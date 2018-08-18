В Киеве на время карантина остановилась каждая пятая стройка.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 бер, 2020 17:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Киеве на время карантина остановилась каждая пятая стройка.
Додано: Чет 26 бер, 2020 17:59
А хто тоді буде відновлювати їх економіку: німці, італійці, марсіани?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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