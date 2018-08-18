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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3299330033013302

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 87
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
7%
6
знизяться в межах 10%
16%
14
знизяться на 10-25%
38%
33
знизяться на 25%-50%
25%
22
знизяться більше, ніж на 50%
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:С другой, гастерам, что повыгоняли со всяких польш нужно будет где-то работать, и много ломанется в Киев, что несколько выроняет баланс спроса/предложения.


В Киеве на время карантина остановилась каждая пятая стройка.
https://korrespondent.net/business/fina ... ia-stroika
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 17:59

  sequence написав:
  flyman написав:..там і буде видно, чи назад в Польщу

Польша не примет людей с Украины, если не закончится эпидемия у нас и у них

А хто тоді буде відновлювати їх економіку: німці, італійці, марсіани?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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  #<1 ... 3299330033013302
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