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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 січ, 2023 14:54
vitaliian написав:
сколько сейчас стоят царские и довоенные особняки в центре Киева? Пережившие Сталина, Гитлера, Кравчука, Горбачева и пуйло переживут.
А сколько стоят разбомбленные дома в Мариуполе?
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Додано: Суб 28 січ, 2023 14:56
reus написав: vitaliian написав:
сколько сейчас стоят царские и довоенные особняки в центре Киева? Пережившие Сталина, Гитлера, Кравчука, Горбачева и пуйло переживут.
А сколько стоят разбомбленные дома в Мариуполе?
vitaliian написав:Только недвижимость, подальше от линии фронта.
Мариуполь как то попадает под этот критерий, или вам просто поговорить?
Харьков Мариуполь изначально были высокорисковыми после 2014. Если кем то и ожидалась широкомасштабная война то началась бы она именно с этих городов.
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Додано: Суб 28 січ, 2023 15:01
Damien написав: vvvnnn написав:
Кияни, порадьте, будь ласка, що вибрати в однаковій ціновій категорії для покупки(вторинне дешеве). Квадрат подобається інфраструктурою, парками, а Відрадний може бути кращим за станом за ту ж ціну і ближче до метро-центру, але якось похмуріше. Якщо тільки з цих двох?
Если только из этих двух локаций, то возле Колибриса интереснее. В 2015 знакомый смотрел двушку за 34тыс в девятиэтажке, которая окнами на Квадрат. Еще тогда отметил, что из всей Борщаговки это скорее всего лучшая локация
Искушённый дизайном критик, знает толк в локациях борщаговки с окнами на квадрат. Интересно посмотреть на ремонт критика 😅
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Додано: Суб 28 січ, 2023 15:04
vitaliian написав: reus написав: vitaliian написав:
сколько сейчас стоят царские и довоенные особняки в центре Киева? Пережившие Сталина, Гитлера, Кравчука, Горбачева и пуйло переживут.
А сколько стоят разбомбленные дома в Мариуполе?
vitaliian написав:Только недвижимость, подальше от линии фронта.
Мариуполь как то попадает под этот критерий, или вам просто поговорить?
Харьков Мариуполь изначально были высокорисковыми после 2014. Потому что если кем то и ожидалась широкомасштабная война то началась бы она именно с этих городов.
Никого не хочу пугать. Но сами можете по гуглить с открытых источников и заявлений наших военных. Сколько у кацапов ракет с300 и с400, куда они могут долететь, сколько летит ракета по времени и может ли наша ПВО на сегодня сбить. На территории Украины на сегодня, к сожалению, на мой взгляд, любая недвижимость, это высоко рисковый актив.
Востаннє редагувалось reus
в Суб 28 січ, 2023 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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reus
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Додано: Суб 28 січ, 2023 15:10
reus написав:
Никого не хочу пугать. Но сами можете по гуглить с открытых источников и заявлений наших военных. Сколько у кацапов ракет с300 и с400, куда они могут долететь, сколько летит ракета по времени и может ли наша ПВО на сегодня сбить
даже в мирной жизни может упасть кирпич на голову или наркоман прирезать в подворотне. Конечно в периоды войны риски возрастают. Я разве писал что недвижимость безрисковое вложение? Всего лишь сравнил ее с другими инструментами (депозиты, наличные в ячейке, ОВГЗ и т.д.). Если считаете что держать дома 100куе наличными безопаснее, чем с400, я вас ни в чем переубеждать не буду.
Имхо лучше несколько объектов в разных городах. Какие то выживут. А наличка там же и сгорит, если по одной из квартир неудачно прилетит. Стоимость недвижимости возможно компенсируют, как ремонтируют за счёт государства окна и крыши в Ирпене, наличные точно компенсировать не будут.
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vitaliian
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Додано: Суб 28 січ, 2023 16:03
reus написав:
Никого не хочу пугать. Но сами можете по гуглить с открытых источников и заявлений наших военных. Сколько у кацапов ракет с300 и с400, куда они могут долететь, сколько летит ракета по времени и может ли наша ПВО на сегодня сбить. На территории Украины на сегодня, к сожалению, на мой взгляд, любая недвижимость, это высоко рисковый актив.
Спасибо кэп.
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