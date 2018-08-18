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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2338233923402341

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:40

  Kostia написав:
  Serg-ik написав:Kostia
Фигасе, Константин.
Не Вы ли писали обзор по ЖК на Ясиноватской ? Не Вы ли носом крутили?

Где ответ на вопрос?

итак, напомню:
Напомню
я не настолько себя плохо чувствую, чтобы жить в хруще. Да еще и за немалые деньги


Вы где берете пафосность? Чем вы лучше хруща

Пафоса в этом нет, я действительно неплохо себя чувствую в сравнении с многими коренными обитателями хрущей. И мне никак не хочется платит 50 000 долларов, чтобы жить вместе с ними, как выражается Кинг, " в г@вне". да еще и страдать ( по Кингу, не Стивену :mrgreen: )
К тому же здравый ум подсказывает, что к моменту выхода на пенсию, купив хрущ, я могу остаться без этого жилья в силу его обветшания. Так что никаких хрущей, тем более за дурные деньги.
Вы купили себе хрущ вместо ЖК на Ясиноватском?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:43

  Dimar написав:
  Serg-ik написав: Потому при выборе локации хотелось бы не страдать по часу и более в дороге до дома от работы, иметь нормальную школу в пределах километра ходьбы и не жить в муравейнике.

Боюсь, что при таких запросах вписаться в полтосик нереально. Тем более (если не ошибаюсь) при наличии 2-х детей.

Чем именно из указанного выше придётся пожертвовать?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Пафоса в этом нет, я действительно неплохо себя чувствую в сравнении с многими коренными обитателями хрущей. И мне никак не хочется платит 50 000 долларов, чтобы жить вместе с ними, как выражается Кинг, " в г@вне". да еще и страдать ( по Кингу, не Стивену :mrgreen: )

Там можно поступить хитрее. Сдать тот хрущ и снять что душа желает докинув разницу)
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:06

  Santehnik написав:
  Serg-ik написав:Пафоса в этом нет, я действительно неплохо себя чувствую в сравнении с многими коренными обитателями хрущей. И мне никак не хочется платит 50 000 долларов, чтобы жить вместе с ними, как выражается Кинг, " в г@вне". да еще и страдать ( по Кингу, не Стивену :mrgreen: )

Там можно поступить хитрее. Сдать тот хрущ и снять что душа желает докинув разницу)

По своему опыту скажу: невозможно заставить себя купить то, в чем сам бы не хотел жить. Даже если логика подсказывает тебе, что это правильно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:21

  Serg-ik написав:И мне никак не хочется платит 50 000 долларов, чтобы жить вместе с ними,


  Frant написав:Ситуація проста. Чому не купив на дні???
СержІк не хотів витрачати свої кошти. Жаба давить...


Ха-ха! СержІку шкода розлучатись з грошима.
Він психологічно не готовий купляти собіжитло в Києві, тому що воно надто дороге, як на його думку.

  airmax78 написав:По своему опыту скажу: невозможно заставить себя купить то, в чем сам бы не хотел жить.


Ще один перфекціоніст-абстракціоніст)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:39

  airmax78 написав:
  Santehnik написав:
  Serg-ik написав:Пафоса в этом нет, я действительно неплохо себя чувствую в сравнении с многими коренными обитателями хрущей. И мне никак не хочется платит 50 000 долларов, чтобы жить вместе с ними, как выражается Кинг, " в г@вне". да еще и страдать ( по Кингу, не Стивену :mrgreen: )

Там можно поступить хитрее. Сдать тот хрущ и снять что душа желает докинув разницу)

По своему опыту скажу: невозможно заставить себя купить то, в чем сам бы не хотел жить. Даже если логика подсказывает тебе, что это правильно.

досвід із зьомних хат дуже дорогий :mrgreen:
а орендувати те, що можеш дозволити собі купити, логічно? :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо не читав його, або ви в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:42

  Dimar написав:
  Serg-ik написав:Это была демонстрация того, что в Киеве всё еще есть товар на полтосик.
А в принципе-всё верно, я в Киеве ни к чему не привязан, кроме места работы. Место работы жены-не в счёт, она его сменить хочет. Потому при выборе локации хотелось бы не страдать по часу и более в дороге до дома от работы, иметь нормальную школу в пределах километра ходьбы и не жить в муравейнике.

Боюсь, что при таких запросах вписаться в полтосик нереально. Тем более (если не ошибаюсь) при наличии 2-х детей.


Когда передо мной встал вопрос покупки квартиры - то поиск сузился до нескольких домов, квартиры в которых (по моим меркам) стоили или охереть как дорого, или нереально дорого. Идеальные варианты стоили просто космос, пришлось довольствоваться тем, что по карману. Купили, ничо, корона не спала :roll:
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:54

  TylerTruman_ написав:
  airmax78 написав:
  Santehnik написав:Там можно поступить хитрее. Сдать тот хрущ и снять что душа желает докинув разницу)

По своему опыту скажу: невозможно заставить себя купить то, в чем сам бы не хотел жить. Даже если логика подсказывает тебе, что это правильно.

досвід із зьомних хат дуже дорогий :mrgreen:
а орендувати те, що можеш дозволити собі купити, логічно? :roll:

Цель, что у Сержа, что у меня - купить себе нечто гораздо лучшее чем то, что арендуешь. И еще недавно рынок помогал нам с Сержем в осуществлении этой цели. С конца 2015 помогать перестал и начал работать против нас. Но в этом году - как с цепи сорвался - за год сожрал %%15 покупательной способности зеленой каклеты. Поэтому мне пришлось снова забетонироваться, хотя я думал о том, чтобы посидеть в кэше и встретить кризис во всеоружии.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кредит на приобретение земли можно будет получить под 3-5% годовых, — Минэкономики
=====
панеслась ракета!
kivin
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:57

  galadriel написав:
  Dimar написав:Боюсь, что при таких запросах вписаться в полтосик нереально. Тем более (если не ошибаюсь) при наличии 2-х детей.


Когда передо мной встал вопрос покупки квартиры - то поиск сузился до нескольких домов, квартиры в которых (по моим меркам) стоили или охереть как дорого, или нереально дорого. Идеальные варианты стоили просто космос, пришлось довольствоваться тем, что по карману. Купили, ничо, корона не спала :roll:

Упала, вы просто пребывая в ажиотаже в процессе покупки этого не заметили. Я, чтобы со мной такое не случилось, свою корону прибил гвоздями к голове.
airmax78
 
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