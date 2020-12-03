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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 57895790579157925793>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 29
1. Зросли більш, як на 30%
34%
10
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
7
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:02

  foxluck написав:
  Долярчик написав:І все ж таки - навіть не варто розглядати останній і передостанній поверх?(не видові)

Предпоследний можно

А аргумент?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:06

  Долярчик написав:
  Grand Touring написав:Долярчик Долярчик, почему такая навязчивая идея взять только первичку?

1. Всі комунікації - нові!
2. Опалення - або Індивідуальне, або котельня на даху, а в квартирі - лічильник і можна регулювати подачу тепла!
3. Пізніше, набагато легше продати, ніж вторинку!

А если свежую вторичку не старше 3-4 лет? или там еще дороже?
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:07

  Grand Touring написав:
  Долярчик написав:То, якщо з іпотекою під реальних 10% річних і хоч на 5р! :wink:
А покищо, такого нема :lol:
а в этот раз для чего цены смотрел - просто так?

Не тягніть мене за язика! - через 2 тижні дізнаєтесь!
Може :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:08

  foxluck написав:
  Долярчик написав:
  Grand Touring написав:Долярчик Долярчик, почему такая навязчивая идея взять только первичку?

1. Всі комунікації - нові!
2. Опалення - або Індивідуальне, або котельня на даху, а в квартирі - лічильник і можна регулювати подачу тепла!
3. Пізніше, набагато легше продати, ніж вторинку!

А если свежую вторичку не старше 3-4 лет? или там еще дороже?

Дорого! (ще й кожен хоче на своєму ремонті наварити) :roll:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:09

  Долярчик написав:
  foxluck написав:
  Долярчик написав:І все ж таки - навіть не варто розглядати останній і передостанній поверх?(не видові)

Предпоследний можно

А аргумент?

У жены панелька 85 года - сдаем в аренду, 8 этаж из 9 - проблем нет.
В новом доме тем более предпоследний этаж проблем не должен создавать.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик написав:
  Faceless написав:
  Долярчик написав:А останній поверх - це лютий пиСець, чи можна брати?

Будете брати двоповерховий пентхауз на 400 метрів?

Я ж не депутат :)

І все ж таки - навіть не варто розглядати останній і передостанній поверх?(не видові)
Лично я люблю предпоследний. И над головой жилой этаж, а значит нет гемора с крышей и вид самый классный

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Loft
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Loft написав:
xio13 написав:[quote="5112814:foxluck"]
За поребриком сделали ипотеку для поддержки строительной отрасли около 6% годовых на первичку и вначале она была до ноября 2020. Многие ломанулись успеть купить и цены взлетели до совершенно дурных уровней. Недавно продлили до лета 2021. Люди поняли что есть еще время в запасе и наверное не так активно теперь покупать будут.
Но цены уже на столько поднялись, что недвижимость менее доступная чем раньше когда ипотека была под бОльший процент.

Паребриковчане считают цену недвиги не в деньгах, а рублевой бумаге. Которая знатно к деньгам упала
Получается фактически дотация государства застройщиков через механизм дешёвой ипотеки

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Получается стимулирование развития одной из самых экономически и социально важных отраслей экономики. И одновременно удовлетворение жизненно важной базовой потребности населения.[/quote]Да, именно, и это не лишено смысла. Правда при наличии денег в казне

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Loft
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Loft написав:и вид самый классный

Ну це не в цьому випадку - тут вид буде у сусідній будинок :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:17

  Долярчик написав:
  Grand Touring написав:
  Долярчик написав:То, якщо з іпотекою під реальних 10% річних і хоч на 5р! :wink:
А покищо, такого нема :lol:
а в этот раз для чего цены смотрел - просто так?

Не тягніть мене за язика! - через 2 тижні дізнаєтесь!
Може :D
я лично люблю дома царской постройки, с большими дверями, чтобы можно туда на коне вьезжать, у вас во Львове таких много
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:21

  hume написав:
  kingkongovets написав:
  zРадио написав:Твоя театральщина тут не уместна - я вступил с тобой в спор, когда на фоне оттока офисного трафика ты начал фантазировать о взлете цены аренды коммерции. Что его заместит что начала, чтобы покрыть минус, а затем чтобы дать еще и серьезный плюс, ты ответит не смог. А против жителей центра я ничего не имею. Просто ты должен признать, что если все маловостребованные здания и инфстраструктуру там не пустить под снос, существенного увеличения количества жильцов ты не получишь


для аналитика у тебя слишком примитивное и шаблонное мышление)
ты слишком переоцениваешь роль офисной писдоты, тебе же это уже кто только не говорил
да и ответил я тебе на твои вопросы неоднократно, но ты "не принял мой ответ"
ну не принял - и не принял, мне пох
а шо касается твоих бредней о сносе невостребованных зданий и невозможности увеличения количества жильцов - ты походу вообще дупля не отстреливаешь ни шо мы тут привыкли называть серебряной милей, ни сколько тут строится и будет еще построено жилья
уже лень тебе повторять насколько ты далек от реалий, правда надоело
слабый из тебя аналитик, вообще никакой

Это пздц. Два человека выше говорят, что сермиля строится в стиле элитного поха, а человек не может понять откуда же появится платежеспособный трафик для коммерции.

Но главное, что из офисов все выехали на удаленку.))

Выше гонщик написал про спрос на коммерцию в другом масштабном жк.


Та хоть с двадцати учеток своего АН пишите глупости - любой, кто имеет базовые навыки фактчекинга, легко убедится, что никакого масштабного жилого строительства в центре нет даже в планах.

Единственный резерв, если не сносить - это смена формата офисных помещений на жилой. Но без капитальной переработки премиумом там даже пахнуть не будет
zРадио
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