер 1 кгрн за квадрат.

Молоко від фермера.... квадратів візуально більше 50.


Всім процвітання!
До речі сам думав - чи то в них якісь особливі умови, чи як молочна лавка стільки наторговує... Хоча, на Васильківський ще більший магазин.

Мабуть, зубажіння
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Клаус написав:
  Первый написав:Жк нью йорк. Оренда овер 1 кгрн за квадрат.
Молоко від фермера.... квадратів візуально більше 50.
Всім процвітання!

недавно открілся ? интересно, сколько протянет
Уже полгода как
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:37

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Да, на Шота Руставелли тоже сработало.


внизапно, да?
а припоминаете, сколько местными ведущими экспертами было вылито говна и сарказма когда они там только появились?
я вот помню отлично

и я помню
И когда прохожу по этой улице, обхожу десятки авто, припаркованных на тротуаре
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:39

  Vlad442 написав:Те, кто до сих пор сидит в долларе, жестоко пострадали. Особенно в последние полгода. Полная аналогия с кризисом 98-ого, когда люди, чувствовавшие себя олигархами со своей пачкой, через несколько лет решили, что пришло время куда-то ее пристроить, и обнаружили, что все ракеты улетели.


лично я вижу гораздо больше аналогий с весной 2008го, когда под юлькины сладкие речи о том шо гривна сильно недооценена персонажи со слабыми сфинктерами сливали баксы по 4,6
что было дальше надеюсь помнят все
так шо я пожалуй еще "жестоко пострадаю" и поскупаюсь по такому сладенькому курсу, люблю знаете ли "чувствовать себя олигархом со своей пачкой"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:40

  Faceless написав:
Первый написав:Жк нью йорк. Оренда овер 1 кгрн за квадрат.
Молоко від фермера.... квадратів візуально більше 50.
До речі сам думав - чи то в них якісь особливі умови, чи як молочна лавка стільки наторговує... Хоча, на Васильківський ще більший магазин.
Мабуть, зубажіння

Хороший вариант получить страховку и выскочить из убыточного бизнеса
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:40

  Serg-ik написав:И когда прохожу по этой улице, обхожу десятки авто, припаркованных на тротуаре


они там стояли и до установки делиниаторов, зато сейчас там нормально проезжают авто и общественный транспорт
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:персонажи со слабыми сфинктерами сливали баксы по 4,6
что было дальше надеюсь помнят все

Персонажи с крепкими .... повышали аренду в августе на 200 баксов, типа" бакс подешевел, а осенью всегда дорожает".
Но потом пришёл октябрь....
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:44

  Первый написав:
Клаус написав:
  Первый написав:Жк нью йорк. Оренда овер 1 кгрн за квадрат.
Молоко від фермера.... квадратів візуально більше 50.
Всім процвітання!

недавно открілся ? интересно, сколько протянет
В 300 метрах на фасаді великої васильківської вже більше 2 років.
Відкрили на місці лохотрона.

А так да, теж надіюсь шо загнеться. :-) і бо нечего молоко в тридорога продавати, і лендлордів кормити.


Ми всі помремо

Так франшиза - http://franchise.ua/board/read5607.html
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