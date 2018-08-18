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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 10 сер, 2020 04:35
shapo написав: airmax78 написав: shapo написав:
Харьков начал процесс с кредитом тоже в 2017,недополученные деньги ничем не отличаются от выделенных, бюджет Киева в 3,5 раза больше бюджета Харькова, а вид у Киева в сравнении с Харьковом не в пользу столицы.
Помнится когда избирали боксера в мэры то рассказывали как он за счёт своих международных связей привлечёт море инвестиций. И где они? Кабмин мешает?
Разница принципиальная: ты не можешь планировать крупные инфраструктурные проекты, если у тебя не надежного источника их финансрования. Прощение долгов по платежам в бюджет - это точно не самый надежный источник.
Принципиальная разница в самом большом бюджете Украины - Киеве. Если за 6 лет не построено и не введено ни одной новой станции метрополитена, если не решаются транспортные проблемы с развязками как давно сделано в многих городах бывшего СССР, то ни этому мэру, ни его друзьям на этом месте делать больше нечего.
Как это?
Хрюстальный мост - это инфраструктурный мегапроект!
Только людей туда нельзя пускать - они, су(зу)ки, в обуви на него заходят.
"Наши газоны не дял того делались"(с)
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Додано: Пон 10 сер, 2020 04:42
flyman написав: zРадио написав: Вкладчик1234 написав:
В этот раз крыза тоже придёт из сектора битона?
Вероятно, что нет. Как генералы всегда готовятся к прошлой войне, так и регуляторы на этот раз перебдели с тем, что привело к крызе в прошлый раз - т.е. рисками по банковским залогам в форме битона. Поэтому снижение стоимости битона не обвалит доминошки "импотечники -> инвестбанки -> страховщики", как обвалило в 2007-2008 гг.
Вкладчик1234 написав:
Офисная-коммерческая в ауте
По жилой разрешили ничего не платить
А вот сама по себе недвига, да, пострадает наряду с другими секторами. Причем коммерческая (и офисная, и торговая) - сильнее жилой.
Вкладчик1234 написав:
Ынвестуры и/или кредиторы битона смокчуть чупачупсы?
Лорды - да, банки - нет (спасают, опять таки, большие резервы и снижение стоимости фондирования практически до нуля). По крайней мере пока...
А крыза в этот раз пришла из потребительского сектора - плебс даже вертолетные деньги не спешит тратить, так он напуган, и так коронавирус (или информационное коронабесие - тут непринипиально, и каждый волен считать как хочет) изменил его систему координат. А если бы этих вертолетных денег не раздавали, мир бы вообще уже погружался в новую великую депрессию с беспрецедентной безработицей...
Навіть не представляю, як все завертє, коли піде відплив, тобто ФРС підніме ставку і почне пилососити розкидану зелень взад в резервну систему.
Вот в это время и надо быть с живыми деньгами в руках.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 07:39
Понаехал написав: rjkz написав:
Вот в это время и надо быть с живыми деньгами в руках.
Что это даст? Жильё сливаться не будет дёшево. Стоки тоже. Вижу только заход в золото
Дивись, в США при околонульових трежерях, іпотека на історичних мінімумах менше 2.9%. Тому зараз РН не валиться, навіть навпаки, аналогічно в Туреччині халявна іпотека творить чудеса на РН.
Як тільки монетарне пом'якшення у вигляді грошей з друкарського станка закінчиться, почнеться саме цікаве.
Долар дорожай, процентні ставки вверх, нерухомість вниз.
Але зараз - свято халяви: "налітай торопісь, покупай живопись"
https://fi202x.blogspot.com/
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