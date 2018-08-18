RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3329333033313332

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 101
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
3
приблизно не зміняться
8%
8
знизяться в межах 10%
15%
15
знизяться на 10-25%
35%
35
знизяться на 25%-50%
27%
27
знизяться більше, ніж на 50%
12%
12
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:47

ДолярчикVSПолтосик - хто виживе/не проїсть скирду?)))))

  flyman написав:Побачим як до 25 квітня будуть гасити кредитки

І тут Долярчик зробив хід конем - перед карантином/в останній день позакидував у переплати дві кредитки різних банків(на одній ще останню "оплату частинами" мають стягнути завтра), - тож почну їх мінусувати десь +/- з середини наступного місяця!
Ну, мені трохи пощастило, що ще й депо одне забрав(яким поповнив одну картку) і готівку на гуртівнях на товар для бізнесу не потратив, хоч збирався.

Але так пощастило не всім! :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7836
З нами з: 19.10.15
Подякував: 505 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 19:51

Долярчик
Ще трошки і в реальности, ти будешь хрін без солі доїдати

Але тут будешь писати бравурні тексти, бо будешь млинцями тещі підгодовуватись
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4259
З нами з: 31.08.09
Подякував: 304 раз.
Подякували: 932 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:02

  BIGor написав:
  striped написав:да, "жирный" и 2019 - такое себе сравнение

500 уе средняя ЗП в Киеве, такое было только в 2008 и 2013 году.

и шо, аудиторам из БИГ4 уже 15кгрн/мес платили?
а как ситуация сейчас?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11295
З нами з: 05.06.13
Подякував: 475 раз.
Подякували: 1076 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:16

  Faceless написав:
Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Отлично себя чувствуют те, что завязаны на IoT, VR, AI, всяких онлайн сервисах, играх

Не думаю, что IoT, VR и игры - это продукты первой необходимости. Какой прок от "умного" холодильника, если доставка продуктов, которую он может сам заказать, будет только через 2 недели? Какая жена позволит мужу, потерявшему работу из-за вируса, слить последние деньги из семейного бюджета на подписку в игре? Все еще впереди.

Ну, во-первых, я привожу реальную ситуацию на момент.
Во-вторых, дело не в приоритете необходимости. С вводом карантина подобные сервисы становятся более востребованы. Само собой, это расчитано не на тех, кто остался без работы - этот сегмент вообще живет за счет достаточно состоятельной ЦА, которая последствия кризиса ошутит не сразу.

щось не так і райдужно в казковому ІТ
https://ebanoe.it/2020/03/29/itransition-n-a1qa-crisis/
https://ebanoe.it/2020/03/28/pandemic-salaries-down/
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17998
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1022 раз.
Подякували: 1159 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:26

  jj1981ua написав:
  airmax78 написав:Ну это если в Польшу из Украины, в которой 3.5 теста и те бракованные, в ближайшие 6 месяцев вообще будут кого-то пускать.

ходят упорные слухи, что реанимации уже забиты. так что от реального размаха всех может накрыть паника и ... а граница да, увы надолго на замке.


ничего, американские дроны погасят очаги локальными ударами, я бы держался от больничек подальше.. инфа не от простых людей..
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4662
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2054 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:млинцями тещі підгодовуватись

Зарубайте всі собі на носі - теща з млинцями - ВЖЕ У МИНУЛОМУ!!!

А я собі сам господар у СВОЇЙ квартирі разом з сім'єю!!!!

ДумайТЕ! (якщо є чим) :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7836
З нами з: 19.10.15
Подякував: 505 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 20:48

  Долярчик написав:
  pesikot написав:млинцями тещі підгодовуватись

Зарубайте всі собі на носі - теща з млинцями - ВЖЕ У МИНУЛОМУ!!!

А я собі сам господар у СВОЇЙ квартирі разом з сім'єю!!!!

