smdtranz написав:

ну там типа рыл продает хату, хозяева заграницей.им он декларирует 160, а продать пытается за 180.ну и 20 типа щас дайте, а то билеты покупать, они там далеко живут, то да се.об этом ессно объявили на просмотре уже, где и были посланыДа, недавно для знакомых снимал квартиру на пару дней в доме со звездой.Первую бронь перезвонили и отменили, ибо в квартире прорвало канализацию.Забронировал вторую, все норм. В лифтах объявления о аварийном состоянии канализации, просьбы не бросать в унитаз ничего лишнего продублированы везде. Взывают к совести жильцов.Лифты новые в среднем подъезде, самы подъезды в ухоженном состоянии, чистые, камеры стоят.Жить можно, если бы коммуникации новые были. если кому интересно.