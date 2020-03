Додано: Чет 26 бер, 2020 17:59

sequence написав: flyman написав: ..там і буде видно, чи назад в Польщу ..там і буде видно, чи назад в Польщу

Польша не примет людей с Украины, если не закончится эпидемия у нас и у них Польша не примет людей с Украины, если не закончится эпидемия у нас и у них

А хто тоді буде відновлювати їх економіку: німці, італійці, марсіани? А хто тоді буде відновлювати їх економіку: німці, італійці, марсіани?