ДумайТЕ! (якщо є чим) :lol:

Вот что значит правильно поджениться)) а теперь и пивнем можно походить по "зале"
hume
 
Повідомлень: 6275
З нами з: 27.12.12
Подякував: 588 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:08

За крок до перевороту думок ©

  hume написав:правильно поджениться

Не смішіть мої тапки! :mrgreen:
- на вчительці?
- а батьки її настільки "багаті", що ще радянська плитка в туалеті/ванні ще й досі є! :mrgreen:
(добре що зять Долярчик хоч змішувачі там був змінив з радянських, на сучасні! ) :mrgreen:

Капець, як тут не вірять трудягам, які своїми руками добились хоч якогось успіху/заробили на квартиру!!! :!:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7836
З нами з: 19.10.15
Подякував: 505 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 21:11

путевые заметки

Тут проскакивала мысль что хата в селе и 2 га лучше чем квартира в Киеве. Спорно.
Есть такое добро и у меня. Ну как есть. Спадщина: 100 км от Киева, дом кирпичный 80г.постройки, с газом, 40 соток земли с выходом к речке, яблочный сад. Я бы это уже давно продал бы (вообще пользы никакой нет, реально), но есть еще один наследник по другой линии - сейчас с ним судимся. Тяну время: ему 61 год, очень толстый и бухает, уверен у него гипертония и диабет, но кто ж в 100 км от Киева ходит по врачам, если ноги передвигаются. А дочка его за границей, вобщем не в теме. Вобщем, имею все шансы взять измором.

Ну вобщем карантин, решил поиспользовать домик. Взял свой джип (чтоб побольше влезло в багажник, загрузил книги, PS4, центнер еды, которую доставили из Мегамаркета (повезло урвать доставку).

Дорога (житомирская трасса) неплоха, даже хороша. Нет ям. Непонятно только почему освещение есть только на половине участков?? Очень опасно! В Европе уже все трассы освещены, лет 15 как.

Что я увидел в пути:

1) манхеттен от КГС. Что тут сказать. Не зря центральный ЗАГС считается проклятым треугольником. С одной стороны мертвый недострой мегаофиса/гостинницы, с другой - недострой манхетена. Встал мертво. ОП закрыт. 2 человека на стройке. Краны не крутятся, и видно что давно. Сколько его уже строят? 3 года? Или 4? Инвесторы в оппе.

2) сан-франциско хауз (напротив метро Нивки). Его помню позиционировали как бизнес, и продавали очень дорого (кто помнит по чем?). Сказать что дом омно- не сказать ничего. Сочуствую тем, кто брал его по цене дороже КАНа. Мокрый фасад, ужасный, реально ужасный. Общий уровень дома - самострой вроде «шоколадный маеток» и им подобные на соф.борщаговке, построенные по памяти учредителя-ФОПа. Реальная жесть. Даже меня, терпимого к фасадам вильнолюдей чуть не вывернуло. Претендент на «худший дом года». Кстати тоже до сих пор еще не готов. Сколько его строят? Года 3?

3) недострои за Верховыной от Укрбуда. Кажется тоже Укрбудовские? (В глубине, где был университет Украина). Мертвые.

4) замерзшее строительство черте-чего на месте кинотеатра Экран (академгородок). Жесть. Апокалиптический видок.

5) 3 дома, которые недострои с 2008 года (ближе к выезду из Киева). Вроде в первых двух кто-то живет, но неактивно - буквально пару кондеров видел на фасаде. Третий - стоит недостроем мертво. Интересно, по чем его инвестировали в далеком 2008? Совсем другая жизнь была, эти дома как артефакты из параленьной реальности. Что стало с их инвесторами? Как сложились их судьбы?... нужно посмотреть в Олх, что там продается/сдается и по чем..

По трассе периодически вонища - селяне что-то жгут, не пойму что, камыши какие то или траву, я далек от их земледелия, но как попало в открытое окно аж запершило.
Ну и много неадекватных водителей, может подснежники, хз. Или едут по трассе 60км/ч, или наоборот гоняют и перестраиваются как дурные.

Менты заловили какого то чела, который фары не включил на трассе, самое важное занятие когда страна стоит на ушах, ага. Как были пр...ми, так и остались.

На вьезд в Киев поставили БТР, зачем непонятно, пускают всех. Но тем не менее, на вьезд в город пробка на пару километров. Кто это - заробитчане потянулись снимать квартиры, или киевляне возвращаются с выходных домой - хз.

Вот так! А сейчас разложу соленья, смажу паштетиком крютон и накачу вискарика ;)
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2068
З нами з: 06.03.19
Подякував: 94 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3329333033313332
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1806, 1807, 1808
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
18079 2921132
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 бер, 2020 21:23
Елена8
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
12 11634
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 15:14
detec
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
464 195792
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 19:35
nadaPups

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.