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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 тра, 2022 18:46
P.S
Я не только пробовал сдать, но и сдаю уже годами 500-600$, только во Львове и айтишников более чем хватало и до войны НА ХОРОШИЕ КВАРТИРЫ.[/quote]
Вот тут согласен,только =ГОДАМИ= уже не катит,ведь войне 3 месяца. И самые ключевые слова =ХВАТАЛО= и =ДО ВОЙНЫ=. Теперь я этого не вижу.
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Додано: Суб 28 тра, 2022 18:48
Ромасик написав:
Первая аренда! Сдам квартиру с новым ремонтом, Аll inclusive!
если олинклюзив включает также симпатишную домработницу, то за 6500 сойдет для любиетелй острых ощущений.
Домработница, меньше чем за минималку, еще и симпатишная? Impossible! Даже из самой депрессивной сельской местности. Симпатишные нынче - редкий исчезающий (за границу) вид
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fler
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Додано: Суб 28 тра, 2022 19:05
fler написав: Ромасик написав: BIGor написав:
Чего мучается с арендой, если дорого? В Буче сейчас можно новую 1к снять (первая аренда!) за 6500 грн (163 Евро
)
Первая аренда! Сдам квартиру с новым ремонтом, Аll inclusive!
если олинклюзив включает также симпатишную домработницу, то за 6500 сойдет для любиетелй острых ощущений.
Домработница, меньше чем за минималку, еще и симпатишная? Impossible! Даже из самой депрессивной сельской местности. Симпатишные нынче - редкий исчезающий (за границу) вид
тяжелые времена нынче...
скоро квартиры будут сдаваться не за комуналку, а за флетлорда-домработницу
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Ромасик
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Додано: Суб 28 тра, 2022 21:24
UA написав: Faceless написав:
І трохи хронік божевілля по темі:
Продажа.
1-к в ЖК Галактика, с ремонтом, мебель кухня только. Остальное не успели.
46 метров. Дом Персей, окна во двор. До войны 110 реально, сейчас 90.
Интересны цены сделок (это те которые у нотариуса происходят).
Цены хотелок на ОЛХ и реальные сделки, это как говорят в родном городе ЭйрМакса - две разные вещи
.
Две большие разницы
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Damien
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Додано: Суб 28 тра, 2022 21:28
Ромасик написав: Хомякоид написав:
Чебаны на юге. В зоне безопастности
. На 10 не будет никак. Даже если захватят весь левый берег.
С Германии виднее.
Там Васильков рядом и там було гаряче.
И в случае наступления в первую очередь будуть разносить в хлам пригород. Одесская трасса - не самое худшее место для наступления
.
Вряд ли. Если оттуда уже будут лезть рашисты, то цена аренды в любой точке Киева упадет до нуля
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Damien
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Додано: Суб 28 тра, 2022 21:34
Это дорого. Метраж маленький, ремонт дешманский. За 4000 может пойдет, если найдется человек, которому дальше Бучи ездить не надо
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