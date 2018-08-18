Какие-то влажные мечты. У меня знакомые за 5500-6000 сейчас полноценные однушки с мебелью и техникой в спальниках снимают, а вы хотите койку за такие деньги сдавать. Рукалицо.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:12
Какие-то влажные мечты. У меня знакомые за 5500-6000 сейчас полноценные однушки с мебелью и техникой в спальниках снимают, а вы хотите койку за такие деньги сдавать. Рукалицо.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:26
Двері, вікна, шпалери на стінах, кахель на стінах у кухні і ванній - чи є там?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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