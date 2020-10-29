Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 жов, 2020 22:20
Оставайся лучше хозяином системы.
airmax78
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Додано: Чет 29 жов, 2020 22:23
airmax78 написав:
Оставайся лучше хозяином системы.
я имел ввиду есть риск, того что будет кривой дом после инвестиции. (но вряд ли от КМБ, а просто вообще)
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
proftpd66
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Додано: Чет 29 жов, 2020 22:26
airmax78 написав:
У пересичного рано или поздно появится большая заемная каклета
Не ранее присоединения Украины к еврозоне!
zРадио
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Додано: Чет 29 жов, 2020 22:30
zРадио написав: airmax78 написав:
У пересичного рано или поздно появится большая заемная каклета
Не ранее присоединения Украины к еврозоне!
Зелений Клоун з зебільною бригадою - цього не допустять.
Скоріше, просруть всі полімери(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: Чет 29 жов, 2020 22:32
proftpd66 написав: airmax78 написав:
Оставайся лучше хозяином системы.
я имел ввиду есть риск, того что будет кривой дом после инвестиции. (но вряд ли от КМБ, а просто вообще)
Смените наркодилера.
UA
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Додано: Чет 29 жов, 2020 22:34
zРадио написав: airmax78 написав:
У пересичного рано или поздно появится большая заемная каклета
Не ранее присоединения Украины к еврозоне!
Долго ждать придется, пока судьи КС уйдут на пенсию и придут новые честные. Лет 30 даю.
BIGor
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Додано: Чет 29 жов, 2020 22:41
zРадио написав:
Почему 2023год, какая то цикличность или просто прогноз наугад? Никаких перспектив развития єкономики не заметно.
Не наугад. Уже комментировал, но повторюсь - есть ретроспективная зависимость между началом пост-кризисного восстановления экономики и сменой ценового тренда РЖН. Где-то 3-5 кварталов лага[/quote]
С уважением отношусь к вашей аналитике, но не верится что в ближайшие годы будет дно, дно пройдено, разворот состоялся, теперь остается ждать наступления пика цен или стабилизации.
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remark
в Чет 29 жов, 2020 22:44, всього редагувалось 1 раз.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
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Додано: Чет 29 жов, 2020 22:41
UA написав: proftpd66 написав: airmax78 написав:
Оставайся лучше хозяином системы.
я имел ввиду есть риск, того что будет кривой дом после инвестиции. (но вряд ли от КМБ, а просто вообще)
Смените наркодилера.
вот пример:
ЖК Silver Breeze 3-дом https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-silver-b ... 1%97%D0%B2
строят 10 лет. Я сам интересовался, мне сказали что:
Фидель, там нарушено в строительстве все что можно. Там кривая лифтовая шахта, дом кривой и не пригоден для жилья
И есть, еще примеры.
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proftpd66
в Чет 29 жов, 2020 22:51, всього редагувалось 1 раз.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
proftpd66
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Додано: Чет 29 жов, 2020 22:43
Прохожий написав: zРадио написав: Прохожий написав:
так это же прекрасно
будут продавать уже готовое дешево(за сколько дадут)
Я же написал выше "
думаю это реально к обвалу цен"
Готовое
в случае Миракса
- это 2023-й. Как раз достигнем дна и начнем отрастать
подскажите на каком уровне в 23м будет дно в Мираксе
от которого оттолкнется рост?
?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
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Додано: Чет 29 жов, 2020 22:48
remark написав:
С уважением отношусь к вашей аналитике, но не верится что в ближайшие годы будет дно, дно пройдено, разворот состоялся, теперь остается ждать наступления пика цен или стабилизации.
Ваше безусловное право ) Я - не истина в последней инстанции.
PS:
Прохожий
, хватит троллить - я прогнозирую ценовую динамика рынка, а не занимаюсь ценообразованием конкретного объекта
zРадио
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