Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Особенно ржу когда слышу ответ на вопрос а что вы даете за свои 3-5%. Ответы типо - полное юридическое сопровождение - это вообще перл....ниачем...ну и прочая лабуда.
Потом такие, для которых юридическое сопровождение "ниачем и лабуда", стучат пустыми кастрюлями и перекрывают дороги из-за своей жлобности и скупости. Мне мои истоптали ноги и выложили даже биографии продавцов, не говоря уже об обспечении полной юридической чистоты сделки и всех проверках. Мне только докладывали и подавали выверенные документы на подпись. Скупой платит дважды.
напр. встреча с представителями Парклейна закончилась скандалом еще на моменте подписания предвар. договора, в итоге покупали напрямую у хозяина, через нотариуса. Вообще в итоге не поняли, зачем покупать через риелторов, переплачивать 3-5%. Разве что в том случае, когда хозяин боится продавать сам и избегает контакта покупателя
Востаннє редагувалось Genie в Чет 17 чер, 2021 21:51, всього редагувалось 1 раз.
Genie написав:напр. встреча с представителями Парклейна закончилась скандалом еще на моменте подписания предвар. договора, в итоге покупали напрямую у хозяина, через нотариуса. Вообще в итоге не поняли, зачем покупать через риелторов, переплачивать 3-5%. Разве что в том случае, когда сам хозяин боится продавать сам и избегает контакта покупателя
100% квартир с явными проблемами, идут через специально обученных продавать проблемные квартиры риэлторов. Есть агентства заточенные на проблемные квартиры.
Genie написав:напр. встреча с представителями Парклейна закончилась скандалом еще на моменте подписания предвар. договора, в итоге покупали напрямую у хозяина, через нотариуса. Вообще в итоге не поняли, зачем покупать через риелторов, переплачивать 3-5%. Разве что в том случае, когда сам хозяин боится продавать сам и избегает контакта покупателя
100% квартир с явными проблемами, идут через специально обученных продавать проблемные квартиры риэлторов. Есть агентства заточенные на проблемные квартиры.
Genie написав:напр. встреча с представителями Парклейна закончилась скандалом еще на моменте подписания предвар. договора, в итоге покупали напрямую у хозяина, через нотариуса. Вообще в итоге не поняли, зачем покупать через риелторов, переплачивать 3-5%. Разве что в том случае, когда сам хозяин боится продавать сам и избегает контакта покупателя
100% квартир с явными проблемами, идут через специально обученных продавать проблемные квартиры риэлторов. Есть агентства заточенные на проблемные квартиры.
хорошо наверно иметь нотариуса, которому доверяешь. Он по идее должен же увидеть эти проблемы до того, как?
UA написав:Вам юридическое сопровождение обеспечивают риэлторы?
Да, юридическая служба компании. Что тут удивительного? Они лучше нас знают, что, как и через кого проверять. Проверяли даже там, куда мне, крестьянскому сыну, двери закрыты. Плюс сделка была через их придворного нотариуса. Нотариус отнесся к юридическому обеспечению сделки с особым вниманием. Да, заплатил. Но теперь сплю спокойно.